Запах изо рта врачи называют медицинским термином — галитоз (халитоз). Люди, сталкивающиеся с такой проблемой, испытывают сложности в общении, карьере и даже личной жизни.

Но это еще и симптом патологических состояний, а иногда и болезней, поэтому консультация врача обязательна, но к какому специалисту обратиться? На вопросы «Доктора Питера» ответила врач-стоматолог Юлия Лапушкина.