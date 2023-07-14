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Гастроэнтеролог Вялов назвал 3 группы продуктов, которые разрушают желудок

Проанализируйте, из чего состоит ваш ежедневный рацион. Иногда для того, чтобы поправить свое здоровье и снизить возможные риски, достаточно просто подкорректировать меню.

14 июля 20233
гастрит не болит
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iStockphoto

Делить продукты на полезные и вредные - занятие бессмысленное. Одна и та же пища может положительно влиять на состояние одного органа и при этом иметь неприятные побочные эффекты для совершенно другого.

Но что насчет нашего желудка? Какую еду он не особо жалует? Об этом в своем телеграм-канале рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Сергей Вялов
Медицина

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог

Острое и специи

Если вы любите еду «погорячее», для вас у нас плохие новости. Перец чили и другие пряности раздражают слизистую желудка. А что насчет популярных в последнее время азиатских маринованных продуктов со жгучим вкусом? Они изменяют как состояние слизистой, так и выработку кислоты. Так что будьте осторожней с такой пищей.

Кислая, очень горячая или очень холодная еда

Цитрусы, кислые мармеладки, обжигающий суп или ледяное мороженое — все это, поясняет Сергей Вялов, меняет сокращения желудка и влияет на его снабжение кровью.

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Очень жирная еда, копченая пища и продукты, обжаренные в масле

Подобные блюда в рационе врач советует сократить до минимума. Дело в том, что жирная, копченая еда и все, что готовили во фритюре, обладает канцерогенными свойствами. А еще такая пища способна усиливать воспаление.

Кстати, именно поэтому в странах, где принято готовить именно такие блюда, например в Восточной Азии и Мексике, традиционно высокая статистика по болезням желудка, отмечает Вялов.

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Кстати

Порой мы и сами можем не замечать, как наша вроде бы совершенно безобидная рутина, привычки убивают здоровье желудка. Например, если вы привыкли каждый день пить сладкие лимонады и соки, то со временем это негативно повлияет как на пищеварение, так и на самочувствие в целом. Минеральной водой специалисты увлекаться тоже не советуют, как и кофе. Даже сырые овощи и фрукты, которые принято считать исключительно полезными, при неразумном подходе вполне могут вам навредить. Подробнее о других привычках, убивающих желудок, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Бывает, что желудок начинает болеть с самого утра, буквально сразу после пробуждения. Иногда за этим симптомом могут скрываться неожиданные болезни. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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