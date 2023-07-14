Гастроэнтеролог Вялов назвал 3 группы продуктов, которые разрушают желудок

Делить продукты на полезные и вредные - занятие бессмысленное. Одна и та же пища может положительно влиять на состояние одного органа и при этом иметь неприятные побочные эффекты для совершенно другого.
Но что насчет нашего желудка? Какую еду он не особо жалует? Об этом в своем
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог
Острое и специи
Если вы любите еду «погорячее», для вас у нас плохие новости. Перец чили и другие пряности раздражают слизистую желудка. А что насчет популярных в последнее время азиатских маринованных продуктов со жгучим вкусом? Они изменяют как состояние слизистой, так и выработку кислоты. Так что будьте осторожней с такой пищей.
Кислая, очень горячая или очень холодная еда
Цитрусы, кислые мармеладки, обжигающий суп или ледяное мороженое — все это, поясняет Сергей Вялов, меняет сокращения желудка и влияет на его снабжение кровью.
Очень жирная еда, копченая пища и продукты, обжаренные в масле
Подобные блюда в рационе врач советует сократить до минимума. Дело в том, что жирная, копченая еда и все, что готовили во фритюре, обладает канцерогенными свойствами. А еще такая пища способна усиливать воспаление.
Кстати, именно поэтому в странах, где принято готовить именно такие блюда, например в Восточной Азии и Мексике, традиционно высокая статистика по болезням желудка, отмечает Вялов.
Кстати
Порой мы и сами можем не замечать, как наша вроде бы совершенно безобидная рутина, привычки убивают здоровье желудка. Например, если вы привыкли каждый день пить сладкие лимонады и соки, то со временем это негативно повлияет как на пищеварение, так и на самочувствие в целом. Минеральной водой специалисты увлекаться тоже не советуют, как и кофе. Даже сырые овощи и фрукты, которые принято считать исключительно полезными, при неразумном подходе вполне могут вам навредить. Подробнее о других привычках, убивающих желудок, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Бывает, что желудок начинает болеть с самого утра, буквально сразу после пробуждения. Иногда за этим симптомом могут скрываться неожиданные болезни. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.