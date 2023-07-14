Гастроэнтеролог Вялов назвал 3 группы продуктов, которые разрушают желудок

Порой мы и сами можем не замечать, как наша вроде бы совершенно безобидная рутина, привычки убивают здоровье желудка. Например, если вы привыкли каждый день пить сладкие лимонады и соки, то со временем это негативно повлияет как на пищеварение, так и на самочувствие в целом. Минеральной водой специалисты увлекаться тоже не советуют, как и кофе. Даже сырые овощи и фрукты, которые принято считать исключительно полезными, при неразумном подходе вполне могут вам навредить. Подробнее о других привычках, убивающих желудок, можно прочитать ЗДЕСЬ.