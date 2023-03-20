4 признака, что вы превратились в неудачника и сами этого не заметили

Эти ошибки отпугивают удачу

Вот, что может нам мешать достичь успеха:

Ставим слишком большие цели. Настолько большие, что чувствуем себя рядом с ними беспомощными и испытываем разочарование. Занимаемся не своим делом. Достичь успеха, если труд не приносит радости и удовлетворения, в разы сложнее, чем в любимой работе. Не совершаем реальных действий. Откладываем дела, которые со временем в любом случае должны привести нас к результату. Быстро сдаемся. Удача любит упорных. Если отказаться от задуманного после 1-2 попыток, она просто не успеет прийти.

А как ее привлечь?

Так что же можно и нужно предпринять, чтобы синяя птица удачи сама опустилась на плечо?

— Если разобраться, «черная полоса» — это не столько злой рок, сколько последствие ошибочных действий и решений, которые проявляются в кризисной ситуации. Поэтому чем скорее мы зададимся вопросом: «Что я могу сделать, чтобы все поменять к лучшему?» — тем раньше жизнь станет налаживаться, — советует наш эксперт.

По словам психолога, есть определенные действия, которые могут помочь «приручить» удачу. В ваших силах — начать их применять на практике.

Объективно оценивать реальность. Соотнести свои желания с возможностями и заменить мечты на четкий план.

Быть собой . Пытаясь соответствовать чужим представлениям и ценностям, мы рискуем упустить то, что нам по-настоящему дорого.

Изучать себя . Тот, кто знает, чего хочет, чаще получает это, чем тот, кто надеется, что его осчастливит случайное чудо.

Развивать вариативное мышление. Взгляд на одну и ту же ситуацию под разными углами позволяет видеть скрытые возможности.

Увеличивать количество попыток. От них напрямую зависят шансы на успех. Автор книг по популярной психологии Владимир Леви считает, что за 50 разнообразных попыток можно достичь даже то, что кажется невозможным. А если не получится — надо просто сделать еще 50.

— Чтобы удача стала верной спутницей, нужно хорошо понимать себя, расти над собой и брать ответственность за свои действия, учиться решать проблемы, просить помощи у других людей. Когда мы проявляем упорство, постепенно движемся к своим целям, преодолевая трудности, мы прокачиваем навык управления своей жизнью. Мышление удачливого человека — это навык, который можно развить, — он помогает в каждой ситуации видеть новые возможности, — подытожил Валерий Гут.

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