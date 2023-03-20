4 признака, что вы превратились в неудачника и сами этого не заметили

По словам психолога Валерия Гута, «черная полоса» иногда наступает как масштабное событие — как лавина, которая обрушивает привычно налаженную жизнь. А иногда все происходит потихоньку — просто с каждым днем становится немного хуже: отношения портятся, финансы тают, перспективы превращаются в мираж.
Чем несчастливцы отличаются от везунчиков
Психолог рассказал о любопытном эксперименте, который однажды провел Ричард Вайзман, профессор общественного понимания психологии Хартфордширского университета.
Он пригласил людей, которые считали себя любимцами фортуны, и тех, кто верил в свою невезучесть, дал им газету и попросил посчитать, сколько в ней иллюстраций. Неудачники тратили на задание примерно по 2 минуты, в то время как везунчики — всего несколько секунд. Дело в том, что уже на второй странице Вайзман вставил кусок текста, где крупными жирными буквами написал, что дальше можно не считать и в тексте 43 картинки. Ни один из неудачников эту надпись не заметил.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
— Этот эксперимент хорошо показывает, насколько сильно удача зависит от внутреннего состояния. Негативные психологические установки в буквальном смысле застилают глаза, не позволяя увидеть возможности, даже если те лежат на поверхности. Это связано с незрелостью личности, ее инфантильностью: человек перекладывает ответственность на других людей или обстоятельства, — поясняет Валерий Гут.
Специалист перечислил 4 признака, которые свойственны инфантильному человеку:
«Я не могу отвечать за все, что происходит в моей жизни». Кажется, что обстоятельства настолько сложны и непредсказуемы, что с ними невозможно справиться, а значит, и за свои реакции на них можно не отвечать.
«Другие лучше знают, как правильно». Человек легко меняет свое мнение и поддается на манипуляции. А где нет четкой позиции, там и удаче не за что зацепиться.
«Когда-нибудь все наладится — тогда и заживу». Все действия, которые должны радовать и приносить удовлетворение, зависят от наступления какого-либо события. В итоге либо это событие не наступает, либо после него ничего существенно не меняется.
«Я — жертва и нуждаюсь в помощи». Тот, кто склонен жалеть себя и перечислять свои проблемы и неурядицы, очень качественно программирует свой мозг на поиск негатива, выбрасывая позитив за рамки внимания.
Неудачи родом из детства
Как рассказал психолог, насколько сильно вас любит или не любит удача, можно понять, если оглянуться на свое детство. Одни стратегии воспитания формируют психологию баловня судьбы, в то время как другие заставляют упускать свой шанс.
Попустительство. Ребенку предоставляют практически неограниченную свободу. У родителей нет понимания, как его воспитывать, они не знают, когда его бранить, когда хвалить. Да и не особо интересуются этим, поглощенные своими взрослыми заботами.
Авторитарный подход. Это другая крайность. Свободу ребенка слишком жестко ограничивают: у него нет права на свое мнение, желания. За проявления независимости следует физическая расправа, либо наказание молчанием, манипуляции чувством вины или страха.
Гиперопека. Если родители слишком переживают за своего ребенка, они могут буквально «перекрывать ему кислород», пытаясь контролировать все действия, решения и даже мыслительный процесс.
— Эти подходы к воспитанию подавляют волю, лишают внутренней опоры, приводят к убеждению, что бесполезно даже пытаться что-то изменить к лучшему. Такое состояние называется синдромом выученной беспомощности. Этот феномен открыл американский психолог Мартин Селигман. Суть такова: человек, однажды усвоив, что попытки помочь себе не приводят к желаемому результату, начинает руководствоваться этим убеждением и в других ситуациях, когда действовать можно и нужно, — поясняет Валерий Гут.
Эти ошибки отпугивают удачу
Вот, что может нам мешать достичь успеха:
Ставим слишком большие цели. Настолько большие, что чувствуем себя рядом с ними беспомощными и испытываем разочарование.
Занимаемся не своим делом. Достичь успеха, если труд не приносит радости и удовлетворения, в разы сложнее, чем в любимой работе.
Не совершаем реальных действий. Откладываем дела, которые со временем в любом случае должны привести нас к результату.
Быстро сдаемся. Удача любит упорных. Если отказаться от задуманного после 1-2 попыток, она просто не успеет прийти.
А как ее привлечь?
Так что же можно и нужно предпринять, чтобы синяя птица удачи сама опустилась на плечо?
— Если разобраться, «черная полоса» — это не столько злой рок, сколько последствие ошибочных действий и решений, которые проявляются в кризисной ситуации. Поэтому чем скорее мы зададимся вопросом: «Что я могу сделать, чтобы все поменять к лучшему?» — тем раньше жизнь станет налаживаться, — советует наш эксперт.
По словам психолога, есть определенные действия, которые могут помочь «приручить» удачу. В ваших силах — начать их применять на практике.
Объективно оценивать реальность. Соотнести свои желания с возможностями и заменить мечты на четкий план.
Быть собой. Пытаясь соответствовать чужим представлениям и ценностям, мы рискуем упустить то, что нам по-настоящему дорого.
Изучать себя. Тот, кто знает, чего хочет, чаще получает это, чем тот, кто надеется, что его осчастливит случайное чудо.
Развивать вариативное мышление. Взгляд на одну и ту же ситуацию под разными углами позволяет видеть скрытые возможности.
Увеличивать количество попыток. От них напрямую зависят шансы на успех. Автор книг по популярной психологии Владимир Леви считает, что за 50 разнообразных попыток можно достичь даже то, что кажется невозможным. А если не получится — надо просто сделать еще 50.
— Чтобы удача стала верной спутницей, нужно хорошо понимать себя, расти над собой и брать ответственность за свои действия, учиться решать проблемы, просить помощи у других людей. Когда мы проявляем упорство, постепенно движемся к своим целям, преодолевая трудности, мы прокачиваем навык управления своей жизнью. Мышление удачливого человека — это навык, который можно развить, — он помогает в каждой ситуации видеть новые возможности, — подытожил Валерий Гут.
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