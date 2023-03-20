«Общественный контроль» назвал марки поддельной сгущенки, производители называют ее «пластилин»

Не сгущенка, — а пластилин

— Кроме несоответствия по жирнокислотному составу, ТМ «Сгущенка пионерская» ООО «Брасовские сыры» не отвечала требованиям ГОСТа и по всем остальным показателям, — сообщают эксперты. — Так, массовая доля белка суррогата составила 2,72 % вместо 7,2 %, указанных на этикетке, массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) — 15,3 % вместо нормы «не менее 34 %», массовая доля влаги — 30,2 % вместо нормы «не более 26,5 %», массовая доля жира — 7,5 % вместо 8,5 %.

Важно: СОМО — это показатель натуральности молока. То есть, что останется от него, если убрать из молока всю воду и жир. Если СОМО — менее 15,3 %, значит, молоко сильно разбавлено.

Сгущенные сливки от этого же производителя также были забракованы экспертами после проверки в лаборатории.

— Экспертиза показала, что жира в сгущенных «сливках» от ООО «Брасовские сыры» оказалось 7,5 % (должно быть 19 %), да и тот был растительного происхождения, а массовая доля белка — 2,69 % (при норме 6 %), — рассказали в «Общественном контроле». — Кроме того, массовая доля белка в СОМО была занижена в 2 раза (16,3 % вместо нормы «не менее 34 %»), а массовая доля сахарозы, наоборот, завышена — 47,18 % вместо 38 %, указанных на этикетке. Массовая доля влаги тоже не соответствовала требованиям ГОСТа: 28,8 % вместо нормы «не более 26,0 %».

Такие «сливки» и «сгущенку» на основе заменителя молочного жира сами изготовители между собой называют «пластилином», уточняют эксперты.