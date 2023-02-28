Расписание магнитных бурь на март-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ поделились прогнозами на март и рассказали, какой будет магнитосфера в первый весенний месяц. По данным экспертов, нас ждет бурный конец и начало месяца, передышка возможна в середине марта.
1 марта магнитосфера будет возбужденной, это последние отголоски трехдневной бури, обрушившейся в конце февраля на Землю. Вплоть до 4 марта все будет спокойно, а уже 5-го числа можно снова ожидать возмущений. На 6 марта астрономы прогнозируют настоящую магнитную бурю — правда, слабую, уровня G1.
На следующий день магнитосфера также будет возбужденной. Затем обстановка будет спокойной до 15 марта — и после этой даты до 25-го числа. 26 марта начнется мощная магнитная буря, которая дойдет до уровня G3, а на следующий день снизится до уровня G2.
Влияние магнитных бурь на самочувствие человека уже не раз доказывали ученые. Российские исследователи установили, что магнитные бури способны влиять на свертываемость крови, а их коллеги из Университета Манчестера выяснили, что магнитные бури, низкое давление, влажность и ветер усиливают хроническую боль.
Стоит отметить, что официального диагноза «метеозависимость» не существует. Как поясняет врач-кардиолог Дмитрий Бровин, просто у разных людей организм по-разному реагирует на изменение погоды. Кто-то легко умеет перестраиваться, а кто-то нет. Чаще всего на фоне капризов природы дискомфорт испытывают люди, у которых диагностированы хронические болезни. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
Что можно сделать для того, чтобы лучше себя чувствовать во время магнитных бурь? Постарайтесь как следует высыпаться и не планировать тяжелых физических нагрузок. Пересмотрите свой рацион: хотя бы на время ограничьте потребление жирной пищи и спиртного. Одевайтесь по погоде и следите за уровнем давления — особенно если вы склонны к гипертонии или слишком низкому давлению.