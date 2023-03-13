Вопрос психологу: «Мой любовник годится мне в сыновья, это нормально?»

«Мне 45 лет, в разводе, есть сын-старшеклассник. Влюбилась в 23-летнего парня, чувства взаимны, завязались отношения и вроде бы все хорошо, но я очень переживаю. Нормально ли это все? Он все-таки по возрасту ближе к моему сыну…»
Ирина, 45 лет
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (г. Санкт-Петербург), схема-терапевтhttps://dzen.ru/psychologies_galigabarov
Что такое норма? Много лет назад знакомый психиатр ответил мне: «Что такое норма? Вот Пушкин любил пить шампанское из женских туфелек. Это норма?»
Обуревающие вас состояния и эмоции понятны, и их явно много, они
противоречивы: стыд (норма ли это, не осудят ли, поддержит ли ребенок),
возбуждение, интерес, радость, страх, влюбленность и так далее. Давайте сделаем шаг от эмоций и обратимся к рациональной части.
Возьмите ручку и бумагу, сядьте за стол, расслабьтесь одна. Можно даже включить для фона пение птиц. И письменно ответьте на вопросы:
Какие мои ценности поддерживают эти отношения: быть любимой и любить, или иметь семью, или быть популярной, или вести комфортную жизнь? Какие жизненные ценности, отвечающие на вопрос «Зачем я живу», будут реализованы через отношения с мужчиной 23-х лет?
Насколько лучше и в чем станет моя жизнь, если отношения продолжатся?
Насколько хуже и в чем станет моя жизнь, если мы расстанемся?
Чего я лишусь, продолжив эти отношения?
Чего я лишусь, продолжив эту связь?
Зачем мне эти отношения в принципе?
Влюбленность — это прекрасно, но еще она внесена в список болезней. А после того, как влюбленность проходит, начинается «горькое похмелье». Если же вы будете понимать, какие ценности подкрепляет эта страсть, азарт, буря гормонов, то преодолеете любые сложности, которые возникнут на пути ваших отношений. В том числе преодолеете страх, вызываемый вопросом: «Нормально ли это?»
Кстати
Люди часто задаются вопросом, какой должна быть в идеале разница в возрасте у партнеров. Конечно, не стоит загонять себя в четкие рамки, однако некоторые психологи все-таки говорят, что стандарт есть. Подробнее на эту тему можно узнать ЗДЕСЬ.
Иногда бывает непросто определить, есть ли у ваших отношений будущее. Безусловно, проблемы бывают у всех пар, но как понять, есть ли смысл продолжать с ними бороться? Пройдите тест, который поможет выяснить, есть ли у вас шанс жить со второй половинкой долго и счастливо.