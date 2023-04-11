Почему без углеводов ваша диета обречена на провал: 5 причин от нутрициолога

Лето с каждым днем все ближе, а потому многие одержимы идеей похудеть к пляжному сезону и как можно скорее. Предложение питаться сбалансированно, соблюдать дефицит калорий и заниматься спортом многим не по душе, и потому худеющие начинают активно экспериментировать с диетами. Например, убирать из своего рациона все источники углеводов. О том, почему это плохая идея, объяснила в своем
Зарегистрированный нутрициолог Accotiation for NutricionЛичный сайт
Как отмечает специалист, многие думают, что стоит сократить углеводы — и вес сразу понизится. И потому решают отказаться от круп в виде гарниров, булочек, хлеба и макарон.
Однако ставить знак равенства между конфетами и порцией гречки или риса — неправильно. Да, и то и то — источники углеводов, однако если первого в рационе обычно бывает с избытком, то второго нам как раз не хватает. Цельнозерновые продукты и злаки обеспечивают нас белком, полезной для пищеварения клетчаткой и витаминами группы В. Однако человек, который решил сесть на низкоуглеводную диету, остается без такой еды.
Кардакова рассказала о последствиях экспериментов с низкоуглеводной диетой.
1. Нехватка питательных веществ
Возможно, вы действительно будете потреблять меньше калорий на такой диете. Но вместе с тем ваш организм может лишиться массы полезных веществ: витаминов группы В, А и Е, кальция, магния, железа и калия.
2. Дефицит клетчатки
Если есть слишком мало продуктов с пищевыми волокнами, будут проблемы с ЖКТ. А еще такая еда помогает бороться с высоким уровнем холестерина и сахара в крови. Клетчатка способна обеспечить чувство продолжительного насыщения, так что без нее худеющим никак нельзя.
3. Недостаток питания для мозга
Именно углеводы дают нашему мозгу энергию. Ему нужно приблизительно 120 грамм углеводов в день. Поэтому во время низкоуглеводной диеты люди нередко страдают от умственной усталости и скачков настроения.
4. Дефицит мышечной массы
В нашем теле углеводы хранятся в разных формах. Одна из них — мышечный гликоген. Поэтому, если вы откажетесь от углеводов и при этом будете активно тренироваться, мышц у вас станет меньше.
5. Чувство усталости и низкая работоспособность
Практически во всех случаях низкоуглеводный рацион переводит организм в режим выживания. Человек чувствует упадок сил, его выносливость сильно снижается.
Поэтому перед тем, как ставить над собой эксперименты, задумайтесь, что для вас важнее — экспресс-результат с риском вреда для здоровья или работа над рационом на постоянной основе с бережным подходом к своему организму.