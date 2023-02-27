Ученые в Англии выяснили, как коронавирус влияет на мозг еще не рожденных детей

Что будет, если во время беременности женщина заразится коронавирусной инфекцией? Спустя три года с начала пандемии об этом появляется все больше данных.

Так, например, известно, что вирус проникает во все жидкости беременной женщины и плода. И не только на стадии формирования плаценты. Доказано также, что антитела к COVID-19 часто передаются от матерей новорожденным, но исчезают через несколько месяцев.

Точно знают ученые и о том, что материнская вирусная инфекция и иммунный ответ повышают риск изменения процессов развития головного мозга плода.

Недавно ученые Королевского колледжа Лондона изучили, как влияет SARS-CoV-2 на внутриутробное развитие ребенка на ранних стадиях беременности. Нейробиологи исследовали образцы мозга нерожденных детей. В Англии их хранят для дальнейшего изучения.

Объектом исследования ученых стали участки мозга плодов 12-14-й недели — тех, что были зачаты в разгар пандемии коронавируса — с начала июля 2020 года до середины апреля 2022 года, но так и не появились на свет.