Не все так однозначно: есть ли связь между высоким холестерином и болезнями сердца

Считается, что высокий холестерин — это опасно. Повышается риск образования бляшек и закупорки сосудов, а последствия могут быть фатальными. Человека могут убить как инфаркт, так и инсульт. Именно поэтому врачи повторяют — при высоких показателях холестерина обязательно надо сделать все, чтобы его снизить. Для начала — изменив образ жизни, рацион питания и добавив физической активности. Если не помогло — начать принимать статины.
О связи высокого холестерина с болезнями сердца «Доктор Питер» поговорил с кандидатом медицинских наук.
кандидат медицинских наук, нейрохирург, пластический хирург, автор научных работ
Он помогает организму
- Холестерин — это жироподобное воскообразное вещество, которое помогает организму вырабатывать клеточные мембраны, гормоны и витамин D, — объясняет врач Илья Алмазов. — Холестерин в крови поступает из двух источников: вырабатывается печенью и поступает из пищи. Причем печень вырабатывает весь холестерин, необходимый организму, он и другие жиры переносятся в кровоток в виде сферических частиц, называемых липопротеинами.
Три цифры: что смотреть в анализах на холестерин
Проверка общего холестерина не даст общей картины. Чтобы разобраться в состоянии, нужен полный липидный профиль. Смотреть надо три показателя.
Уровень ЛПНП («плохого» холестерина) — в норме ниже 70 мг/дл.
Уровень ЛПВП (хороший» холестерин) должен составлять около 50 мг/дл.
Триглицериды — это еще один класс жиров, обнаруженных в кровотоке, им принадлежит основная часть жировой ткани во всем организме, их уровень должен составлять менее 150 мг/дл.
Факторы, которые влияют на уровень холестерина:
Наследственность. Состояние, называемое семейной гиперхолестеринемией (СГ), может сделать некоторых людей генетически склонными к высокому уровню «плохого» холестерина. Существует два типа СГ: гетерозиготный, при котором человек наследует аномальный ген только от одного родителя; и гомозиготный, при котором у человека есть две копии аномального гена, по одной от каждого родителя. Гомозиготный СГ встречается и реже, и опаснее. Люди с СГ не так эффективно перерабатывают холестерин ЛПНП и в конечном итоге получают высокий уровень этого типа холестерина, что делает их более склонными к атеросклерозу, часто начиная с гораздо более молодого возраста.
Курение. Хотя курение напрямую не вызывает высокий уровень холестерина, оно само по себе является основным доказанным риском сердечных заболеваний и инсульта. Этот риск повышается, если имеется высокий уровень холестерина ЛПНП. Одна из причин заключается в том, что курение снижает уровень ЛПВП, уменьшая или стирая защитный эффект ЛПВП.
Возраст. С возрастом метаболизм меняется, и печень не удаляет столько холестерина ЛПНП, как это возможно в более молодом возрасте. Высокий уровень холестерина чаще всего диагностируется в возрастной группе 40–59 лет.
Раса или этническая принадлежность. Белые люди чаще, чем другие группы, имеют высокий уровень общего холестерина. Американцы азиатского происхождения чаще имеют высокий уровень холестерина ЛПНП, чем другие группы, а афроамериканцы чаще, чем другие группы, имеют высокий уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.
Пол. Мужчины имеют больший риск высокого уровня общего холестерина, чем женщины. Это может произойти из-за того, что мужчины в целом больше потребляют жирной пищи, богатой холестерином, чем женщины. Риск высокого уровня холестерина у женщин повышается после менопаузы: гормоны, которые могут защитить от высокого уровня холестерина в крови, снижаются, что приводит к более высокому уровню холестерина ЛПНП и более низкому уровню холестерина ЛПВП.
Холестерин и болезни сердца: понимание связи
- В течение многих лет считалось, что существует более или менее прямая линия между холестерином и сердечными заболеваниями, но исследования показывают, что эта связь может быть более сложной, — объясняет врач Алмазов. — Многие люди, перенесшие сердечные приступы, не имеют высокого уровня холестерина, атеросклероз прогрессирует, в том числе, из-за таких факторов, как возраст, неправильное питание, высокое кровяное давление, курение, наличия заболеваний и состояний: сахарного диабета, инсулинорезистентности, воспалений, артрита, волчанки, псориаза, воспалительного заболевания кишечника и так далее.
В то же время, обнаружена тесная связь между холестерином, не относящимся к ЛПВП, и долгосрочным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Тем не менее, когда дело доходит до здоровья сердца, самым большим фактором риска является возраст. Чтобы поддерживать в норме уровень «плохого» холестерина, а сердце — более здоровым, достаточно правильно питаться, регулярно заниматься спортом, не курить и держать кровяное давление под контролем.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
Общие рекомендации при повышенном холестерине
Используйте в течение дня НЕ менее 20 видов продуктов;
Готовьте пищу на пару, отваривайте, запекайте;
Уменьшите добавление масел, соли, сахара;
Замените мясо на рыбу и бобовые;
Не исключайте из питания все жиры, ограничить нужно трансжиры (фастфуд, маргарин, сдоба и т.д.);
Обеспечьте усвоение белка;
Поддержите печень, желчеотделение и микробиоту кишечника.
Питание, которое помогает снизить уровень воспаления в теле и поддерживать желчеотток, влияющий на холестерин — это противовоспалительное питание, которого мы можем придерживаться как образа жизни.
Список полезных жиров, которые можно и НУЖНО включать в ежедневный рацион
Свиное сало. Содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Является источником жирных кислот Омега-3 и 6. Еще свиное сало содержит арахидоновую кислоту, которая положительно влияет на состояние головного мозга и сердечной мышцы. Также содержит холестерин, рекомендуемая дневная норма — около 10 г.
Желток куриного яйца. Один из самых доступных продуктов, который на 60% состоит из ненасыщенных жирных кислот. К другим полезным свойствам желтка относится ускорение обмена веществ в организме, положительное влияние на состояние нервной системы, улучшение зрения. Регулярное употребление куриных желтков может предотвращать развитие катаракты.
Лосось, тунец, скумбрия, форель и другая жирная рыба. Жирная морская рыба — отличный источник Омега-3. Способствуют похудению, снижает количество «плохого» холестерина, благотворно воздействует на сердце и сосуды. Регулярное употребление рыбы способствует здоровью щитовидной железы, а кроме того — заметно улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
Авокадо. На 100 г мякоти авокадо приходится около 20 г жира. Большая часть — мононенасыщенные растительные жиры. Они не откладываются в лишние килограммы и расходуются в качестве источника энергии. Вместе с этим авокадо обладает низким гликемическим индексом (ГИ) — всего 15 единиц.
Кедровые, грецкие и другие орехи. Миндаль, фисташки, фундук, бразильский и другие виды орехов — содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Они являются богатым источником Омега-3, 6 и 9, и что важно — не содержат холестерин, поэтому полезны для организма. Регулярное употребление орехов улучшает состояние волос, ногтей и кожи (максимум — горсть в день).
Растительные нерафинированные сыродавленные масла. Например, оливковое масло, кедровое, льняное мононенасыщенные жиры, подсолнечное и кукурузное полиненасыщенные жиры. Они способствуют здоровому пищеварению и быстрому усвоению питательных веществ.