Выживают единицы: хирурги спасли женщину с четвертой стадией рака желудка и метастазами в печени

Хирурги МНИОИ им. Герцена, филиала НМИЦ радиологии России, провели уникальную тройную операцию: они вырезали у пациентки опухоль желудка и метастазы в печени, а также увеличили расстояние между желудком и пищеводом. Этот опыт открывает новые горизонты терапии рака.
У женщины из Подмосковья в конце 2020 года диагностировали рак желудка на поздней, четвертой стадии. Болезнь уже успела дать метастазы в печени. В местной больнице врачи предложили ей лишь паллиативное лечение, однако 64-летняя пациентка решила обратиться за вторым мнением. Она пришла на прием к доктору медицинских наук, заместителю гендиректора по хирургии и руководителю отдела торакоабдоминальной онкохирургии Андрею Рябову.
Специалист провел обследование. Оказалось, что случай жительницы Подмосковья оказался весьма необычным: у нее была трехсантиметровая аденогенная опухоль, которая также имела три опухолевых очага в печени. Кроме того, новообразование находилось на стыке желудка и пищевода. Так что у женщины был кардиоэзофагеальный рак.
Сначала медики провели диагностическую лапароскопию и исключили поражение брюшины и наличие опухолевых клеток в брюшной полости. Затем врачи приняли решение включить случай женщины в проводимое в стенах института научное исследование. Стоит отметить, что до этого в научной литературе были описаны лишь единичные случаи успешной терапии пациентов с раком желудка с метастазами.
План лечения хирурги составляли вместе с химиотерапевтами. Перед операцией женщина прошла через четыре курса химиотерапии, после чего врачи заметили: новообразование и метастазы уменьшились в размере. После этого медики решили провести еще четыре курса. В итоге опухоль уменьшилась до 5 мм, а очаги в печени уменьшились в 2-3 раза. Кроме того, сама пациентка почувствовала себя куда лучше: у нее пропала боль и дисфагия — нарушения при глотании.
Проанализировав все особенности случая пациентки, врачи приняли решение подготовить ее к тройной операции. Планировалось вырезать само новообразование в желудке, метастазы в печени и реконструировать пищеводно-желудочный проход, чтобы после операции женщина не страдала от постоянной изжоги.
Благодаря результатам химиотерапии резекцию пищевода получилось выполнить из брюшной полости. Понадобился всего один разрез в животе, чтобы удалить метастазы в печени, саму опухоль и провести реконструкцию. Для последнего этапа хирурги сделали специальную вставку из тонкой кишки длиной в 10-12 сантиметров между пищеводом и желудком.
Сейчас женщина проходит курс реабилитации и постепенно возвращается к привычной жизни.