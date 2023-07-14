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Снизит холестерин и сахар в крови: просто добавьте в рацион этот круглогодичный овощ

Один из самых неприхотливых овощей, который доступен круглый год, способен насытить организм полезной фолиевой кислотой, нормализовать уровни сахара и холестерина. О полезном продукте на нашем столе рассказала профессор Оксана Драпкина.

14 июля 2023
Снизит холестерин и сахар в крови: просто добавьте в рацион этот круглогодичный овощ
Источник:
iStockphoto

Необязательно искать «суперфуды» в магазинах и тратить деньги на недешевые биодобавки. Есть вполне доступные продукты, которые способны поставлять в наш организм полезные вещества, причем круглый год.

Один из них — свекла, низкокалорийная (в ней 90% воды), содержащая витамины и минералы, причем в очень богатой и достаточно редкой комплектации.

Терапия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

Польза для беременных

«В 100 граммах сырой свеклы содержится треть дневной нормы фолиевой кислоты, необходимой для нормального кроветворения и работы иммунной системы, — объясняет пользу свеклы врач-терапевт, профессор Оксана Драпкина. — Особенно важна фолиевая кислота во время беременности: ее дефицит может привести к порокам развития у растущего плода».

Снижает сахар и холестерин

«В свекле в большом количестве есть калий, который нужен мышцам (в том числе и сердечным), а также марганец и медь, участвующие в формировании костей и суставов, поддержании нормального уровня глюкозы и холестерина в крови», — продолжает эксперт.

Природные нитраты, содержащиеся в свекле, расширяют стенки сосудов, снижая, таким образом, артериальное давление.

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Средство от запоров…

Благодаря содержанию в свекле воды и клетчатки, ее регулярное употребление в пищу способствует работе желудочно-кишечного тракта и предотвращает запоры, отмечает врач.

А еще свекла помогает худеть, ведь клетчатка насыщает, и чувство голода отступает надолго.

…и против рака

«Бетацианин, придающий свекле насыщенный красно-фиолетовый цвет — это мощный антиоксидант, снижающий риски заболеваний сердца, печени и оразования злокачественных опухолей», — рассказывает Оксана Драпкина.

Кому нельзя свеклу

У овоща, несмотря на всю его пользу для здоровья, есть и противопоказания.

  • Свеклу нельзя людям с мочекаменной болезнью и подагрой. В овоще много оксалатов (солей щавелевой кислоты).

  • Вареная свекла мешает усвоению кальция, поэтому ее не стоит употреблять людям с остеопорозом.

  • Свекла — природное слабительное средство. Если у вас есть заболевания ЖКТ, овощ может усугубить их течение.

  • С осторожностью свеклу нужно есть тем, у кого понижено давление. Также не стоит злоупотреблять овощем пациентам с сахарным диабетом.

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Что есть в свекле (в 100 г)

  • Фолиевая кислота — 27% от суточной нормы

  • Марганец — 17%

  • Калий — 13%

  • Медь — 7,5%

  • Магний — 5,8%

  • Железо — 4,4%

Свекольный суп-пюре — рецепт от врача

  • Запечь в духовке три среднего размера свеклы, завернутые в фольгу, до мягкости. Очистить от кожуры и порезать кубиками.

  • В два литра воды положить почищенные и крупно порезанные сырые овощи — 2 морковки, 2 стебля сельдерея. Варить до мягкости морковки.

  • Добавить в овощной бульон петрушку и укроп, чеснок — 4-5 зубчиков, черный перец горошком, соль по вкусу.

  • Вынуть овощи шумовкой: они больше не пригодятся (или процедить бульон).

  • Две-три картофелины нарезать кубиками, сварить до готовности в овощном бульоне.

  • Добавить свеклу, чайную ложку натертого корня имбиря, проварить все вместе 5-10 минут. Все измельчить блендером до состояния пюре.

Можно подавать с несладким йогуртом в качестве заправки.

Автор текста:Анна Майская
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