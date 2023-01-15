Чтобы понимать, в чем коварство болезни, важно знать — откуда вообще в организме берется мочевая кислота и зачем она нужна. Это продукт метаболизма, который образуется при распаде пуриновых оснований. Они же появляются, когда клетки погибают естественным путем или в результате различных воздействий. Но уровень пуринов в норме небольшой, угрозы здоровью не несет.

Второй источник мочевой кислоты — продукты питания, богатые пуринами, когда они перевариваются и усваиваются организмом: это рыба, говядина, субпродукты, какао, чай и кофе. Большая часть мочевой кислоты — около 70 % выводится почками, остальная — утилизируется пищеварительной системой. При подагре механизм утилизации ломается, мочевая кислота копится в организме. Чем это опасно и как избавляться от избытков кислоты и ее солей, «Доктору Питеру» рассказал врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD на Космодамианской ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никита Стародубцев.