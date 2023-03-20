«Общественный контроль» назвал марки поддельной сгущенки, производители называют ее «пластилин»

Фальсификат снова появился в магазинах
«Паленая» сгущенка запросто может оказаться в корзине покупателя. На прилавках магазинов, работающих в формате низких цен, до сих пор можно встретить абсолютный фальсификат — поддельное сгущенное молоко, в котором почти нет молочного жира, только растительный. К такому выводу пришли эксперты.
— Проверка этого года показала, что молочные консервы, фальсифицированные молочными жирами, по-прежнему реализуются в Санкт-Петербурге через торговые сети, — говорится в письме организации «Общественный контроль», которое есть в распоряжении «Доктора Питера».
Такие выводы были сделаны после проверки качества разных видов сгущенки.
Сгущенка поддельная и натуральная
Эксперты оценивали в лаборатории образцы молока цельного сгущенного с сахаром следующих торговых марок:
«Молочная страна» (ООО «Промконсервы», Смоленская обл.),
«Консервный завод «Саранский» (АО «Консервный завод «Саранский», Республика Мордовия),
«Молочная душа» (ООО «Гагаринский консервный комбинат» (Смоленская обл.)
«Главпродукт Экстра» (АО «Верховский молочно-консервный завод», Орловская обл.)
ООО «Брасовские сыры» (Брянская обл.).
— Образцы молока цельного сгущенного с сахаром первых четырех производителей полностью соответствуют требованиям ГОСТ 31688-2012, — говорится в сообщении «Общественного контроля».
А вот сгущенное молоко и сгущенные сливки, произведенные в Брянской области, оказались фальсификатом.
— Жировая фаза продукта содержит жиры немолочного происхождения. Содержание молочного жира в жировой фазе менее 3 %. Это означает, что сгущенка сделана на основе растительных жиров, — делают выводы эксперты.
Не сгущенка, — а пластилин
— Кроме несоответствия по жирнокислотному составу, ТМ «Сгущенка пионерская» ООО «Брасовские сыры» не отвечала требованиям ГОСТа и по всем остальным показателям, — сообщают эксперты. — Так, массовая доля белка суррогата составила 2,72 % вместо 7,2 %, указанных на этикетке, массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) — 15,3 % вместо нормы «не менее 34 %», массовая доля влаги — 30,2 % вместо нормы «не более 26,5 %», массовая доля жира — 7,5 % вместо 8,5 %.
Важно: СОМО — это показатель натуральности молока. То есть, что останется от него, если убрать из молока всю воду и жир. Если СОМО — менее 15,3 %, значит, молоко сильно разбавлено.
Сгущенные сливки от этого же производителя также были забракованы экспертами после проверки в лаборатории.
— Экспертиза показала, что жира в сгущенных «сливках» от ООО «Брасовские сыры» оказалось 7,5 % (должно быть 19 %), да и тот был растительного происхождения, а массовая доля белка — 2,69 % (при норме 6 %), — рассказали в «Общественном контроле». — Кроме того, массовая доля белка в СОМО была занижена в 2 раза (16,3 % вместо нормы «не менее 34 %»), а массовая доля сахарозы, наоборот, завышена — 47,18 % вместо 38 %, указанных на этикетке. Массовая доля влаги тоже не соответствовала требованиям ГОСТа: 28,8 % вместо нормы «не более 26,0 %».
Такие «сливки» и «сгущенку» на основе заменителя молочного жира сами изготовители между собой называют «пластилином», уточняют эксперты.
Добавим, что результаты экспертизы касаются исключительно тех отдельных образцов, которые были подвергнуты лабораторным испытаниям.
Материалы проверки качества образцов молочных консервов «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.