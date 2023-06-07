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Психолог Долгов рассказал, как перестать все время ждать пятницу

Многие из нас, чего скрывать, с нетерпением ждут пятницы и недолюбливают понедельники. А между тем именно работа для большинства — основное занятие в жизни. В чем же тогда смысл?

7 июня 2023
как перестать делать то, что не нравится
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iStockphoto

По мнению клинического психолога Дениса Долгова, одна из основных причин психологических расстройств в том, что огромное число людей десятилетиями, а то и всю жизнь занимается тем, чем им заниматься не хочется и тяжело. То же самое можно сказать и о выполнении разных домашних обязанностей, семейной жизни и даже воспитании детей. Иначе говоря, люди много чего терпят и тратят годы своей жизни на то, что не доставляет им никакого удовольствия и радости.

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

«Между тем в царской России одним из тяжких наказаний за серьезные преступления были именно каторжные работы. За какие преступления сегодня наказывают сами себя люди, которые по большому счету ни в чем не виноваты?» — размышляет психолог в своем телеграм-канале, советуя перестать устраивать из своей жизни постоянную каторгу на работе и дома.

По словам специалиста, делать то, что не нравится и не хочется, имеет смысл только в случае какой-то критической ситуации. Во всех остальных — надо стараться всеми возможными способами этого избегать.

Как это сделать?

Денис Долгов советует для начала беспристрастно проанализировать, что будет, если вы освободите себя от «наказания»:

  • если не случится ничего реально плохого, надо перестать немедленно делать то, что не нравится;

  • если возможны более или менее серьезные негативные последствия, сделать все, чтобы свести вред от этих последствий к минимуму, и тоже перестать.

«Вы не представляете, сколько раз мы проделывали это упражнение с клиентами, находящимися в так называемом экзистенциальном кризисе. И как они бывали удивлены, когда, перестав делать что-то, превращавшее их жизнь в ад, они понимали, что ничего страшного не происходит. Наоборот, жизнь начинает играть новыми красками. Самая частая реакция в этом случае: „А что, так можно было?“ Будьте честны сами с собой. В большинстве случаев выход из бесконечной гонки в хомячьем колесе не приведет ни к какой катастрофе», — заверяет клинический психолог.

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И не дружите с коллегами

Завязывание неформальных отношений на работе с коллегами и тем более с начальником тоже чревато психологическим дискомфортом, конфликтами и лишними негативными эмоциями для человека. Все это может лишь мешать работе.

По словам Дениса Долгова, люди склонны путать чисто деловые отношения с межличностными — со всей их эмоциональной окрашенностью, обидами, разочарованиями, острой реакцией на несправедливость. Отсюда возникают те самые знакомые многим чувства, когда коллеги регулярно бесят, а начальник раздражает.

Что делать и как избавиться от мешающих работе негативных эмоций? Советы психолога читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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