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Эндокринолог Сорокина назвала гормоны, которые весной сводят с ума

Что происходит с гормонами весной, какие из них выходят на свой «пик»? Врач-эндокринолог назвала болезни, которые могут обостриться в это время года.

1 марта 2023
весна гормоны
Источник:
iStockphoto

Весной гормоны «бушуют» и «играют» — и настроение другое, и сил больше, и худеется легче, и любви хочется. На самом деле, это не совсем так. Далеко не все наши представления о том, как гормоны «сводят с ума» организм с наступлением марта, верны.

О реальном влиянии весны на гормональный фон человека рассказывает эндокринолог.

Наталья Сорокина
медицина, эндокринолога

врач-эндокринолог, врач УЗД ИНВИТРО-Москва

Какие гормоны бушуют весной

Это миф, что весной начинают «играть» половые гормоны.

— Тестостерон и эстрогены выходят на пики своих уровней не весной, а летом, — объяснила врач-эндокринолог «Инвитро» Наталья Сорокина. — Именно на лето приходится максимум репродуктивной активности людей, живущих в северном полушарии. По статистике, больше беременностей приходится на конец лета и начало осени, чем на весну.

Весной же отмечается рост уровней других гормонов:

  • фолликулостимулирующего,

  • лютеинизирующего,

  • прогестерона и пролактина,

  • мелатонина,

  • серотонина,

  • кортизола.

— Также весной отмечается нарастание и пик (ближе к лету) соматотропного гормона, который отвечает за поддержание оптимального уровня массы тела. Из-за этого люди быстрее худеют, не прикладывая значительных усилий, а у детей отмечается интенсивный рост тела, — поясняет Наталья Сорокина.

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Солнце и серотонин

На гормоны весной в том числе влияет увеличение количества дневного света — солнце встает раньше, садится позже, день заметно удлиняется.

— Солнечный свет подавляет секрецию ферментов, которые метаболизируют серотонин, поэтому его становится больше. А этот гормон дарит человеку бодрость и хорошее настроение, — рассказывает Наталья Сорокина. — Созерцание дневного света в первой половине дня и глубокий сон ночью крайне важны и для поддержания циркадного ритма кортизола. Он регулирует энергетический обмен, иммунную систему, мышление и эмоциональный фон.

Весеннее обострение

Есть пациенты, на которых весеннее колебание гормонов может оказать и значительное негативное влияние, отмечает врач.

Это люди с хроническими заболеваниями, такими как язва, гастрит, проблемы с сердцем, сахарный диабет, — говорит Наталья Сорокина. — Они могут обостряться из-за изменившегося гормонального фона.

Так, провоцировать усиление симптомов психиатрических болезней весной способен гормон дофамин.

— Весной отмечается значительный пик дофамина, — предупреждает эндокринолог. — Этот гормон в большом количестве оказывает влияние на мезолимбическую систему головного мозга, отвечающую за механизмы памяти, эмоций, обучения и нейроэндокринной регуляции.

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Признаки проблем с гормонами

Врач рекомендует весной не пускаться во все тяжкие, а внимательно следить за здоровьем, режимом дня, ложиться вовремя спать, правильно питаться и избегать стрессов.

Эндокринолог назвала 2 симптома, которые указывают, что с вашими гормонами не все в порядке. Если они наблюдаются у вас, стоит обратиться к врачу:

  • чрезмерное повышение либидо, агрессивность поведения.

— Такой симптом может указывать на переизбыток тестостерона. Обратиться к специалисту тут следует в том случае, если эти проявления становятся навязчивыми, трудно сдерживаются, мешают нормальной жизни, — рекомендует Наталья Сорокина.

  • Внезапно изменившийся обмен веществ.

— Скачки веса, значительное повышение или снижение аппетита также могут говорить о проблемах с гормонами, — резюмирует врач.

Автор текста:Анна Майская
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