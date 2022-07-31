Что будет с организмом, если есть груши каждый день

Вы можете поправиться и заработать проблемы с печенью

Если вы станете увлекаться грушами и есть их на завтрак, обед и ужин, то вполне можете угробить печень и набрать лишний вес.

Все дело в фруктозе. Возможности ее всасывания в организме ограничены. И если фруктоза из одной большой груши без проблем усвоится в организме здорового человека, то из трех фруктов — только у каждого пятого.

Избыток фруктозы очень вреден для здоровья — он сказывается на состоянии печени, может вызвать инсулинорезистентность, повысить уровень холестерина, а также вполне добавить лишних килограммов.

Фруктоза также отлично разжигает аппетит и снижает сигнал о насыщении. Так что после двух-трех груш вы можете почувствовать зверский голод и соблазниться круассаном или тарелкой жареной картошки.