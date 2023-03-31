По словам клинического психолога Дениса Долгова, он хоть и не универсальный, но работает достаточно часто. Суть его в следующем: чтобы получить то, чего очень хочешь, не нужно хотеть этого слишком сильно. Философ Алан Уотс называл этот принцип «законом обратного усилия».
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
— Классический пример. Если прилагать судорожные усилия и неистово барахтаться, чтобы удержаться на воде, велика вероятность пойти ко дну. В то же время, попробуйте нырнуть, не имея особых навыков, — вода будет вас выталкивать. Проще всего удержаться на воде расслабившись. Еще одним примером может служить психогенная бессонница. Чем больше вы стараетесь уснуть, тем меньше вероятность, что это получится, — объясняет Денис Долгов.
Почему так происходит? По словам эксперта, мешают тревога и страх неудачи, а также чрезмерные усилия, которые быстро истощают ресурсы. Иначе говоря, чтобы добиться желаемого, иногда достаточно отпустить ситуацию, не зацикливаться на ней.
Денис Долгов в своем телеграм-канале
1. Обесценьте значимость неудачи
Если понять, что в случае неуспеха особой катастрофы не произойдет, уровень тревоги уменьшится, и дела пойдут лучше.
2. Не напрягайтесь там, где этого не требуется
Иногда «тяжкое, звероподобное рвение» при выполнении задачи может истощить силы, затуманить разум, мешая принять правильные решения, а также испугать и оттолкнуть окружающих, которые могли бы вам помочь.
3. Воспринимайте достижение цели как игру
Приятно выиграть в шахматы у приятеля, но и при проигрыше трагедии не будет.
4. Попробуйте технику парадоксальной интенции
Это значит, когда вы хотите получить на выходе один результат, прикладывайте все усилия, чтобы получить противоположный. Звучит странно, но, по словам психолога, работает.
Например, хотите заснуть, но не получается. Поставьте себе задачу бодрствовать до самого утра, и, если внезапно глаза начнут слипаться, всячески этому сопротивляйтесь.
Или другой пример: вы краснеете при разговорах с незнакомыми людьми, но очень этого не хотите. Тогда изначально сконцентрируйтесь на этом и приложите максимум усилий, чтобы покраснеть. Как заверяет специалист, в этом случае у вас это вряд ли получится.
— В целом, не будьте слишком серьезными, относитесь к жизни легче, и она будет к вам благосклонна, — заключил эксперт.
И еще
Ранее Денис Долгов советовал внимательнее относиться к выбору своего окружения — тех людей, с которыми по разным причинам вы часто общаетесь. И… не дружить с неудачниками. Все потому, что у человека есть свойство так или иначе подстраиваться под свое окружение.
К примеру, если вы часто общаетесь с токсичными, унылыми и депрессивными людьми, они будут вас тянуть за собой — в тоску и уныние. И наоборот, позитивные и успешные люди в вашем окружении будут давать вам стимул им соответствовать, достигать новых высот. Это касается и социального, и интеллектуального, и духовного аспектов.