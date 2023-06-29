Снизят сахар в крови и аппетит: 10 продуктов с углеводами, от которых не надо отказываться

Медленные углеводы относительно долго перерабатываются организмом, поскольку уходит время на расщепление молекул и трансформацию их до простых сахаров за счет ферментов. В силу этих свойств они дают достаточно длительное ощущение сытости и не приводят к резкому скачку уровня глюкозы в плазме. Поэтому именно им необходимо отдать предпочтение, выстраивая свой рацион питания. Ежедневно на каждый килограмм веса должно приходиться 2–6 г углеводов, точное количество зависит от возраста, состояния здоровья, образа жизни.