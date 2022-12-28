Если вы хотите, чтобы ваша кожа сияла чистотой и здоровьем, важно не только то, какие уходовые средства вы наносите на нее, но и то, что вы едите.

Питание с высоким содержанием рафинированных углеводов может очень сильно навредить здоровью — и здоровью кожи в том числе. Речь идет о слишком частом употреблении сладких газировок, печенья, чипсов, шоколада и других сладостей. Все это — напитки и продукты с высоким гликемическим индексом. У них есть одно свойство: они быстро повышают уровень сахара в крови.

Для кожи вредно сладкое…

По данным Американской академии дерматологической ассоциации , исследования показали, что рацион питания, в котором много быстрых углеводов, может стать причиной обострения воспалительных кожных заболеваний и появления прыщей на лице.