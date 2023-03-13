Вопрос психологу: «Мой любовник годится мне в сыновья, это нормально?»

Что такое норма? Много лет назад знакомый психиатр ответил мне: «Что такое норма? Вот Пушкин любил пить шампанское из женских туфелек. Это норма?»

Обуревающие вас состояния и эмоции понятны, и их явно много, они

противоречивы: стыд (норма ли это, не осудят ли, поддержит ли ребенок),

возбуждение, интерес, радость, страх, влюбленность и так далее. Давайте сделаем шаг от эмоций и обратимся к рациональной части.