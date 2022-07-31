Что будет с организмом, если есть груши каждый день

Не только сезон, новый урожай и приемлемые цены на груши в магазинах и на рынке должны быть поводом для появления этого фрукта на вашем столе. Груши — отличный продукт в рационе круглый год из-за множества полезных свойств. Но есть и обратная сторона «медали».
Разбираемся, кому можно и нельзя груши и что будет, если увлекаться этим фруктом без меры.
Вы получите порцию ценной клетчатки
Груша — отличный источник полезной клетчатки. В фрукте среднего размера (любого сорта) ее аж 6 граммов — причем, большая часть приходится на нерастворимую клетчатку (при условии, что вы будете есть груши с кожурой).
Как известно, клетчатка снижает риск рака толстой кишки и диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний — почти на 25 процентов.
К тому же, достаточное количество пищевых волокон способствуют сохранению нормального веса — клетчатка переваривается медленнее и чувство сытости сохранится надолго. Правда, последнее правило не всегда так работает с фруктами. Есть один важный нюанс.
Вы можете поправиться и заработать проблемы с печенью
Если вы станете увлекаться грушами и есть их на завтрак, обед и ужин, то вполне можете угробить печень и набрать лишний вес.
Все дело в фруктозе. Возможности ее всасывания в организме ограничены. И если фруктоза из одной большой груши без проблем усвоится в организме здорового человека, то из трех фруктов — только у каждого пятого.
Избыток фруктозы очень вреден для здоровья — он сказывается на состоянии печени, может вызвать инсулинорезистентность, повысить уровень холестерина, а также вполне добавить лишних килограммов.
Фруктоза также отлично разжигает аппетит и снижает сигнал о насыщении. Так что после двух-трех груш вы можете почувствовать зверский голод и соблазниться круассаном или тарелкой жареной картошки.
Вы обогатитесь витаминами и минералами
Груша среднего размера — источник витамина С, калия, снижающего артериальное давление, витамина К, меди, магния и витаминов группы В.
Груши также богаты многими биологически активными соединениями, такими как антоцианы, которые снижают риск хронических заболеваний.
У вас может заболеть живот
Груша относится к тем фруктам, в которых фруктозы больше, чем глюкозы (это также яблоки, персики, вишня).
Поэтому у людей с чувствительным кишечником после нескольких съеденных груш может начать пучить живот, беспокоить газы, появиться другие неприятные кишечные симптомы.
Вы защитите сердце
Груши, особенно с яркой кожурой, содержат полезные фитонутриенты — флавоноиды. Они способны уменьшить воспаление, нейтрализуя свободные радикалы и полезны для здоровья сосудов, снижают риск сердечных заболеваний и даже некоторых видов рака.
Есть данные, что флавоноиды также предотвращают старение и сохраняют молодость.
Избавитесь от запоров
Груша (если есть ее в разумных количествах) — один из лучших продуктов для поддержания здоровья кишечника. Этот фрукт — рекордсмен по содержанию инулина.
При попадании в кишечник инулин становится пищей для для полезных лакто- и бифидобактерий и обеспечивает их воспроизводство. Так что груша — мощный натуральный пребиотик (кстати, такие же свойства есть и у яблок).
Что полезнее — груша или яблоко?
Груши обладают тонким и нежным вкусом, и потому их многие любят больше, чем яблоки.
Но в яблоке все же больше витаминов, правда, груша опережает яблоко по составу минералов — особенно тех, что защищают сердце. Так что какому фрукту отдать предпочтение — выбор за вами.