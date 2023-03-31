Денис Долгов в своем телеграм-канале дал 4 совета , как повлиять на принцип обратного действия, чтобы было проще получить желаемое.

1. Обесценьте значимость неудачи

Если понять, что в случае неуспеха особой катастрофы не произойдет, уровень тревоги уменьшится, и дела пойдут лучше.

2. Не напрягайтесь там, где этого не требуется

Иногда «тяжкое, звероподобное рвение» при выполнении задачи может истощить силы, затуманить разум, мешая принять правильные решения, а также испугать и оттолкнуть окружающих, которые могли бы вам помочь.

3. Воспринимайте достижение цели как игру

Приятно выиграть в шахматы у приятеля, но и при проигрыше трагедии не будет.

4. Попробуйте технику парадоксальной интенции

Это значит, когда вы хотите получить на выходе один результат, прикладывайте все усилия, чтобы получить противоположный. Звучит странно, но, по словам психолога, работает.

Например, хотите заснуть, но не получается. Поставьте себе задачу бодрствовать до самого утра, и, если внезапно глаза начнут слипаться, всячески этому сопротивляйтесь.

Или другой пример: вы краснеете при разговорах с незнакомыми людьми, но очень этого не хотите. Тогда изначально сконцентрируйтесь на этом и приложите максимум усилий, чтобы покраснеть. Как заверяет специалист, в этом случае у вас это вряд ли получится.

— В целом, не будьте слишком серьезными, относитесь к жизни легче, и она будет к вам благосклонна, — заключил эксперт.