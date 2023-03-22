Изменился запах пота: хронический стресс, опухоль и еще 7 причин, почему так произошло

Потеть — это естественный процесс, при котором происходит выделение потовыми железами жидкого секрета на поверхность кожи. Оно играет ведущую роль в терморегуляции организма, это нормальная, жизненно необходимая функция тела, за счет которой организм может легко перестраиваться от теплообразования к теплоотдаче.

Потливость позволяет поддерживать постоянную температуру тела, несмотря на значительные перепады во внешней среде. Но почему пот начинает менять запах, и о каких проблемах это говорит? Разобраться в этом «Доктору Питеру» помогут эксперты.