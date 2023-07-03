К сожалению, акушерство — это не только счастливые моменты, но и порой печальные. Когда приходится сообщать пациентке о замершей беременности, потере ребенка, нужно быть предельно аккуратным — не важно, сколько времени займет беседа. Женщина должна понимать, что произошло и почему, даже если объективных причин нет и это просто случайность. Нельзя оставлять ее одну в этой ситуации. Пациентке необходимо чувствовать поддержку не только родственников, но и гинеколога, который ее вел. Поэтому хороший врач должен быть еще и психологом».