Манго — настоящая кладовая полезностей. Посудите сами, этот фрукт — смесь углеводов, органических жирных кислот и аминокислот (стеариновой, янтарной, щавелевой, яблочной, валина, аланина и других), антиоксидантов (аскорбиновой кислоты), полифенола (витамин А). Есть и другие компоненты, применение которых возможно в медицине, — это лупеол, флавоноиды (мангиферин), фенольные кислоты и многое другое.

Но при всей своей пользе может ли манго навредить здоровью ? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к терапевту клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Виктории Гилетко.