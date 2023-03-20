Что произойдет с организмом, если спать в комнате, где включен wi-fi

Как отмечает эксперт, ученые склонны думать, что заметным образом wi-fi на здоровье и самочувствие человека не влияет. Исследователи множество раз пытались проверить излучение на частотах в несколько гигагерц, однако никаких весомых аргументов в пользу предположения о вреде таких магнитных полей так и не обнаружено. Например, к такому же выводу пришли польские медики в рамках исследования от 2020 года.

Существуют данные о пагубном влиянии такого излучения на мужскую репродуктивную систему, однако есть некоторые основания относиться к ним с сомнением. Например, в публикации от 2011 года ученые пытались проверить, как излучение влияет на сперматозоиды. Однако при этом биоматериал находился в посуде, которую поставили под ноутбук. Вряд ли кто-то спит, прислонив половые органы к роутеру. Так что едва ли результаты этого исследования можно считать значимыми.