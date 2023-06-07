Психолог Долгов рассказал, как перестать все время ждать пятницу

По мнению клинического психолога Дениса Долгова, одна из основных причин психологических расстройств в том, что огромное число людей десятилетиями, а то и всю жизнь занимается тем, чем им заниматься не хочется и тяжело. То же самое можно сказать и о выполнении разных домашних обязанностей, семейной жизни и даже воспитании детей. Иначе говоря, люди много чего терпят и тратят годы своей жизни на то, что не доставляет им никакого удовольствия и радости.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«Между тем в царской России одним из тяжких наказаний за серьезные преступления были именно каторжные работы. За какие преступления сегодня наказывают сами себя люди, которые по большому счету ни в чем не виноваты?» —
По словам специалиста, делать то, что не нравится и не хочется, имеет смысл только в случае какой-то критической ситуации. Во всех остальных — надо стараться всеми возможными способами этого избегать.
Как это сделать?
Денис Долгов советует для начала беспристрастно проанализировать, что будет, если вы освободите себя от «наказания»:
если не случится ничего реально плохого, надо перестать немедленно делать то, что не нравится;
если возможны более или менее серьезные негативные последствия, сделать все, чтобы свести вред от этих последствий к минимуму, и тоже перестать.
«Вы не представляете, сколько раз мы проделывали это упражнение с клиентами, находящимися в так называемом экзистенциальном кризисе. И как они бывали удивлены, когда, перестав делать что-то, превращавшее их жизнь в ад, они понимали, что ничего страшного не происходит. Наоборот, жизнь начинает играть новыми красками. Самая частая реакция в этом случае: „А что, так можно было?“ Будьте честны сами с собой. В большинстве случаев выход из бесконечной гонки в хомячьем колесе не приведет ни к какой катастрофе», — заверяет клинический психолог.
И не дружите с коллегами
Завязывание неформальных отношений на работе с коллегами и тем более с начальником тоже чревато психологическим дискомфортом, конфликтами и лишними негативными эмоциями для человека. Все это может лишь мешать работе.
По словам Дениса Долгова, люди склонны путать чисто деловые отношения с межличностными — со всей их эмоциональной окрашенностью, обидами, разочарованиями, острой реакцией на несправедливость. Отсюда возникают те самые знакомые многим чувства, когда коллеги регулярно бесят, а начальник раздражает.
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