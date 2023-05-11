Гинеколог Волкова назвала 4 безобидные привычки, из-за которых может появиться рак груди

Опухоль в груди можно долго не замечать: она не болит, практически никак не проявляет себя на ранних стадиях, у женщины не меняется самочувствие и вообще кажется, что она полностью здорова. Чтобы избежать опасных осложнений, врачи рекомендуют регулярно делать маммографию, особенно если вам уже исполнилось 45 лет.