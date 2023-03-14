Лопоухий коротышка: 6 мужских комплексов, на которые женщины не обращают внимания

— Мужские комплексы в общении с женщинами могут проявляться в неуверенности, страхе и даже агрессии. Но большинство недостатков, приводящих к развитию комплексов у мужчины, на самом деле для женщин незначительны, — считает психолог Юлия Ватутина.

Специалист назвала 6 распространенных мужских комплексов, на которые большинство женщин на самом деле не обращают внимания.

1. Низкий рост

Мужчины могут считать, что низкий рост — это недостаток, отталкивающий женщин. Однако для большинства из них рост вообще не входит в список критериев при выборе партнера.

Это было доказано в исследовании 2016 года, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences. Его авторы опросили 2713 человек в возрасте от 18 до 75 лет из США, Великобритании, Германии и Австралии. Участникам предлагалось оценить важность 23 критериев выбора партнера. Результаты показали, что около 80% женщин ставят на первое место такие мужские качества, как верность, ум, честность и способность к коммуникации.

2. Небольшой заработок

Многие мужчины считают, что женщины сначала смотрят на размер их кошелька, а потом на все остальное. Оказывается, и это не так.

Журнал Evolutionary Psychology в 2015 году провел исследование, которое показало: заработок партнера не относится к определяющим критериям для большинства женщин. В отличие, например, от чувства юмора или способности заботиться о других. В исследовании участвовали 264 человека — британские мужчины и женщины, которых попросили заполнить онлайн-опросник на тему, что для них важно при выборе партнера. Среди женщин наиболее важным критерием выбора мужчины оказался уровень его уверенности в себе и в своем будущем. Получилось, что более 70% женщин обращают внимание на способность мужчины обеспечить пусть небогатые, но стабильные отношения.