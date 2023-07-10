Не все так однозначно: есть ли связь между высоким холестерином и болезнями сердца

Наследственность. Состояние, называемое семейной гиперхолестеринемией (СГ), может сделать некоторых людей генетически склонными к высокому уровню «плохого» холестерина . Существует два типа СГ: гетерозиготный, при котором человек наследует аномальный ген только от одного родителя; и гомозиготный, при котором у человека есть две копии аномального гена, по одной от каждого родителя. Гомозиготный СГ встречается и реже, и опаснее. Люди с СГ не так эффективно перерабатывают холестерин ЛПНП и в конечном итоге получают высокий уровень этого типа холестерина, что делает их более склонными к атеросклерозу, часто начиная с гораздо более молодого возраста.

Курение. Хотя курение напрямую не вызывает высокий уровень холестерина, оно само по себе является основным доказанным риском сердечных заболеваний и инсульта. Этот риск повышается, если имеется высокий уровень холестерина ЛПНП. Одна из причин заключается в том, что курение снижает уровень ЛПВП, уменьшая или стирая защитный эффект ЛПВП.

Возраст. С возрастом метаболизм меняется, и печень не удаляет столько холестерина ЛПНП, как это возможно в более молодом возрасте. Высокий уровень холестерина чаще всего диагностируется в возрастной группе 40–59 лет.

Раса или этническая принадлежность. Белые люди чаще, чем другие группы, имеют высокий уровень общего холестерина. Американцы азиатского происхождения чаще имеют высокий уровень холестерина ЛПНП, чем другие группы, а афроамериканцы чаще, чем другие группы, имеют высокий уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.