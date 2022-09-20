Как вылечить молочницу раз и навсегда: гинеколог назвала 10 простых правил

Жжение, зуд, творожистые выделения, физический дискомфорт при интимной близости, кислый запах — это далеко не все признаки вагинального кандидоза. Хотя заболевание сегодня не считается заразным и не относится к болезням, которые передаются при интимной близости, абсолютно безопасным и безобидным кандидоз никак не назовешь. Те женщины, которые хотя бы раз в жизни столкнулись с молочницей, вряд ли захотят снова ощутить неприятные симптомы.

Гинекологи не устают повторять — при развитии инфекции не стоит заниматься самолечением, нужно обратиться к врачу. Гинеколог уточнит диагноз, подберет правильное лечение и поможет избавиться от симптомов кандидоза, заодно выяснив, почему она вообще возникла. А вот в вопросах профилактики именно роль самой женщины выходит на первый план. «Доктор Питер» поговорил о том, как предотвратить дрожжевую инфекцию, с врачом-гинекологом Дарьей Дьяченко.