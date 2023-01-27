Запах изо рта врачи называют медицинским термином — галитоз (халитоз). Люди, сталкивающиеся с такой проблемой, испытывают сложности в общении, карьере и даже личной жизни.
Но это еще и симптом патологических состояний, а иногда и болезней, поэтому консультация врача обязательна, но к какому специалисту обратиться? На вопросы «Доктора Питера» ответила врач-стоматолог Юлия Лапушкина.
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Виды галитоза
В клинической практике выделяют несколько видов неприятного запаха изо рта.
Физиологический — формируется по утрам из-за застойного дыхания. После чистки зубов или даже чашки кофе проходит без следа. Это вариант нормы. Кстати, к физиологическому галитозу относят и запах, формирующийся после употребления некоторых продуктов.
Патологический галитоз не устраняется при помощи гигиенических процедур, или же его удается замаскировать ненадолго.
Истинный галитоз, когда его наличие подтверждается в ходе обследования.
Псеводогалитоз — физиологически обусловленный запах или же едва уловимый, но по каким-то причинам пациент воспринимает его как выраженный, интенсивный.
Механизм формирования дурного запаха
Запах — сочетание сероводородных соединений, аммиака и метилмеркаптана. От того, какова пропорция этих веществ в выдыхаемом воздухе, зависят характеристики запаха. Эти соединения вырабатывают бактерии, входящие в нормальный микробиом полости рта. Микробы поедают остатки пищи, скапливаются и образуют бактериальные пленки.
В ходе своей жизнедеятельности вырабатывают летучие соединения, которые и становятся причиной запаха. Но пока количество этих соединений не превышает норму, запах не появляется. Как только колонии бактерий начинают расти, галитоз не заставит себя долго ждать.
К какому специалисту обращаться?
Все зависит от характеристик запаха и длительности существования проблемы. Но даже в этом случае не все так однозначно. Примерно в 50–60% случаев источник неприятного запаха — полость рта.
Гнилостный запах
Имеет различную степень выраженности. Иногда его не удается замаскировать даже при помощи жвачек и спреев. Причины гнилостного запаха изо рта:
Осложнения кариеса. При отсутствии лечения кариес поражает пульпу, проходит через корневые каналы и вызывает воспаление в тканях, окружающих корень. Здесь формируется очаг воспаления, скапливается гной. Хронические формы периодонтита имеют стертую симптоматику, выраженная боль может отсутствовать. И единственный явный симптом — галитоз. Стать причиной галитоза могут и другие осложнения кариеса, например периостит («флюс»), киста зуба и др.
Болезни десен. Это большая группа воспалительных поражений. Сложные формы сопровождаются появлением глубоких зубодесневых карманов, здесь скапливается пища, налет, все это превращается в камень. Самостоятельно удалить его невозможно, только при помощи профессиональных методик. Остатки пищи, бактериальный налет и даже гноетечение из зубодесневых карманов становятся причиной стойкого неприятного запаха изо рта.
Воспалительные заболевания слизистой. Например, различные стоматиты, поражение языка. Галитоз появляется при затрудненном прорезывании зубов мудрости, когда над коронкой формируется капюшон из слизистой оболочки. Под ним скапливаются остатки пищи, налет, что рано или поздно станет причиной болезненного воспаления — перикоронарита.
Запах протухших яиц
Он образуется благодаря сероводородным соединениям. Такой запах чаще указывает на нарушения пищеварения и болезни пищеварительного тракта. Пациентов беспокоит не только неприятный запах, но и привкус во рту. При обследовании нужно исключить гастрит с пониженной кислотностью или язвенную болезнь желудка. В таком случае на себя обращают внимание и другие симптомы: боль, плохое самочувствие и др.
Кислый запах
И соответствующий привкус во рту также чаще свидетельствует о болезнях пищеварительного тракта. Основная причина — гастрит с повышенной кислотностью. Причем это один из первых симптомов, а другие признаки могут отсутствовать. Сложность диагностики в том, что часто пациенты не обращают должного внимания на наличие такого запаха изо рта, списывая его на особенности питания и другие причины.
Горечь во рту и неприятный запах
Появление горечи во рту в сочетании с галитозом — типичный симптом проблем с печенью и желчным пузырем. Причем симптоматика сохраняется долгое время и усиливается за некоторое время до обострения основного заболевания.
Кроме горечи и неприятного запаха изо рта можно заметить обложенный язык. Налет имеет желтоватый оттенок. В зависимости от его плотности и общего состояния пациенты также могут жаловаться на изменение вкуса пищи.
При каких еще заболеваниях появляется неприятный запах изо рта?
В 25% случаев источник неприятного запаха — лор-органы и активно размножающиеся там бактерии. Истинный галитоз может указывать на болезни бронхолегочной системы: бронхит, бронхоэктатическую болезнь, пневмонию и даже опухолевые процессы. Еще одна возможная причина временного галитоза — нарушения питания, следование жестким, ограничивающим диетам, а также непереносимость лактозы и глютена.
Проблема неприятного запаха распространена и имеет множество причин. Галитоз требует внимания специалиста, и первый, к кому нужно обратиться, — стоматолог. После осмотра и обследования врач определит причину и при необходимости даст рекомендации для посещения других специалистов.