Гинеколог Волкова назвала 4 безобидные привычки, из-за которых может появиться рак груди

Опухоль в груди можно долго не замечать: она не болит, практически никак не проявляет себя на ранних стадиях, у женщины не меняется самочувствие и вообще кажется, что она полностью здорова. Чтобы избежать опасных осложнений, врачи рекомендуют регулярно делать маммографию, особенно если вам уже исполнилось 45 лет.
«Молодым девушкам обычно не делают маммографию: у них молочные железы в основном состоят из железистой ткани, а она лучше просматривается на УЗИ. При маммографии удобнее исследовать жировую ткань, которой замещается железистая в старшем возрасте, поэтому она вводится планово с 45 лет», — поясняет гинеколог.
Конечно, бывают и исключения из правил. Например, врач может отправить на маммографию и молодую пациентку, если будут показания: образования плотной структуры, необходимость дифференцирования онкозаболеваний/предрака.
По словам Екатерины Волковой, наши некоторые ежедневные привычки могут стать виновниками того, что в молочной железе начнутся опасные изменения. Поэтому запомните, что для груди опасно.
Постоянное ношение бюстгальтера с косточками. Это вызывает нарушение лимфооттока, что может стать причиной отечности молочных желез, их болезненности. Выбирайте удобное белье, которое не будет хотеться снять, как только вы придете домой.
Использование некоторых дезодорантов. Здесь смотрим на состав: алюминий повышает риск возникновения онкозаболеваний, может привести к воспалению сальных протоков и лимфоузлов. Дезодорант, кстати, можно заменить безопасными альтернативами — подробнее ЗДЕСЬ.
Бесконтрольное использование КОК, которые содержат эстрогеноподобные вещества.
Если доза слишком велика или есть проблемы с выведением лекарства, то существует риск появления реакций со стороны молочных желез (дискомфорт, отечность, мастопатия, фиброаденома).
Долгое воздержание. Оргазм является прекрасной профилактикой заболеваний молочных желез. Все дело в балансе эстрогенов, прогестерона, окситоцина и пролактина как результате прекрасного финала. Если половой жизни пока нет, увеличиваем физическую активность.
«И, конечно, не забывайте посещать маммолога раз в год. Такие профилактические осмотры нужны, чтобы вовремя выявить какую-либо патологию и вылечить ее раз и навсегда», — заключила гинеколог.
Кстати
Симптомы рака молочной железы могут быть похожи на признаки других заболеваний. Спутать их может любая женщина. Результат — мысли о самом страшном и настоящая паника. Как же разобраться и чего бояться на самом деле, объяснила врач-маммолог.