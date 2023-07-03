«Влияет ли пол врача на ваш выбор?» — спросили на одном форуме. Одним из первых ответов был: «Я в здравом уме к гинекологу-мужчине не пойду». К сожалению, в России еще остались предрассудки, что в медицине есть исключительно мужские и женские специальности. А вот что на этот счет говорят наши герои.
Акушер-гинеколог Сергей Потанин, IClinic: «Надел халат врача — теперь ты существо бесполое»
«Только в России привычнее видеть гинекологов-женщин. В Европе, Америке большинство акушеров-гинекологов — мужчины. На Западе при выборе профессии на гендерность не смотрят. Понравилась специальность — пошел.
Пациентки к мужчинам-гинекологам относятся по-разному. Люди религиозные, с Кавказа предпочитают идти к женщинам. Но если брать в общем, то у женщин более доверительное отношение к мужчинам-гинекологам. Мужчины не могут пройти через роды, им неведома эта боль, поэтому обращаются с пациентками особенно трепетно.
Хотя к мужчинам-врачам до 30 лет женщины идут неохотно. Бывало, увидят, что парень ведет прием, глаза выпучат и уходят. Приходится доказывать, что у врача достаточно квалификации. Мне сейчас почти сорок, но до сих пор многие пациентки смущаются, хотят врача постарше.
Да, возраст — это опыт. Но скорость реакции с годами падает. К тому же в профессии, которая предполагает выплеск эмоций, чаще происходит выгорание, особенно после четвертого десятка. Поэтому самый эффективный врач — это врач от 30 до 40 лет.
Я уже и не помню, как принимал первые роды, но помню первые успехи. Только на этом нельзя зацикливаться — потом можно допустить ошибку.
Сначала у молодого врача вырастает корона, затем появляется синдром самозванца, а когда притупляется и то и другое — это уже называется опытный врач с объективным восприятием реальности.
Не должно быть гендерных медицинских специализаций. Врач надел халат — стал существом бесполым. Женщины-урологи — прекрасные специалисты, и хирурги-женщины оперируют замечательно.
Акушер-гинеколог — очень динамичная специальность. Когда работал в роддоме, надо было думать и принимать решения здесь и сейчас. И решения должны быть только правильные, права на ошибку нет. Это такой драйв! За это и выбрал свою специальность.
Бывало, уставал от женских эмоций, которые иногда из-за гормонов бывают неадекватными. Здесь нужно абстрагироваться, понимать, что врач работает в интересах пациентки. Труднее всего лечить коллег. Врачи — это вообще самые сложные пациенты. Пытаются показать свои знания, что-то советуют… С ними не всегда легко наладить контакт.
К сожалению, акушерство — это не только счастливые моменты, но и порой печальные. Когда приходится сообщать пациентке о замершей беременности, потере ребенка, нужно быть предельно аккуратным — не важно, сколько времени займет беседа. Женщина должна понимать, что произошло и почему, даже если объективных причин нет и это просто случайность. Нельзя оставлять ее одну в этой ситуации. Пациентке необходимо чувствовать поддержку не только родственников, но и гинеколога, который ее вел. Поэтому хороший врач должен быть еще и психологом».
Акушер-гинеколог Анатолий Путихин, городская больница №38 имени Н.А. Семашко: «Нас учили, что с застенчивыми нужно общаться по-отечески»
«Я пошел в свою профессию по рекомендации своей мамули. Я сам из многодетной семьи, нас у мамы десять, я — один из двойни. Мамуля росла в набожной семье, говорила: «Если бы сделала аборт, батька меня бы убил». Да и запрещены тогда были аборты. Мама моя тоже росла в большой семье, их было 14 братьев и сестер. А мой папа — шестнадцатый ребенок.
Поэтому при выборе специальности я даже не сомневался. У мамы тоже было медицинское образование, правда сестринское. Глядя на нее, я захотел стать врачом. Уже поступая в институт, написал при подаче заявления: «Хочу быть врачом акушером-гинекологом». Не многие это делали.
Но поступить на акушера-гинеколога было практически невозможно, все шли по блату, потому что это престижно и материально выгодно. Поэтому я попал в терапевтический поток, а когда на четвертом курсе устроился на практику в акушерское отделение, из больницы не вылезал — так мне это нравилось.
