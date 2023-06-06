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Польза и вред абрикосов: 5 свойств сочного фрукта, о которых вы могли не знать

Обычно сезон абрикосов начинается в конце мая и заканчивается во второй половине июля. Поэтому в начале июня, как правило, на прилавках уже можно найти зрелые фрукты.

6 июня 2023
Польза и вред абрикосов: 5 свойств сочного фрукта, о которых вы могли не знать
Источник:
iStockphoto

Главное, правильно выбирать. Старайтесь не покупать слишком мятые или твердые плоды, а также треснувшие. И обязательно обращайте внимание на их запах и цвет: хорошие абрикосы должны издавать ощутимый аромат, а их цвет должен быть ровным, хотя желтоватые или красноватые участки тоже допустимы.

В чем польза абрикосов

Как рассказала терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова, и свежие, и сушеные плоды абрикоса содержат много полезных веществ.

Марина Константинова
Терапия

Врач-терапевт «Инвитро-Урал»

Среди них специалист назвала:

  • витамины группы B, С, Е, К;

  • никотиновая кислота;

  • микроэлементы: магний, кальций, калий, железо, йод, фосфор;

  • органические кислоты: лимонная, янтарная, яблочная;

  • глюкоза, сахароза, фруктоза;

  • дубильные вещества;

  • пектин;

  • флавоноиды;

  • клетчатка.

А еще это низкокалорийный фрукт, который не должен испортить фигуру: в 100 граммах абрикосов содержится всего 44 ккал.

5 причин чаще есть абрикосы

По словам Марины Константиновой, эти ароматные фрукты:

  • помогают наладить работу кишечника;

  • улучшают процессы кроветворения;

  • укрепляют стенки сосудов;

  • как антиоксидант замедляют процессы старения;

  • помогают не допустить дефицита калия, полезного для сердца: достаточно съесть 100 граммов абрикосов, чтобы восполнить 70% суточной нормы.

«Абрикос относится к полезным фруктам, но лучше не переедать. Оптимально употреблять в день 200-300 граммов. Не рекомендуется есть абрикосы на голодный желудок или на ночь, так как содержащиеся в них фруктовые кислоты могут негативно воздействовать на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая вздутие живота», — добавила терапевт.

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Несмотря на полезные свойства абрикосов, некоторым все же стоит отказаться от их употребления.

Кому противопоказаны абрикосы

Воздержаться от абрикосов рекомендуется людям, у которых есть:

  • аллергическая реакция;

  • язвенная болезнь;

  • гастрит;

  • воспалительные заболевания кишечника (ВЗК);

  • заболевания щитовидной железы;

  • сахарный диабет;

  • болезни почек;

  • болезни сердца.

Будьте осторожны с косточками

В абрикосовых косточках содержится вещество амигдалин — органический яд, источник синильной кислоты. Он придает ядрышкам в форме миндаля горьковатый вкус. Как напомнила специалист, при попадании в организм в большом количестве амигдалин может вызвать отравление. Поэтому лучше не рисковать и не есть их.

Можно ли есть с косточками арбуз, яблоки, виноград, мандарины и другие фрукты, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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