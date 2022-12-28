Если вы хотите, чтобы ваша кожа сияла чистотой и здоровьем, важно не только то, какие уходовые средства вы наносите на нее, но и то, что вы едите.
Питание с высоким содержанием рафинированных углеводов может очень сильно навредить здоровью — и здоровью кожи в том числе. Речь идет о слишком частом употреблении сладких газировок, печенья, чипсов, шоколада и других сладостей. Все это — напитки и продукты с высоким гликемическим индексом. У них есть одно свойство: они быстро повышают уровень сахара в крови.
Для кожи вредно сладкое…
По данным
— Люди, которые едят много продуктов с высоким гликемическим индексом, как правило, чаще страдают от прыщей, —
…и алкоголь тоже
Безусловно, вреден для кожи и алкоголь, уверяют эксперты, и не только потому, что в нем много углеводов.
— Употребление чрезмерного количества алкоголя, в частности, пива обезвоживает организм, а недостаток влаги, как известно, делает кожу сухой и провоцирует появление морщин, — сказала ДеРоса.
Также очень вредны для кожи продукты с поджаристой корочкой — например, жареная картошка. Это своеобразная «бомба» для производства конечных продуктов гликирования (КПГ). Наш организм едва справляется с небольшим количеством КПГ, которое сам и производит, все остальное, пришедшее извне, портит нам здоровье, внешний вид кожи и приближает старость.
КПГ способствуют набору веса, развитию неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета 2 типа, повышают риски развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Как правильно «кормить» кожу
То, что вы кладете в свою тарелку каждый день, отражается на вашей коже, поэтому, чем больше вы можете сосредоточиться на питании и достаточном увлажнении, тем лучше вы будете себя чувствовать.
Очень хорошо помогает понять, что «не любит» именно ваша кожа, дневник питания, советуют диетологи. Если вы замечаете, что прыщи на лице появляются после употребления определенных продуктов, то записывайте, что именно и сколько вы съели, и проанализируйте потом вместе с врачом, как лучше оптимизировать рацион.
Некоторые люди считают, что полный отказ от углеводов улучшит состояние кожи, и переходят на кетогенную диету. Но это ошибка.
Из-за недостатка углеводов может развиться сыпь на коже, зудящий дерматоз, предупреждают врачи. Нужен баланс — в рационе обязательно должны быть медленные углеводы, фрукты и овощи.
— Хорошо сбалансированная диета творит настоящие чудеса с нашей кожей, — говорит врач. — Важно включать в рацион зеленые листовые овощи — шпинат и капусту, которые богаты витаминами С, Е и А, цельнозерновые продукты, фрукты, нежирный белок и полезные растительные масла. Они помогут коже сиять, уменьшат любое воспаление и помогут предотвратить появление прыщей. При этом важно еще не забывать и о достаточном количестве жидкости — это увлажнит кожу изнутри, сделает ее более упругой и здоровой.
Если впереди важное событие
Если у вас намечается важное событие или праздники, а ваша кожа — не в идеальном состоянии, то за несколько дней до мероприятия перейдите на низкоуглеводную, высокоантиоксидантную и противовоспалительную диету, советует врач.
— Уменьшить воспаление и убрать свежий прыщ поможет использование крема или мази с гидрокортизоном. Она снимет воспаление и уменьшит покраснение и отек, — рекомендует эксперт. — Также перед важным событием — хотя бы дня за три-четыре обязательно спите дольше, начните пить больше воды, много гуляйте на улице, сделайте для кожи маску с гиалуроновой кислотой.