Пациенток я никогда не уговаривал: не хотят идти к мужчине-гинекологу — это их право выбирать врача. Чаще всего сложности с мусульманками. Если есть возможность, отправляю их к другому врачу. Но когда один дежуришь в роддоме, тут уже безвыходное положение.
Однажды пришлось работать детским гинекологом. С девочками было очень трудно: пока их уговоришь, пройдет полдня.
Нет мужских и женских специальностей в медицине, хотя некоторые работы тяжелее, поэтому мужчинам проще, они выносливее. Но и для мужчин, и для женщин самое главное — любить свою работу, своих пациентов, относиться к ним как к своим родственникам. А еще важно постоянно развиваться, не стоять на месте. Конечно, все знать невозможно, но в своей специальности нужно к этому стремиться.
Нас учили: со скромными, застенчивыми обращаться осторожно, по-отечески. Иногда пациенты хотят, чтобы их выслушали. Когда женщины выговариваются, можно многое узнать о причинах их нынешнего состояния: образ жизни, питание, неправильное предохранение, которое приводит к ряду заболеваний. Проблема еще и в том, что читают сейчас мало, зато много смотрят Интернет».
Диана Яковлева, хирург, Госпиталь для ветеранов войн: «Когда приходит беда, пол врача пациентам не важен»
«Врач — это образ жизни: ранний подъем, эффективное планирование рабочего времени, сосредоточенность, последовательное быстрое принятие решений, гибкость в общении с коллегами, пациентами, их родственниками, постоянное движение вперед. Я решила стать врачом еще в детстве, хирургом — чуть позже.
Я не потомственный врач, и среди моих коллег врачей из династий немного. У меня в семье из медиков лишь двоюродная бабушка, которая санитаркой на передовой прошла всю Великую Отечественную войну. Я всегда мечтала работать хирургом в многопрофильном стационаре в городе, в котором родилась, — в моем детстве его называли Ленинград. Альтернативных вариантов я никогда не рассматривала. Наверное, потому, что именно в этой специальности врач в короткие сроки может увидеть результат своей работы.
На момент выбора профессии я совсем не думала, что хирургия — профессия не для женщин. В первый раз столкнулась в вопросом гендера при подаче документов в медицинский вуз.
В приемной комиссии сообщили: при получении одинакового проходного балла примут абитуриента мужского пола, а не меня. Далее в институте занижали баллы при сдаче экзаменов по «мужским» предметам, к которым относится в том числе хирургия.
Ординатура — это период не только конкуренции с такими же обучающимися, как ты, но и с самим собой. За два года ты испытываешь себя на стойкость, проверяешь свою выносливость, совершенствуешь клиническое мышление и практические навыки и в результате осознаешь, что чем больше знаешь, тем больше вопросов и сомнений возникает.
Становление личности врача — это процесс сложный, который длится на протяжении всего профессионального пути. Поэтому очень важно, с чего этот путь начнется, увидят ли в тебе опытные доктора достойного преемника или под давлением предрассудков — только женщину.
В среде хирургов бытует мнение, что женщина-хирург — это не женщина и не хирург. Так рассуждают слабые и закомплексованные мужчины. Для любой женщины опорой и поддержкой является ее семья. Когда рядом с тобой родные люди, которые тебя понимают, принимают твой образ жизни и поддерживают, ты становишься востребованным хирургом, заботливой матерью и любящей женой. У тебя появляются вдохновение, желание заниматься наукой, силы везде успеть, сделать больше и всем помочь.
Современные тенденции таковы, что пациенты выбирают хорошего врача. Когда приходит беда, все хотят иметь дело с профессионалом, все равно какого он пола. Поэтому вопросы гендера в медицине, на мой взгляд, вообще неактуальны.
Свою профессию нужно любить. Только занимаясь делом, которое тебе по душе, ты с радостью встречаешь новый день и не боишься ни сложностей, ни большого объема работы. Стремясь к своей мечте, достигая поставленных целей, а порой рискуя во время операции, ты, услышав на обходе от больного: «Доктор, спасибо», понимаешь, что весь этот путь пройден не зря».