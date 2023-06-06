Польза и вред абрикосов: 5 свойств сочного фрукта, о которых вы могли не знать

«Абрикос относится к полезным фруктам, но лучше не переедать. Оптимально употреблять в день 200-300 граммов. Не рекомендуется есть абрикосы на голодный желудок или на ночь, так как содержащиеся в них фруктовые кислоты могут негативно воздействовать на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая вздутие живота», — добавила терапевт.