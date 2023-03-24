Профессор Кутушов перечислил 10 продуктов, которые выводят токсины из организма

Наш организм умеет очищаться самостоятельно — в этом ему помогают печень и почки. Они фильтруют кровь, избавляя ее от ненужных примесей. Такая же история с пищей: в ЖКТ усваивается все то, что необходимо, остальное утилизируется естественным путем.
Но своему организму действительно можно помочь. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с пищеварительной и выделительной системами.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
— Ежедневно мы «потребляем» токсины, которые содержатся в загрязненном воздухе, воде, пище, бытовых средствах, табачном дыме, алкоголе и даже некоторых лекарствах. Вы скажете: «как теперь жить?». Детоксикация имеет решающее значение для поддержания гомеостаза путем нейтрализации этих токсинов, и в этом процессе участвуют все органы. Некоторые продукты могут сильно поспособствовать этому процессу, — говорит профессор.
Что нужно включить в рацион, чтобы помочь организму.
Листовую зелень — богата клетчаткой, антиоксидантами и витаминами, помогающими выводить вредные вещества из кишечника.
Яблоки — в них много растворимой клетчатки (пектина), витаминов и минералов, которые способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов и нормализации микрофлоры кишечника.
Свеклу — способствует очищению печени и работает как щетка для сбора токсинов, содержит много пектина.
Чеснок — антипаразитарное и противомикробное средство, сера в этом овоще помогает активировать нейтрализующую функцию печени и снижает уровень холестерина.
Имбирь — укрепляет иммунную систему, обладает противомикробным действием и усиливает потоотделение, ускоряя выведение вредных веществ.
Лимон — богат витамином С и калием, помогает выводить токсины с водой. Рекомендуется каждое утро начинать со стакана теплой воды с лимонным соком.
Авокадо — содержит мононенасыщенные жирные кислоты и глутатион, которые помогают печени выполнять свою основную дезинтоксикационную функцию и блокируют чувство голода.
Сельдерей — оказывает легкое слабительное действие, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, повышает уровень энергии, способствует восстановлению водно-электролитного баланса.
Спаржу — содержит глутатион и уникальный набор аминокислот и витаминов, что делает ее отличным антиоксидантом.
Зеленый чай — богат антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами в организме. Только обязательно заваривайте качественный чай — так точно будет больше пользы.
Как организм подает сигналы SOS
Наш организм — система самоочищающаяся, внутри все предусмотрено. Но иногда что-то идет не так, некоторые внешние проявления врачи приписывают избытку шлаков и токсинов, которые скопились в организме. Причем обычно эти признаки мы связываем совсем с другими нарушениями, а не с общей «токсичностью».
Разбираемся, по каким сигналам можно понять, что печень и почки перестали справляться со своей основной функцией «очищать», и нужна ли органам поддержка извне.