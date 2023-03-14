Лопоухий коротышка: 6 мужских комплексов, на которые женщины не обращают внимания

Некоторые «недостатки», из-за которых мужчины часто переживают и боятся завоевывать внимание понравившейся женщины, на поверку могут оказаться надуманными. По крайней мере, для большинства женщин они не будут играть решающего значения при выборе партнера. В то же время эти комплексы могут так менять поведение мужчины в женском обществе, что оттолкнут потенциальную избранницу быстрее, чем сами по себе.
Психолог-психотерапевт, коуч
— Мужские комплексы в общении с женщинами могут проявляться в неуверенности, страхе и даже агрессии. Но большинство недостатков, приводящих к развитию комплексов у мужчины, на самом деле для женщин незначительны, — считает психолог Юлия Ватутина.
Специалист назвала 6 распространенных мужских комплексов, на которые большинство женщин на самом деле не обращают внимания.
1. Низкий рост
Мужчины могут считать, что низкий рост — это недостаток, отталкивающий женщин. Однако для большинства из них рост вообще не входит в список критериев при выборе партнера.
Это было доказано в исследовании 2016 года, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences. Его авторы опросили 2713 человек в возрасте от 18 до 75 лет из США, Великобритании, Германии и Австралии. Участникам предлагалось оценить важность 23 критериев выбора партнера. Результаты показали, что около 80% женщин ставят на первое место такие мужские качества, как верность, ум, честность и способность к коммуникации.
2. Небольшой заработок
Многие мужчины считают, что женщины сначала смотрят на размер их кошелька, а потом на все остальное. Оказывается, и это не так.
Журнал Evolutionary Psychology в 2015 году провел исследование, которое показало: заработок партнера не относится к определяющим критериям для большинства женщин. В отличие, например, от чувства юмора или способности заботиться о других. В исследовании участвовали 264 человека — британские мужчины и женщины, которых попросили заполнить онлайн-опросник на тему, что для них важно при выборе партнера. Среди женщин наиболее важным критерием выбора мужчины оказался уровень его уверенности в себе и в своем будущем. Получилось, что более 70% женщин обращают внимание на способность мужчины обеспечить пусть небогатые, но стабильные отношения.
3. Небольшой размер полового члена
Авторы исследования 2015 года, опубликованного в журнале Sexual Medicine Reviews, пришли к выводу: размер полового члена не стоит считать основным фактором, влияющим на сексуальную удовлетворенность женщин. В отличие от личностных характеристик, поведения и мужества. Лишь 10% опрошенных указали, что размер для них имеет значение.
4. Неидеальная фигура
Мужчины часто переживают из-за того, что отсутствие атлетических форм делает их менее привлекательными для женщин. Но упомянутое ранее исследование 2016 года, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, показало, что женщин интересуют другие качества. Например, верность и ум.
5. Недостаток образования и навыков
Отсутствие хорошего образования отпугивает далеко не всех женщин. Для многих гораздо важнее, что мужчина представляет из себя сейчас, а не то, чем он занимался в прошлом или в каком институте учился.
Исследования, которые проводил журнал Personality and Individual Differences, демонстрируют: для женщин действительно важен ум как критерий привлекательности, но ум не всегда связан с уровнем образования.
6. Неудачная внешность
Некоторые мужчины считают, что недостатки их внешнего вида, например большой нос или лопоухость, могут стать препятствием для построения отношений с женщиной. А зря.
Авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior, сделали вывод: женщины склонны выбирать партнеров на основе их индивидуальных качеств, а не внешних данных. Сначала 80 участницам эксперимента показали фотографии мужчин — они оценили их внешность. А затем женщинам перечислили личные качества каждого мужчины. В итоге общая привлекательность мужчины формировалась именно за счет второго критерия: 70% женщин изменили свое мнение о мужчине, узнав о его внутренних качествах.
Как перестать комплексовать
Комплексы возникают по разным причинам, и для их преодоления может потребоваться немало усилий и даже помощь специалиста.
— Комплексы только на начальной стадии выглядят безобидно. В дальнейшем из-за них могут развиться фобии общения с женщинами, закрытость, депрессии и другие неприятные последствия. Поэтому, когда своими силами преодолеть их не получается, нужно обратиться к профессиональному психологу. Психотерапия поможет разобраться в их причинах и научит ими управлять, — говорит Юлия Ватутина.
Однако есть способы ускорить процесс борьбы с комплексами, которые стоит попробовать. Психолог перечислила 5 из них.
Перестать сравнивать себя с другими людьми. Каждый человек уникален и имеет свои преимущества и недостатки. Нет никакого смысла оценивать чужие качества и проецировать их на себя.
Сфокусироваться на своих достоинствах. Нужно найти симпатичные самому себе черты, а также выявить отличительные от других качества. Это могут быть интересы, навыки, увлечения. Определив свои особенности, важно научиться правильно их презентовать обществу.
Развивать уверенность в себе. Исследования показывают, что многие женщины считают определяющим критерием мужской привлекательности именно уверенность в себе. В развитии уверенности может помочь спорт и увлечение любимым делом.
С пониманием относиться к ошибкам. Никто не идеален и не застрахован от ошибочных решений. Важно понять, что каждая ошибка — благо, так как она дает новые возможности для саморазвития. Это касается и ошибок, связанных с общением с женщинами.
Преодолевать страх общения с женщинами. Ничто так не развивает уверенность в общении с женщинами, как опыт. Причем неважно, негативный он или позитивный. Нужно помнить, что женщины, как и мужчины, все разные, с разными характерами и желаниями. Поэтому неудача в общении с одной отнюдь не означает неудачи с другими.