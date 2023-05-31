Выживают единицы: хирурги спасли женщину с четвертой стадией рака желудка и метастазами в печени

План лечения хирурги составляли вместе с химиотерапевтами. Перед операцией женщина прошла через четыре курса химиотерапии, после чего врачи заметили: новообразование и метастазы уменьшились в размере. После этого медики решили провести еще четыре курса. В итоге опухоль уменьшилась до 5 мм, а очаги в печени уменьшились в 2-3 раза. Кроме того, сама пациентка почувствовала себя куда лучше: у нее пропала боль и дисфагия — нарушения при глотании.