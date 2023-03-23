С помощью этой хитрости можно понять, не навредят ли прокладки женскому здоровью

Большую часть жизни женщине не обойтись без гигиенических прокладок — они помогают с комфортом пережить менструации, «запечатывают» запах и спасают от неловких ситуаций. По статистике, это самое распространенное средство гигиены. Существуют еще тампоны, менструальные чаши, специальные трусики для критических дней, но большинство женщин все же предпочитают именно прокладки.

Однако далеко не все знают, что средства личной гигиены могут вредить здоровью. Как это проявляется, рассказал токсиколог Михаил Кутушов.