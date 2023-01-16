Что такое синий понедельник
Третий понедельник года — в 2023-м это как раз 16 января — называют «синим» (blue monday — англ.) из-за того, что этот день исследователи считают самым депрессивным в году.
Среди факторов, которые влияют на общее эмоциональное состояние людей в середине января и могут способствовать депрессии, — плохая погода, мысли о будущем, низкая мотивация из-за постпраздничного состояния — выходные прошли, впереди серые будни, новые заботы, а также осознание, что новогодние обещания себе вряд ли будут выполнены.
Самосбывающееся пророчество
Справедливости ради надо сказать, что исследование «синий понедельник» провели эксперты компании, продающей путевки на отдых. Они выяснили, что общее состояние людей в середине января, плохое настроение и снижение мотивации могут способствовать повышению продаж туров в солнечные страны.
Против того, чтобы называть третий понедельник года каким-то особенно депрессивным днем и устраивать самому себе «самосбывающееся пророчество», — когда мы настраиваемся на плохое и в итоге оно случается, выступил Стивен Бакли, представитель благотворительной организации по охране психического здоровья.
— Нет никаких достоверных доказательств концепции самого депрессивного дня в году, — заявил он
Как понять, что вы на самом деле в депрессии
Депрессия — это не плохое настроение в течение одного дня, а длительный период подавленного состояния, уныния, чувства неудовлетворенности. Он может длиться годами.
Признаки:
постоянное плохое настроение,
отсутствие интереса к тому, что радовало раньше,
раздражительность по отношению к другим,
чувство беспокойства,
мысли о причинении себе вреда,
физические признаки могут включать изменения аппетита, недостаток энергии, низкое половое влечение и нарушение сна.
Пройдите простой онлайн-тест на депрессию и, если вы заподозрите у себя это состояние, обратитесь к специалисту.
Как помочь себе, чтобы не провалиться в депрессию
Если вы чувствуете, что ваш «синий понедельник» и правда наступил — вам все сложнее улыбаться, радоваться и получать удовольствие от жизни, воспользуйтесь советами экспертов.
1. Не позволяйте себе проваливаться в негатив
Чем больше вы питаете отрицательные эмоции — «гоняете» плохие мысли, которые тянут за собой все новый и новый негатив, тем сложнее будет выбраться из этого состояния.
Старайтесь, как только вы поймали себя на том, что думаете о плохом, переключать внимание на что-то позитивное, заменять негатив более конструктивными мыслями.
2. Питайтесь правильно
Исследования показывают, что здоровое питание может оказать большое влияние на настроение, — важно не голодать, не переедать, и не забывать включать в рацион достаточное количество белков и сложных углеводов.
Избегайте сладких продуктов и пейте много жидкости, сократите употребление алкоголя.
Хорошо влияет на настроение добавление к привычным блюдам омега-3 — чем больше морской рыбы, в которой ее очень много, вы едите, тем ниже вероятность депрессии.
3. Общайтесь с приятными вам людьми
Одиночество вызывает депрессию, которая, в свою очередь, вызывает еще большее одиночество. Поэтому жизненно важно поддерживать связь с окружающими — семьей, друзьями, коллегами и соседями.
4. Будьте активны
Даже если не хочется, даже если лень, буквально заставляйте себя делать упражнения или быстро ходить хотя бы 20 минут в день. Физическая активность стимулирует выброс гормонов эндорфинов, улучшающих самочувствие и настроение. Важно также каждый день бывать на свежем воздухе. Это повысит уровень энергии, улучшит аппетит и сон.
5. Будьте щедры
Сделайте что-нибудь приятное другу или незнакомцу. Поблагодарите кого-нибудь, улыбнитесь, сделайте комплимент, уделите время человеку, помогите делом или словом или даже просто выслушайте. Это однозначно увеличивает ваш уровень счастья.