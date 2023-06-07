Психолог Долгов рассказал, как перестать все время ждать пятницу

«Вы не представляете, сколько раз мы проделывали это упражнение с клиентами, находящимися в так называемом экзистенциальном кризисе. И как они бывали удивлены, когда, перестав делать что-то, превращавшее их жизнь в ад, они понимали, что ничего страшного не происходит. Наоборот, жизнь начинает играть новыми красками. Самая частая реакция в этом случае: „А что, так можно было?“ Будьте честны сами с собой. В большинстве случаев выход из бесконечной гонки в хомячьем колесе не приведет ни к какой катастрофе», — заверяет клинический психолог.