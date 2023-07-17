Личный опыт: кардиолог Кореневич рассказала, как избавиться от ощущения кома в горле

«Он сначала начал появляться по ночам, мне было сложно дышать лежа. Днем он тоже меня беспокоил, но днем эта проблема возникает не так сильно. А по ночам это очень мучительное состояние. Развивается бессонница, и тебе кажется, что ты можешь задохнуться. Я тогда работала в многопрофильной клинике и ждать долго не стала. Я решила, что у меня симптомы рака, может быть, гортани или щитовидной железы. И, естественно, я пошла к докторам», — поделилась специалист с подписчиками своего ютуб-канала.