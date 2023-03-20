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Что произойдет с организмом, если спать в комнате, где включен wi-fi

Некоторые люди на ночь предпочитают отключать роутер на всякий случай, чтобы таким образом снизить нагрузку на организм всевозможных излучений. Обоснованны ли их страхи, объяснил ученый-физик.

20 марта 20232
Что произойдет с организмом, если спать в комнате, где включен wi-fi
Источник:
iStockphoto

Во многих домах сейчас вместо проводного интернета используют беспроводной доступ в Сеть. Но безопасен ли wi-fi для нашего здоровья? Не провоцирует ли он бесплодия, если спать в комнате, где установлен роутер? На эти вопросы для Naked Sceince ответил физик, научный журналист Алексей Тимошенко.

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Как отмечает эксперт, ученые склонны думать, что заметным образом wi-fi на здоровье и самочувствие человека не влияет. Исследователи множество раз пытались проверить излучение на частотах в несколько гигагерц, однако никаких весомых аргументов в пользу предположения о вреде таких магнитных полей так и не обнаружено. Например, к такому же выводу пришли польские медики в рамках исследования от 2020 года.

Существуют данные о пагубном влиянии такого излучения на мужскую репродуктивную систему, однако есть некоторые основания относиться к ним с сомнением. Например, в публикации от 2011 года ученые пытались проверить, как излучение влияет на сперматозоиды. Однако при этом биоматериал находился в посуде, которую поставили под ноутбук. Вряд ли кто-то спит, прислонив половые органы к роутеру. Так что едва ли результаты этого исследования можно считать значимыми.

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Как подчеркивает Тимошенко, очень нелегко в принципе научным путем доказать безвредность чего-либо. Однако если за множество лет исследований установить опасность явления не удалось, скорей всего, риски просто слишком малы — неизмеримо меньше других, хорошо известных. Например, банальные сигареты или спиртные напитки очевидно вредят здоровью куда больше — как и вдыхание загрязненного воздуха.

Кстати

При этом ученые уже не первый год говорят о том, что привычка не выпускать из рук телефон все-таки влияет на наше здоровье. И дело тут не столько в излучении, сколько в том, как гаджет влияет на наше зрение, осанку. В далеком будущем, как говорят ученые, наша шея станет из-за телефонов несколько короче, лоб — толще. А еще у людей может развиться «текстовый коготь». Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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