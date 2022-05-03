почему болит спина
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Весной многие жалуются на «стреляющие» боли в грудном или поясничном отделе позвоночника. С чем могут быть связаны такие «весенние» обострения — заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин назвал две основные причины.

Андрей Кабычкин
Андрей Кабычкин
Медицина

Мануальный терапевт, вертебролог, заслуженный врач России

1. Нестабильная погода

По словам врача, одной из самых частых причин болей в спине считается нестабильная погода и резкая смена температур, характерные для этого сезона. Мышечная система и связки не выдерживают перепадов и отвечают рефлекторными сокращениями, спазмами, уплотнением.

- Это то, что мы называем «стреляет» в спине или пояснице. На перепаде температур возникают отеки, воспаления, а боль — это сигнал, — объяснил доктор в интервью радио Sputnik.

2. Трудовые подвиги на даче

Как правило, последствия агрофитнеса дают о себе знать уже в первые майские праздники. После зимнего «отдыха» дачники начинают вкалывать на своих участках, стремясь за несколько дней совершить трудовые подвиги.

- Это вредно для нашего организма, провоцирует болевой синдром и обострение таких хронических заболеваний, как остеохондроз позвоночника, дорсопатия, радикулопатия и так далее, — говорит Андрей Кабычкин.

Если боли не проходят в течение трех дней и доставляют дискомфорт при движении, несмотря на использование противовоспалительных средств, врач советует обратиться к специалисту.

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Другие частые причины болей в спине

О них ранее рассказывала врач-невролог Ольга Данилова.

  • обострение остеохондроза — дегенеративно-дистрофического процесса в области позвоночного столба, захватывающего как кости, так и окружающие ткани (диски, связки, фасции). Правда, остеохондроз легко спутать с другими заболеваниями.

  • резкий подъем тяжестей и слишком активные физические нагрузки. Например, когда человек возвращается в спортзал после длительного перерыва.

  • продолжительное нахождение тела в неудобном положении, которое приводит к перенапряжению и, как следствие, — мышечному спазму и острой боли в спине, пояснице.

  • различные заболевания внутренних органов: почек, мочевого пузыря, прямой кишки и даже сердца. Примерно в 10% случаев болезненные ощущения в области поясницы оказываются проявлением простатита у мужчин или гинекологических болезней у женщин.

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Как облегчить боль

По словам невролога Ольги Даниловой, мази, гели, кремы с различными компонентами (анальгезирующими, противовоспалительными, разогревающими или охлаждающими) рационально использовать только в легких случаях. Например, при мышечном перенапряжении. При более серьезных патологиях такая терапия будет неэффективна — мазь не способна излечить ни повреждение позвонков, ни грыжу поясничного отдела. Лечение этих заболеваний требует комплексного подхода, поэтому лучше как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту. А при острой боли — вызвать врача на дом или скорую.

Врач-ревматолог Елена Выставкина также объясняла, когда боль в спине нельзя игнорировать. По словам специалиста, понять, не скрывается ли за такой болью нечто более серьезное, поможет система красных флагов. Она назвала 5 «флагов» — если есть хотя бы один из них, надо пройти дополнительное обследование.

Анастасия Романова