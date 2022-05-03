Весной многие жалуются на «стреляющие» боли в грудном или поясничном отделе позвоночника. С чем могут быть связаны такие «весенние» обострения — заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин назвал две основные причины.
Мануальный терапевт, вертебролог, заслуженный врач России
1. Нестабильная погода
По словам врача, одной из самых частых причин болей в спине считается нестабильная погода и резкая смена температур, характерные для этого сезона. Мышечная система и связки не выдерживают перепадов и отвечают рефлекторными сокращениями, спазмами, уплотнением.
- Это то, что мы называем «стреляет» в спине или пояснице. На перепаде температур возникают отеки, воспаления, а боль — это сигнал, —
2. Трудовые подвиги на даче
Как правило, последствия агрофитнеса дают о себе знать уже в первые майские праздники. После зимнего «отдыха» дачники начинают вкалывать на своих участках, стремясь за несколько дней совершить трудовые подвиги.
- Это вредно для нашего организма, провоцирует болевой синдром и обострение таких хронических заболеваний, как остеохондроз позвоночника, дорсопатия, радикулопатия и так далее, — говорит Андрей Кабычкин.
Если боли не проходят в течение трех дней и доставляют дискомфорт при движении, несмотря на использование противовоспалительных средств, врач советует обратиться к специалисту.
Другие частые причины болей в спине
О них ранее рассказывала врач-невролог Ольга Данилова.
обострение остеохондроза — дегенеративно-дистрофического процесса в области позвоночного столба, захватывающего как кости, так и окружающие ткани (диски, связки, фасции). Правда, остеохондроз легко спутать с другими заболеваниями.
резкий подъем тяжестей и слишком активные физические нагрузки. Например, когда человек возвращается в спортзал после длительного перерыва.
продолжительное нахождение тела в неудобном положении, которое приводит к перенапряжению и, как следствие, — мышечному спазму и острой боли в спине, пояснице.
различные заболевания внутренних органов: почек, мочевого пузыря, прямой кишки и даже сердца. Примерно в 10% случаев болезненные ощущения в области поясницы оказываются проявлением простатита у мужчин или гинекологических болезней у женщин.
Как облегчить боль
По словам невролога Ольги Даниловой, мази, гели, кремы с различными компонентами (анальгезирующими, противовоспалительными, разогревающими или охлаждающими) рационально использовать только в легких случаях. Например, при мышечном перенапряжении. При более серьезных патологиях такая терапия будет неэффективна — мазь не способна излечить ни повреждение позвонков, ни грыжу поясничного отдела. Лечение этих заболеваний требует комплексного подхода, поэтому лучше как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту. А при острой боли — вызвать врача на дом или скорую.
Врач-ревматолог Елена Выставкина также объясняла, когда боль в спине нельзя игнорировать. По словам специалиста, понять, не скрывается ли за такой болью нечто более серьезное, поможет система красных флагов. Она назвала 5 «флагов» — если есть хотя бы один из них, надо пройти дополнительное обследование.