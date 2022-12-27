Этот ночной симптом приближающегося инсульта появляется у 8 из 10 человек

Кажется, что инсульт — это всегда так неожиданно и страшно. Вот вы видите, что уголки губ у человека поползли вниз, он не может поднять руку или ногу или же вообще не может сказать вам, что с ним случилось. Главное — не растеряться и как можно скорее вызвать скорую помощь. Ведь чем быстрее пострадавший окажется в руках медиков, тем больше шансов, что удастся избежать самых страшных последствий.
Распознать инсульт поможет простой тест FAST:
face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;
arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;
speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;
touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.
Такие изменения в состоянии происходят, когда сосудистая катастрофа уже случилась. Однако иногда наш организм предупреждает: со мной не все в порядке, пожалуйста, обратите внимание! И один из таких симптомов — появившееся апноэ.
Апноэ — это кратковременная остановка дыхания во сне, которая длится около 10-30 секунд. И чем чаще человек храпит, тем выше риск, что он пострадает (или уже страдает) от апноэ. Тем временем подобные остановки дыхания опасны: около 85% человек даже не подозревают, что с их дыханием во сне что-то не так.
Например, исследование британских кардиологов, опубликованное в журнале
- Апноэ во сне — это одно из наиболее распространенных хронических заболеваний, оно является фактором риска ишемического инсульта, повторного инсульта и плохого функционального восстановления после инсульта, — говорят британские ученые. Их выводы опубликованы в The Lancet, одном из самых авторитетных медицинских журналов в мире.
По словам доктора Вахида Мохсенина из Йельской школы медицины в Нью-Хейвене, на апноэ могут указать следующие симптомы:
вы проспали 8 часов, но все равно словно не отдохнули;
днем вам частенько хочется вздремнуть хотя бы 15 минут;
вы знаете, что иногда храпите.
- Если у вас или у вашего близкого человека есть проблемы с чрезмерной дневной сонливостью, он громко храпит или задыхается ночью, вы должны пройти обследование у врача на предмет апноэ во сне, — предупреждает эксперт.
Это поможет защитить вас от опасных последствий, а вашим родным — наконец-то начать высыпаться.