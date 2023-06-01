Психолог Долгов объяснил, почему вредно дружить с коллегами

По мнению клинического психолога Дениса Долгова, такое сближение с коллегами чревато психологическим дискомфортом, конфликтами и лишними негативными эмоциями для человека. А все потому, что люди склонны путать чисто деловые отношения с межличностными — со всей их эмоциональной окрашенностью, обидами, разочарованиями, острой реакцией на несправедливость. Отсюда возникают те самые знакомые многим чувства, когда коллеги регулярно бесят, а начальник раздражает.
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«А между тем, строго говоря, никаких личностей в рабочем процессе нет. Есть работники, выполняющие функциональные обязанности, а если совсем цинично — детали одного большого механизма или сочетание различных механизмов. Если взглянуть на коллектив с этой позиции, эмоций станет гораздо меньше. Никому ведь не придет в голову обижаться на сломанную кофеварку или сгоревшую лампочку, их просто чинят или меняют», —
Избавиться от мешающих работе негативных эмоций, по словам специалиста, можно, если стараться избегать неформальных отношений в коллективе. Тогда не будет повода так остро воспринимать рабочие моменты и критику.
«Ведь в этом случае любое чисто рабочее замечание в ваш адрес со стороны друга будет восприниматься намного острее, чем от одного из многих коллег. А если друг вдруг станет вашим руководителем, то есть риск обоим остаться без дружбы, а вам еще и без работы», — предупреждает психолог.
Если психологическая ситуация на работе все же накалилась и вас категорически перестала устраивать, стоит помнить, что вы свободная личность и можете уйти — поменять работу и даже специальность, пройдя профессиональную переподготовку. И возраст не всегда для этого серьезная помеха.
«Не относитесь к работе слишком серьезно. Это не то, что достойно сильных эмоций. Всегда есть возможность для маневра, и то, что вас так расстраивало, бесило и обижало, в один момент может остаться в прошлом. Исключительно по вашей воле. Выйдите из позиции раба на галерах, почувствуйте себя свободной личностью, каковой являетесь по праву рождения», — советует специалист.
Как защититься от манипуляций на работе
Ранее Денис Долгов рассказывал о методе «короля-солнце», который может помочь руководителю противостоять манипуляциям со стороны подчиненных. Например, когда подчиненный захочет подтолкнуть начальника к принятию выгодного для себя решения. При этом, чтобы манипуляция удалась, такой подчиненный должен понимать, что хочет слышать его шеф и что ему может понравиться.
Суть метода в том, что руководителю надо сохранять загадочность, как это делал король Франции. Говорят, что Людовик ХIV никогда не давал прямого ответа и не выражал свое мнение сразу после того, как придворный что-то ему сообщал или просил. Его решения следовали с большой отсрочкой. Так было трудно понять, как повлияла на него та или иная информация и что ему на самом деле хотелось бы услышать.