Пережила четыре замершие беременности: врачи из Гатчины подарили женщине шанс стать матерью

Когда женщина попала в Перинатальный центр Ленинградской областной клинической больницы, то за ее случай взялась заведующая отделением гинекологии Ирина Шутова. Вскоре сомнений, что здесь ей помогут, у Шахнозы не было. Сейчас женщина беременна, уже 14 недель, все опасные сроки позади, а анализы и скрининг в норме. На УЗИ ей даже сказали пол будущего ребенка.



Долгожданная успешная беременность — это результат кропотливой и профессиональной работы. Оперативно провели все необходимые обследования и консультации у узких специалистов, которые показали, что у Шахнозы нарушения в свертывающей системе крови (системе гемостаза), которые при беременности могут привести к повышенному тромбообразованию и, как следствие, невынашиванию.