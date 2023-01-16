Как помочь себе, чтобы не провалиться в депрессию

Если вы чувствуете, что ваш «синий понедельник» и правда наступил — вам все сложнее улыбаться, радоваться и получать удовольствие от жизни, воспользуйтесь советами экспертов.

1. Не позволяйте себе проваливаться в негатив

Чем больше вы питаете отрицательные эмоции — «гоняете» плохие мысли, которые тянут за собой все новый и новый негатив, тем сложнее будет выбраться из этого состояния.

Старайтесь, как только вы поймали себя на том, что думаете о плохом, переключать внимание на что-то позитивное, заменять негатив более конструктивными мыслями.

2. Питайтесь правильно

Исследования показывают, что здоровое питание может оказать большое влияние на настроение, — важно не голодать, не переедать, и не забывать включать в рацион достаточное количество белков и сложных углеводов.

Избегайте сладких продуктов и пейте много жидкости, сократите употребление алкоголя.

Хорошо влияет на настроение добавление к привычным блюдам омега-3 — чем больше морской рыбы, в которой ее очень много, вы едите, тем ниже вероятность депрессии.

3. Общайтесь с приятными вам людьми

Одиночество вызывает депрессию, которая, в свою очередь, вызывает еще большее одиночество. Поэтому жизненно важно поддерживать связь с окружающими — семьей, друзьями, коллегами и соседями.

4. Будьте активны

Даже если не хочется, даже если лень, буквально заставляйте себя делать упражнения или быстро ходить хотя бы 20 минут в день. Физическая активность стимулирует выброс гормонов эндорфинов, улучшающих самочувствие и настроение. Важно также каждый день бывать на свежем воздухе. Это повысит уровень энергии, улучшит аппетит и сон.

5. Будьте щедры