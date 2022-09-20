Как вылечить молочницу раз и навсегда: гинеколог назвала 10 простых правил

Жжение, зуд, творожистые выделения, физический дискомфорт при интимной близости, кислый запах — это далеко не все признаки вагинального кандидоза. Хотя заболевание сегодня не считается заразным и не относится к болезням, которые передаются при интимной близости, абсолютно безопасным и безобидным кандидоз никак не назовешь. Те женщины, которые хотя бы раз в жизни столкнулись с молочницей, вряд ли захотят снова ощутить неприятные симптомы.
Гинекологи не устают повторять — при развитии инфекции не стоит заниматься самолечением, нужно обратиться к врачу. Гинеколог уточнит диагноз, подберет правильное лечение и поможет избавиться от симптомов кандидоза, заодно выяснив, почему она вообще возникла. А вот в вопросах профилактики именно роль самой женщины выходит на первый план. «Доктор Питер» поговорил о том, как предотвратить дрожжевую инфекцию, с врачом-гинекологом Дарьей Дьяченко.
Тепло, влажно и много пищи
Молочница любит теплые и влажные условия для роста и размножения. Грибку нужно много легких углеводов для того, чтобы колонии активно росли. Подобные условия создаются во влагалище — слизистые оболочки всегда увлажнены, температура тела относительно постоянна, но есть одно «но».
В нормальных условиях, когда женщина здорова, ее влагалище защищено за счет колоний полезных бактерий — лакто- и бифидофлоры. Они подавляют рост и развитие условно-патогенных представителей, попадающих с кожи и из внешней среды.
Но если нарушается обмен веществ, снижается иммунная защита, бесконтрольно применяются мощные антибиотики, развивается диабет — контроль за размножением грибков снижается, возможна молочница.
Не все молочница, что зудит и жжется
Первое, что думают женщины, когда возникает жжение, зуд и раздражение кожи, увеличивается объем выделений — «ну вот, опять молочница». Но без проведения анализа утверждать этого нельзя. Примерно с два десятка различных гинекологических заболеваний в той или иной степени сопровождается увеличением объема выделений, изменением их запаха, цвета и сопутствующим зудом, дискомфортом, жжением и прочими неприятными ощущениями.
И даже если это грибковая инфекция, их тоже бывает несколько видов. Например, у человека возможно инфицирование грибками кандида нескольких типов: Candida albicans — самый распространенный, но кроме него могут быть krusei, glabrata, parapsilosis, tropicalis. Лечить их нужно, подбирая препараты по чувствительности, чтобы полностью подавить активность грибковой флоры.
После приема таблеток борьба не заканчивается
Поскольку грибковая инфекция коварна и может рецидивировать в любой момент, если вдруг снижается иммунная защита слизистых или нарушается баланс микробной флоры влагалища, всегда стоит помнить о мерах профилактики. Они просты и доступны всем женщинам, не требуют особых усилий, и эффективно работают.
Для профилактики грибковой инфекции врачи советуют помнить следующее:
Следует не усердствовать с антибиотиками: не пейте их необдуманно, по совету подруг иди знакомых — только по назначению врача, когда они действительно необходимы.
Не используйте противогрибковые препараты при каждом подозрении на «молочницу», особенно самостоятельно. Очень часто под «маской» молочницы кроются совсем другие заболевания. Точно определить грибок это или другая инфекция могут осмотр у врача и дополнительные анализы. Важно помнить — при беспорядочном использовании противогрибковых препаратов со временем, тогда когда это действительно будет нужно, они могут не сработать (так как вырабатывается резистентность грибка к препарату).
Сладкое есть можно, но если ваш рацион состоит только из быстрых углеводов, пересмотрите свое питание. Это проблема не только лишнего веса, но и нарушений метаболизма, включая сахарный диабет.
Постарайтесь запомнить, в связи с чем у вас возник эпизод «кандидоза», это поможет провести более качественное лечение и понять причину. Возможно, вы перенесли тяжелую респираторную или кишечную инфекцию, постоянно находитесь в стрессе, изменили средства гигиены — все это важно для диагноза и последующего предотвращения рецидивов.
Если молочница — частая гостья
У части женщин молочница повторяется снова и снова. В этом случае врачи говорят о рецидивирующем кандидозе. Ситуация неприятная, в каждом случае нужно детально разбираться в причинах, иногда с привлечением гастроэнтерологов, эндокринологов или дополнительными анализами.
6 способов избежать рецидивов:
Стоит отказаться от спринцеваний.
До минимума сократите использование влажных салфеток, в том числе детских и медицинских, а лучше полностью от них откажитесь.
Избегайте использования лекарственных препаратов для лечения кандидоза (и других гинекологических проблем), кроме назначенных врачом, в том числе домашних средств и препаратов, купленных самостоятельно.
Стоит отказаться от применения интимных дезодорантов, лубрикантов.
Носите хлопковое неокрашенное белье или белье из шелка, для стирки используйте гипоаллергенные средства.