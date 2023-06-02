Пережила четыре замершие беременности: врачи из Гатчины подарили женщине шанс стать матерью

31-летняя Шахноза много лет мечтала стать мамой. Все попытки забеременеть заканчивались одинаково: сначала тест показывал желанные две полоски, но потом, примерно на сроке 8 недель, беременность по неизвестным причинам обрывалась.
Никто из врачей не мог поставить верного диагноза и понять, что шло не так. Женщина вместе со своим мужем консультировались у многих специалистов: сначала они ходили к медикам в Казани, потом переехали в Выборг и попытали счастья там, но — увы. Причину назвать так и не смогли. Всего Шахноза перенесла четыре замершие беременности.
Когда женщина попала в Перинатальный центр Ленинградской областной клинической больницы, то за ее случай взялась заведующая отделением гинекологии Ирина Шутова. Вскоре сомнений, что здесь ей помогут, у Шахнозы не было. Сейчас женщина беременна, уже 14 недель, все опасные сроки позади, а анализы и скрининг в норме. На УЗИ ей даже сказали пол будущего ребенка.
Долгожданная успешная беременность — это результат кропотливой и профессиональной работы. Оперативно провели все необходимые обследования и консультации у узких специалистов, которые показали, что у Шахнозы нарушения в свертывающей системе крови (системе гемостаза), которые при беременности могут привести к повышенному тромбообразованию и, как следствие, невынашиванию.
Как только диагноз стал ясен, женщине назначили соответствующие препараты. Сейчас она находится под пристальным наблюдением врачей, в течение всей беременности ей необходимо приезжать на периодические плановые госпитализации.
По прогнозам медиков, в ноябре Шахноза снова приедет в перинатальный центр, но уже в другое отделение — в родильный зал!
«Мы с мужем Русланом 11 лет в браке, и до сих пор не верим, что у нас получилось! — говорит Шахноза. — Такого отношения медицинского персонала к пациентам, как в перинатальном центре в Гатчине, я не видела нигде. Ирина Анатольевна Шутова — врач от Бога, она творит просто чудеса. И весь коллектив очень чуткий, внимательный заботливый! Спасибо!»
Родила после шестого кесарева сечения
Зимой в Московском областном перинатальном центре женщина родила девятого ребенка после шестой операции кесарева сечения. Считается, что уже после первого кесарева сечения с каждой последующей беременностью у женщины растет риск разрыва матки. Но в этом случае все прошло успешно. Врачам даже удалось довести беременность до доношенного срока, на свет появился мальчик весом 3980 граммов.
В прошлом году сообщалось и о других необычных родах. Так, летом в Петербурге женщина смогла родить первенца в 56 лет, тоже с помощью кесарева сечения. Роды принимали в родильном доме №10.
А в Омске 42-летняя женщина неожиданно родила третьего ребенка, не подозревая о беременности. Женщину доставили в стационар по скорой с подозрением на почечные колики. Выяснилось, что это начались роды.
В Вологодской области 24-летняя женщина родила четвертую двойню подряд. Причем уточнялось, что никакого искусственного оплодотворения не было, а все роды проходили естественным путем.