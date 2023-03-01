Эндокринолог Сорокина назвала гормоны, которые весной сводят с ума

Весной гормоны «бушуют» и «играют» — и настроение другое, и сил больше, и худеется легче, и любви хочется. На самом деле, это не совсем так. Далеко не все наши представления о том, как гормоны «сводят с ума» организм с наступлением марта, верны.
О реальном влиянии весны на гормональный фон человека рассказывает эндокринолог.
врач-эндокринолог, врач УЗД ИНВИТРО-Москва
Какие гормоны бушуют весной
Это миф, что весной начинают «играть» половые гормоны.
— Тестостерон и эстрогены выходят на пики своих уровней не весной, а летом, — объяснила врач-эндокринолог «Инвитро» Наталья Сорокина. — Именно на лето приходится максимум репродуктивной активности людей, живущих в северном полушарии. По статистике, больше беременностей приходится на конец лета и начало осени, чем на весну.
Весной же отмечается рост уровней других гормонов:
фолликулостимулирующего,
лютеинизирующего,
прогестерона и пролактина,
мелатонина,
серотонина,
кортизола.
— Также весной отмечается нарастание и пик (ближе к лету) соматотропного гормона, который отвечает за поддержание оптимального уровня массы тела. Из-за этого люди быстрее худеют, не прикладывая значительных усилий, а у детей отмечается интенсивный рост тела, — поясняет Наталья Сорокина.
Солнце и серотонин
На гормоны весной в том числе влияет увеличение количества дневного света — солнце встает раньше, садится позже, день заметно удлиняется.
— Солнечный свет подавляет секрецию ферментов, которые метаболизируют серотонин, поэтому его становится больше. А этот гормон дарит человеку бодрость и хорошее настроение, — рассказывает Наталья Сорокина. — Созерцание дневного света в первой половине дня и глубокий сон ночью крайне важны и для поддержания циркадного ритма кортизола. Он регулирует энергетический обмен, иммунную систему, мышление и эмоциональный фон.
Весеннее обострение
Есть пациенты, на которых весеннее колебание гормонов может оказать и значительное негативное влияние, отмечает врач.
— Это люди с хроническими заболеваниями, такими как язва, гастрит, проблемы с сердцем, сахарный диабет, — говорит Наталья Сорокина. — Они могут обостряться из-за изменившегося гормонального фона.
Так, провоцировать усиление симптомов психиатрических болезней весной способен гормон дофамин.
— Весной отмечается значительный пик дофамина, — предупреждает эндокринолог. — Этот гормон в большом количестве оказывает влияние на мезолимбическую систему головного мозга, отвечающую за механизмы памяти, эмоций, обучения и нейроэндокринной регуляции.
Признаки проблем с гормонами
Врач рекомендует весной не пускаться во все тяжкие, а внимательно следить за здоровьем, режимом дня, ложиться вовремя спать, правильно питаться и избегать стрессов.
Эндокринолог назвала 2 симптома, которые указывают, что с вашими гормонами не все в порядке. Если они наблюдаются у вас, стоит обратиться к врачу:
чрезмерное повышение либидо, агрессивность поведения.
— Такой симптом может указывать на переизбыток тестостерона. Обратиться к специалисту тут следует в том случае, если эти проявления становятся навязчивыми, трудно сдерживаются, мешают нормальной жизни, — рекомендует Наталья Сорокина.
Внезапно изменившийся обмен веществ.
— Скачки веса, значительное повышение или снижение аппетита также могут говорить о проблемах с гормонами, — резюмирует врач.