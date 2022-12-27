Этот ночной симптом приближающегося инсульта появляется у 8 из 10 человек

Такие изменения в состоянии происходят, когда сосудистая катастрофа уже случилась. Однако иногда наш организм предупреждает: со мной не все в порядке, пожалуйста, обратите внимание! И один из таких симптомов — появившееся апноэ.

Апноэ — это кратковременная остановка дыхания во сне, которая длится около 10-30 секунд. И чем чаще человек храпит, тем выше риск, что он пострадает (или уже страдает) от апноэ. Тем временем подобные остановки дыхания опасны: около 85% человек даже не подозревают, что с их дыханием во сне что-то не так.

Например, исследование британских кардиологов, опубликованное в журнале Laryngoscope , доказало, что у храпящих людей утолщенные артериальные стенки. Из-за храпа эти стенки набухали и травмировались, что провоцировало появление сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, которым диагностировали инсульт, часто до приступа появлялся этот неприятный симптом, пишет британское издание Express. От апноэ страдают почти 80% человек с диагнозом инсульт.