Снизит холестерин и сахар в крови: просто добавьте в рацион этот круглогодичный овощ

Необязательно искать «суперфуды» в магазинах и тратить деньги на недешевые биодобавки. Есть вполне доступные продукты, которые способны поставлять в наш организм полезные вещества, причем круглый год.
Один из них — свекла, низкокалорийная (в ней 90% воды), содержащая витамины и минералы, причем в очень богатой и достаточно редкой комплектации.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
Польза для беременных
«В 100 граммах сырой свеклы содержится треть дневной нормы фолиевой кислоты, необходимой для нормального кроветворения и работы иммунной системы, — объясняет пользу свеклы врач-терапевт, профессор Оксана Драпкина. — Особенно важна фолиевая кислота во время беременности: ее дефицит может привести к порокам развития у растущего плода».
Снижает сахар и холестерин
«В свекле в большом количестве есть калий, который нужен мышцам (в том числе и сердечным), а также марганец и медь, участвующие в формировании костей и суставов, поддержании нормального уровня глюкозы и холестерина в крови», — продолжает эксперт.
Природные нитраты, содержащиеся в свекле, расширяют стенки сосудов, снижая, таким образом, артериальное давление.
Средство от запоров…
Благодаря содержанию в свекле воды и клетчатки, ее регулярное употребление в пищу способствует работе желудочно-кишечного тракта и предотвращает запоры, отмечает врач.
А еще свекла помогает худеть, ведь клетчатка насыщает, и чувство голода отступает надолго.
…и против рака
«Бетацианин, придающий свекле насыщенный красно-фиолетовый цвет — это мощный антиоксидант, снижающий риски заболеваний сердца, печени и оразования злокачественных опухолей», — рассказывает Оксана Драпкина.
Кому нельзя свеклу
У овоща, несмотря на всю его пользу для здоровья, есть и противопоказания.
Свеклу нельзя людям с мочекаменной болезнью и подагрой. В овоще много оксалатов (солей щавелевой кислоты).
Вареная свекла мешает усвоению кальция, поэтому ее не стоит употреблять людям с остеопорозом.
Свекла — природное слабительное средство. Если у вас есть заболевания ЖКТ, овощ может усугубить их течение.
С осторожностью свеклу нужно есть тем, у кого понижено давление. Также не стоит злоупотреблять овощем пациентам с сахарным диабетом.
Что есть в свекле (в 100 г)
Фолиевая кислота — 27% от суточной нормы
Марганец — 17%
Калий — 13%
Медь — 7,5%
Магний — 5,8%
Железо — 4,4%
Свекольный суп-пюре — рецепт от врача
Запечь в духовке три среднего размера свеклы, завернутые в фольгу, до мягкости. Очистить от кожуры и порезать кубиками.
В два литра воды положить почищенные и крупно порезанные сырые овощи — 2 морковки, 2 стебля сельдерея. Варить до мягкости морковки.
Добавить в овощной бульон петрушку и укроп, чеснок — 4-5 зубчиков, черный перец горошком, соль по вкусу.
Вынуть овощи шумовкой: они больше не пригодятся (или процедить бульон).
Две-три картофелины нарезать кубиками, сварить до готовности в овощном бульоне.
Добавить свеклу, чайную ложку натертого корня имбиря, проварить все вместе 5-10 минут. Все измельчить блендером до состояния пюре.
Можно подавать с несладким йогуртом в качестве заправки.