Польза и вред абрикосов: 5 свойств сочного фрукта, о которых вы могли не знать

Главное, правильно выбирать. Старайтесь не покупать слишком мятые или твердые плоды, а также треснувшие. И обязательно обращайте внимание на их запах и цвет: хорошие абрикосы должны издавать ощутимый аромат, а их цвет должен быть ровным, хотя желтоватые или красноватые участки тоже допустимы.
В чем польза абрикосов
Как рассказала терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова, и свежие, и сушеные плоды абрикоса содержат много полезных веществ.
Врач-терапевт «Инвитро-Урал»
Среди них специалист назвала:
витамины группы B, С, Е, К;
никотиновая кислота;
микроэлементы: магний, кальций, калий, железо, йод, фосфор;
органические кислоты: лимонная, янтарная, яблочная;
глюкоза, сахароза, фруктоза;
дубильные вещества;
пектин;
флавоноиды;
клетчатка.
А еще это низкокалорийный фрукт, который не должен испортить фигуру: в 100 граммах абрикосов содержится всего 44 ккал.
5 причин чаще есть абрикосы
По словам Марины Константиновой, эти ароматные фрукты:
помогают наладить работу кишечника;
улучшают процессы кроветворения;
укрепляют стенки сосудов;
как антиоксидант замедляют процессы старения;
помогают не допустить дефицита калия, полезного для сердца: достаточно съесть 100 граммов абрикосов, чтобы восполнить 70% суточной нормы.
«Абрикос относится к полезным фруктам, но лучше не переедать. Оптимально употреблять в день 200-300 граммов. Не рекомендуется есть абрикосы на голодный желудок или на ночь, так как содержащиеся в них фруктовые кислоты могут негативно воздействовать на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая вздутие живота», — добавила терапевт.
Несмотря на полезные свойства абрикосов, некоторым все же стоит отказаться от их употребления.
Кому противопоказаны абрикосы
Воздержаться от абрикосов рекомендуется людям, у которых есть:
аллергическая реакция;
язвенная болезнь;
гастрит;
воспалительные заболевания кишечника (ВЗК);
заболевания щитовидной железы;
сахарный диабет;
болезни почек;
болезни сердца.
Будьте осторожны с косточками
В абрикосовых косточках содержится вещество амигдалин — органический яд, источник синильной кислоты. Он придает ядрышкам в форме миндаля горьковатый вкус. Как напомнила специалист, при попадании в организм в большом количестве амигдалин может вызвать отравление. Поэтому лучше не рисковать и не есть их.
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