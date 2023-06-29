Можно, конечно, списать все на акклиматизацию, кондиционеры, непривычную еду или воду. А можно подготовиться заранее и снизить риски заболеть как в самой поездке, так и после нее. Врачи
Надевают маску в аэропорту и в самолете
«Хотя ковид уже не такая проблема, как раньше, я все равно использую средства индивидуальной защиты, — говорит врач семейной медицины в Медицинском центре Векснера Университета штата Огайо Барбара Бауэр. — Ведь в воздухе, циркулирующем в замкнутом пространстве, могут быть и другие инфекции. И вы никогда не узнаете, есть ли в самолете простуженные люди».
Кстати, маска для лица обеспечивает не только защиту при дыхании, но и не дает вам трогать руками нос и рот, снижая риск попадания в организм микробов и вирусов.
Часто моют и дезинфицируют руки
«У меня всегда с собой средство, которое содержит не менее 60% спирта, чтобы предотвратить распространение микробов», — рассказывает врач первичной медико-санитарной помощи в Mount Sinai Doctors-Ansonia Хизер Виола. — Многие авиакомпании также выдают дезинфицирующие салфетки на спиртовой основе. Я использую их для того, чтобы протереть сиденье, подголовник, подлокотники, столик. В общем, все, к чему могу прикоснуться, вплоть до двери в туалет».
Пьют как можно больше воды
Этот пункт отметили большинство врачей, с которыми общались журналисты. Медики напомнили: в полете возникает риск обезвоживания, поэтому они стараются избегать алкоголя, который выводит жидкость из организма, и пьют много чистой воды.
Стараются не путешествовать в выходные
Оптимальное время для того, чтобы отправиться в дорогу, — середина недели, причем не с самого утра, как можно было бы предположить, а ближе к полудню. С одной стороны, так вы избегаете толпы, с другой — сможете выспаться перед дорогой, а значит, взбодрить свой иммунитет.
Не перегружают отпуск планированием
Большое количество экскурсий, постоянные переезды с места на место — это тоже стресс для иммунной системы.
«Не перегружайте свою поездку, не надо ставить жестких рамок. Ваша задача — отдохнуть, повеселиться и расслабиться, — посоветовала Барбара Бауэр. — Стресс может вызвать болезнь, особенно в новой среде».
Возвращаются домой пораньше
Представьте себе, что вы прилетели в 11 часов вечера воскресенья, а в понедельник вам уже выходить на работу. Вы моментально забудете, что только что были в отпуске, а усталость ослабит вашу иммунную систему и испортит настроение.
Врачи советуют возвращаться хотя бы за сутки, чтобы был день на восстановление и простые домашние дела: стирку, покупку продуктов и так далее.
Правильно питаются
Барбара Бауэр говорит: соблюдать хорошо сбалансированную диету надо еще до поездки, потому что во время отпуска вы, скорее всего, будете «грешить» в еде. Старайтесь в любом случае включать в рацион фрукты и овощи, не налегать на фастфуд. И не забывайте, что в незнакомых местах можно пить только бутилированную воду и ей же чистить зубы.
«В ресторанах я стараюсь заказывать блюда, в которых я уверена, которые точно приготовлены и которые подают горячими. Так можно избежать сырых продуктов», — добавляет Хизер Виола.
Используют солнцезащитный крем
Защита от солнца очень важна и в обычной жизни, и во время путешествий. Не очень приятно в первый же пляжный день сгореть и остаток отпуска провести в теньке. Да и во время экскурсий есть риск поджариться на солнышке.
Крем надо использовать ежедневно, его SPF-фильтр должен быть не менее 30. На прогулки лучше надевать льняные рубашки с длинным рукавом и широкополые шляпы.
Берут с собой лекарства
То, что вы можете купить в любой аптеке, не всегда будет под рукой в другом городе, тем более в другой стране. Поэтому врачи возят с собой ряд безрецептурных лекарств: обезболивающие, антигистаминные, жаропонижающие, а также противодиарейные средства.