1. Нестабильная погода

По словам врача, одной из самых частых причин болей в спине считается нестабильная погода и резкая смена температур, характерные для этого сезона. Мышечная система и связки не выдерживают перепадов и отвечают рефлекторными сокращениями, спазмами, уплотнением.

- Это то, что мы называем «стреляет» в спине или пояснице. На перепаде температур возникают отеки, воспаления, а боль — это сигнал, — объяснил доктор в интервью радио Sputnik.

2. Трудовые подвиги на даче

Как правило, последствия агрофитнеса дают о себе знать уже в первые майские праздники. После зимнего «отдыха» дачники начинают вкалывать на своих участках, стремясь за несколько дней совершить трудовые подвиги.

- Это вредно для нашего организма, провоцирует болевой синдром и обострение таких хронических заболеваний, как остеохондроз позвоночника, дорсопатия, радикулопатия и так далее, — говорит Андрей Кабычкин.

Если боли не проходят в течение трех дней и доставляют дискомфорт при движении, несмотря на использование противовоспалительных средств, врач советует обратиться к специалисту.