Что произойдет с организмом, если спать в комнате, где включен wi-fi

Во многих домах сейчас вместо проводного интернета используют беспроводной доступ в Сеть. Но безопасен ли wi-fi для нашего здоровья? Не провоцирует ли он бесплодия, если спать в комнате, где установлен роутер? На эти вопросы для
Как отмечает эксперт, ученые склонны думать, что заметным образом wi-fi на здоровье и самочувствие человека не влияет. Исследователи множество раз пытались проверить излучение на частотах в несколько гигагерц, однако никаких весомых аргументов в пользу предположения о вреде таких магнитных полей так и не обнаружено. Например, к такому же выводу пришли польские медики
Существуют данные о пагубном влиянии такого излучения на мужскую репродуктивную систему, однако есть некоторые основания относиться к ним с сомнением. Например,
Как подчеркивает Тимошенко, очень нелегко в принципе научным путем доказать безвредность чего-либо. Однако если за множество лет исследований установить опасность явления не удалось, скорей всего, риски просто слишком малы — неизмеримо меньше других, хорошо известных. Например, банальные сигареты или спиртные напитки очевидно вредят здоровью куда больше — как и вдыхание загрязненного воздуха.
Кстати
При этом ученые уже не первый год говорят о том, что привычка не выпускать из рук телефон все-таки влияет на наше здоровье. И дело тут не столько в излучении, сколько в том, как гаджет влияет на наше зрение, осанку. В далеком будущем, как говорят ученые, наша шея станет из-за телефонов несколько короче, лоб — толще. А еще у людей может развиться «текстовый коготь». Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.