С помощью этой хитрости можно понять, не навредят ли прокладки женскому здоровью

Большую часть жизни женщине не обойтись без гигиенических прокладок — они помогают с комфортом пережить менструации, «запечатывают» запах и спасают от неловких ситуаций. По статистике, это самое распространенное средство гигиены. Существуют еще тампоны, менструальные чаши, специальные трусики для критических дней, но большинство женщин все же предпочитают именно прокладки.
Однако далеко не все знают, что средства личной гигиены могут вредить здоровью. Как это проявляется, рассказал токсиколог Михаил Кутушов.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
Пластиковые прокладки
— Интересный факт: одна упаковка прокладок содержит столько же пластика, сколько и 4 пакета. Большинство производителей делают верхний слой прокладки пластиковым, а средний — полипропиленовым нетканым. Нижний слой изделия, который контактирует с бельем, вообще не разлагается в природе, — говорит профессор.
Чтобы проверить прокладки на концентрацию токсинов, выполните следующие простые действия:
разверните чистое изделие,
возьмите зажигалку или спички и аккуратно проведите над поверхностью прокладки, чтобы пламя слегка касалось ее,
если верхний слой начал быстро гореть и издавать резкий неприятный запах, значит, изделие «искусственное».
Чем это опасно для здоровья
Чем чревато постоянное ношение «пластиковых прокладок»?
Дело в том, что пластик способствует:
увеличению количества бактерий,
проникновению патологической микрофлоры в кишечник через половые органы,
Средний впитывающий слой таких прокладок состоит из целлюлозы, отбеленной хлором. Она содержит остатки канцерогена диоксина, побочного продукта отбеливания. Целлюлоза также пропитана полиакрилатным гелем-абсорбентом нефтехимического происхождения, что может способствовать раздражению.
Чтобы избежать неприятных последствий, при выборе гигиенических средств отдавайте предпочтение хлопчатобумажным прокладкам и тампонам. Об этом производители пишут в составе на обратной стороне упаковки.
Прокладки или тампоны: что лучше?
Выбор средств для гигиены во время месячных сейчас очень богат — появились даже менструальные чаши и менструальные трусы. Но главная битва все же ведется между теми, кто выбирает исключительно тампоны или только прокладки. Свой вердикт в этом споре выносит гинеколог — ознакомиться с ним можно ЗДЕСЬ.