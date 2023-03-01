Эндокринолог Сорокина назвала гормоны, которые весной сводят с ума

Признаки проблем с гормонами

Врач рекомендует весной не пускаться во все тяжкие, а внимательно следить за здоровьем, режимом дня, ложиться вовремя спать, правильно питаться и избегать стрессов.

Эндокринолог назвала 2 симптома, которые указывают, что с вашими гормонами не все в порядке. Если они наблюдаются у вас, стоит обратиться к врачу:

чрезмерное повышение либидо, агрессивность поведения.

— Такой симптом может указывать на переизбыток тестостерона. Обратиться к специалисту тут следует в том случае, если эти проявления становятся навязчивыми, трудно сдерживаются, мешают нормальной жизни, — рекомендует Наталья Сорокина.

Внезапно изменившийся обмен веществ.

— Скачки веса, значительное повышение или снижение аппетита также могут говорить о проблемах с гормонами, — резюмирует врач.