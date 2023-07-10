Терапевт Фаррахов предупредил, когда во время визита к врачу нужно держать язык за зубами

От того, как вы подготовитесь к визиту в поликлинику, во многом зависит точность диагностики. Не бойтесь откровенно рассказать врачу о том, что вас беспокоит, говорите о тревожных симптомах — эта информация поможет специалисту определить, в какой области искать проблему и какие дополнительные обследования имеет смысл назначить.
Впрочем, есть момент во время приема, когда очень важно молчать. Подробнее о нем
Врач-терапевт
Вы наверняка видели прибор, который обычно висит на шее у медработников. Он называется фонендоскоп, и его без преувеличений можно назвать одним из самых узнаваемых символов медработников. С помощью фонендоскопа врач может услышать звуки от внутренних органов и тоны Короткова при измерении давления.
Тоны Короткова — это высокочастотные колебания стенки артерии и окружающих тканей, которые появляются на фоне волны резкого расправления пережатого внешним давлением сосуда.
Важная деталь этого прибора — головка с мембраной, которую прикладывают к телу и улавливают звуки внутренних органов. От этой детали отходит гибкий звукопровод, который разделяется на две трубки и крепится дужками. На концах трубок есть «оливы» — их специалист вставляет в уши.
Для того чтобы корректно выслушать звуки организма (или, говоря медицинским языком, провести аускультацию), нужны подходящие условия: пациент не должен двигаться, головка фонендоскопа не должна тереться об одежду или кожу. Вокруг должно быть тихо, и сам человек должен обязательно молчать. На это есть несколько причин.
Во-первых, когда уши медика заняты оливами, он едва ли вас сможет услышать, поясняет Фаррахов. Попробуйте вставить наушники-затычки в уши — вы будете плохо слышать окружающих даже без включенной музыки. Поэтому во время использования фонендоскопа врач, скорее всего, не станет прислушиваться к вашей речи.
Во-вторых, речь может заглушить звуки из вашего тела. Из-за болезней и некоторых особенностей организма они и так могут быть слишком слабыми, а если вы еще будете разговаривать, то, возможно, еще больше усложните задачу врачу.
В-третьих, если говорить в момент, когда медик прижал к грудной клетке прибор, есть риск сделать ему больно. Фонендоскоп создан для того, чтобы усилить тихие звуки. Поэтому даже тихая речь способна нанести специалисту акустическую травму.
Если ваш лечащий врач всегда общается с вами, пока слушает давление и легкие, — значит, он не пытается на самом деле их выслушать. То же давление во время беседы может подскочить в среднем на 20 мм рт. ст.