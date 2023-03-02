Психолог Лабковский объяснил, как научиться говорить «нет»

По словам специалиста, неспособность отказать другим людям, несмотря на обстоятельства, — это признак низкой самооценки. Есть несколько причин, почему вы постоянно со всем соглашаетесь:

вы можете быть безотказным из-за того, что просто не хотите брать на себя ответственность за свой выбор;

вы не понимаете, в чем заключаются ваши собственные желания и потребности — а потому не осознаете, когда идете им наперекор;

вы очень боитесь не оправдать чужих ожиданий.

Люди с низкой самооценкой, поясняет Лабковский, нередко берут на себя ответственность за чужие эмоции — причем даже если их об этом никто не просил. Поэтому им очень страшно кого-то задеть, оскорбить отказом — и они очень переживают по этому поводу. По признанию специалиста, он и сам когда-то много думал о том, что скажут окружающие, и боялся, что с ним перестанут общаться, если он позволит себе поставить свои желания и интересы на первое место.