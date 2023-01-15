Чтобы понимать, в чем коварство болезни, важно знать — откуда вообще в организме берется мочевая кислота и зачем она нужна. Это продукт метаболизма, который образуется при распаде пуриновых оснований. Они же появляются, когда клетки погибают естественным путем или в результате различных воздействий. Но уровень пуринов в норме небольшой, угрозы здоровью не несет.
Второй источник мочевой кислоты — продукты питания, богатые пуринами, когда они перевариваются и усваиваются организмом: это рыба, говядина, субпродукты, какао, чай и кофе. Большая часть мочевой кислоты — около 70 % выводится почками, остальная — утилизируется пищеварительной системой. При подагре механизм утилизации ломается, мочевая кислота копится в организме. Чем это опасно и как избавляться от избытков кислоты и ее солей, «Доктору Питеру» рассказал врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD на Космодамианской ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никита Стародубцев.
врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD на Космодамианской ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Угроза тяжелых болезней
Если уровень мочевой кислоты повышен, врачи называют это состояние гиперурикемией. Она возможна при подагре и ряде других серьезных заболеваний. Проблема избыточного образования мочевой кислоты в том, что высокие ее концентрации ведут к образованию кристаллов солей — уратов. Из них вырастают плотные каменистые соединения, которые пропитывают органы, откладываются в суставах и провоцируют воспалительный процесс. Избыток уратов в почках ведет к появлению мочекаменной болезни.
Наиболее часто урологи имеют дело с людьми именно с мочекаменной болезнью (МКБ), которые составляют до 30-40 % обращений. Лечение МКБ во многом устраняет только симптомы, поскольку направлено на избавление больного от конкрементов, последствий подагры и других обменных расстройств.
Важна кислотность мочи
Сегодня врачи достаточно много знают о том, как образуются уратные соли. У здоровых людей за счет определенного рН мочи соли мочевой кислоты остаются растворенными и выводятся с мочой без каких-либо проблем. Если рН мочи опускается ниже 5,75 — кристаллы начинают оседать в виде песка, постепенно растут камушки.
Поэтому людям с предрасположенностью к подобным нарушениям нужно потреблять достаточно жидкости и следить за кислотностью и щелочностью мочи. Важно постоянно смещать уровень рН в сторону ощелачивания — это возможно как при приеме медикаментов, так и за счет определенных народных, домашних методов.
Никакой самодеятельности — все под контролем врача
Хотя казалось бы, все просто, нужно ощелачивать мочу и можно применять любые рецепты из Интернета. Но стоит предварительно обсудить любые варианты с врачом. Только он может учесть индивидуальные особенности организма и сопутствующие болезни, оценить безопасность любого рецепта — будь то травки, прием минералки или любые другие мероприятия.
Минеральная вода
Уровень образования солей мочевой кислоты можно снижать, если сместить рН мочи в щелочную сторону. Врачи делают это с помощью различных препаратов, которые влияют на обмен веществ и усиливают выведение щелочных оснований почками. Но можно изменять щелочность мочи за счет коррекции питьевого режима, принимая минеральные воды с достаточным уровнем щелочи.
Вид минералки и объем ее в сутки надо рассчитывать с врачом — просто пить воду в том количестве, сколько вам вздумается — опасно. Полезно увеличение приема жидкости до 2,5 литров. Рекомендуют щелочные минеральные воды (Боржоми, Ессентуки № 4 и № 17, Джермук, Славяновская, Смирновская).
Правильное питание
Второй важный момент в лечении — это контроль собственного рациона. Поскольку большое количество пуринов поступает с пищей, будет полезно пересмотреть рацион. Конечно, не нужно радикально исключать из пищи все мясо и рыбу, кофе и другие богатые пуринами вещества. Полуголодная диета с резкими ограничениями — дополнительный стресс. Но стоит поговорить с урологом, уточнить — какие продукты стоит уменьшить, а какие увеличить, чтобы моча стала щелочной, и мочевая кислота не оседала в форме солей.
Ограничивают рыбу, мясо, бобовые, дрожжевую продукцию, спаржу, грибы. И что точно стоит исключить, так это любой алкоголь, особенно пиво и вино.
Травяные настои, отвары
Если врач не против, могут применяться растительные препараты. Используют отвары, настои, чаи, которые включают в состав такие растительные компоненты как:
ортосифон тычинковый, который повышает клубочковую фильтрацию, создавая мочегонный эффект;
куркума — активатора обмена веществ;
имбирь и альпинии — спазмолитики, улучшающие диурез и пищеварение;
хвощ полевой, обладающий мочегонным эффектом.
Но важно понимать, сами по себе народные рецепты, травяные сборы и отвары проблему не устранят. Они лишь помогут выводить избытки мочевой кислоты.
Если камни есть — их нужно растворять или удалять
Эффективность литолитической терапии зависит от ответственности и отношения к лечению самого человека, а также от контроля врачом-урологом. Пациенты с МКБ должны находиться под постоянным диспансерным наблюдением врача.
Коррекция метаболических нарушений должна осуществляться урологами с подключением к лечебному процессу консультантов: эндокринологов, диетологов, гастроэнтерологов. Самолечение только народными средствами в данном случае не принесет должного результата.