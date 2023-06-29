Барбара Бауэр говорит: соблюдать хорошо сбалансированную диету надо еще до поездки, потому что во время отпуска вы, скорее всего, будете «грешить» в еде. Старайтесь в любом случае включать в рацион фрукты и овощи, не налегать на фастфуд. И не забывайте, что в незнакомых местах можно пить только бутилированную воду и ей же чистить зубы.