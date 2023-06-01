Психолог Долгов объяснил, почему вредно дружить с коллегами

Суть метода в том, что руководителю надо сохранять загадочность, как это делал король Франции. Говорят, что Людовик ХIV никогда не давал прямого ответа и не выражал свое мнение сразу после того, как придворный что-то ему сообщал или просил. Его решения следовали с большой отсрочкой. Так было трудно понять, как повлияла на него та или иная информация и что ему на самом деле хотелось бы услышать.