Психолог Лабковский объяснил, как научиться говорить «нет»

Помогать другим людям — это хорошо. Плохо, когда вы отвечаете «да» на абсолютно любую просьбу, даже если это противоречит вашим интересам.
Безотказный человек способен выделить время и ресурсы ради кого угодно, но только не для себя. Если это про вас, то пора узнать, почему отказать бывает так тяжело. Эту тему в своем
По словам специалиста, неспособность отказать другим людям, несмотря на обстоятельства, — это признак низкой самооценки. Есть несколько причин, почему вы постоянно со всем соглашаетесь:
вы можете быть безотказным из-за того, что просто не хотите брать на себя ответственность за свой выбор;
вы не понимаете, в чем заключаются ваши собственные желания и потребности — а потому не осознаете, когда идете им наперекор;
вы очень боитесь не оправдать чужих ожиданий.
Люди с низкой самооценкой, поясняет Лабковский, нередко берут на себя ответственность за чужие эмоции — причем даже если их об этом никто не просил. Поэтому им очень страшно кого-то задеть, оскорбить отказом — и они очень переживают по этому поводу. По признанию специалиста, он и сам когда-то много думал о том, что скажут окружающие, и боялся, что с ним перестанут общаться, если он позволит себе поставить свои желания и интересы на первое место.
Однако психолог напоминает: любой человек, кем бы он вам ни приходился, когда предлагает что-то или просит о помощи, должен быть готовым услышать отказ. Если просящий в ответ на ваше «нет» оскорбляется, обижается или даже проявляет агрессию, это точно не ваша проблема.
Кстати
Многие люди считают, будто бы если они начнут любить себя, то станут махровыми эгоистами. Однако психологи говорят, что здорового эгоизма вообще не существует — а человек, который любит себя, не наплюет на интересы других. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
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Чтобы не ссориться с родственниками и друзьями по любому поводу, важно уметь отстаивать свои границы экологично. О том, как это сделать, узнай ЗДЕСЬ.