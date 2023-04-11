Почему без углеводов ваша диета обречена на провал: 5 причин от нутрициолога

Как отмечает специалист, многие думают, что стоит сократить углеводы — и вес сразу понизится. И потому решают отказаться от круп в виде гарниров, булочек, хлеба и макарон.

Однако ставить знак равенства между конфетами и порцией гречки или риса — неправильно. Да, и то и то — источники углеводов, однако если первого в рационе обычно бывает с избытком, то второго нам как раз не хватает. Цельнозерновые продукты и злаки обеспечивают нас белком, полезной для пищеварения клетчаткой и витаминами группы В. Однако человек, который решил сесть на низкоуглеводную диету, остается без такой еды.