Объектом интереса команды ученых стали толстоклювые буревестники. Этих птиц считают одними из главных жертв загрязнения моря пластиком. Исследователи осмотрели пищеварительный тракт буревестников и заметили, что патогенные частицы скапливаются в первую очередь в железистом отделе желудка .

Из-за этого пластик закупоривал протоки желез и останавливал выделение ферментов, что в итоге ослабляло способность извлекать из еды питательные вещества и повышало уязвимость перед инфекциями. Иногда птицы умирали от голода просто потому, что в их теле было слишком много пластика. В других случаях буревестники были слишком худые и не могли дорасти до своих обычных размеров.