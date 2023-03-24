Профессор Кутушов перечислил 10 продуктов, которые выводят токсины из организма

Наш организм умеет очищаться самостоятельно — в этом ему помогают печень и почки. Они фильтруют кровь, избавляя ее от ненужных примесей. Такая же история с пищей: в ЖКТ усваивается все то, что необходимо, остальное утилизируется естественным путем.

Но своему организму действительно можно помочь. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с пищеварительной и выделительной системами.