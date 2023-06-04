«Я и так смуглая», «витамин D не получу» и еще 5 заблуждений тех, кто не пользуется кремом от загара

Если вы считаете, что покупка крема от загара — лишняя трата денег, а страшилки про рак кожи — это выдумки производителей косметики, врачи предупреждают: это опасные заблуждения.
«Ранее старение, морщины, темные пятна и, главное, злокачественные опухоли кожи — часто это прямой результат воздействия ультрафиолетового излучения», —
Врачи объяснили, какие аргументы против использования солнцезащитного крема не работают.
7 заблуждений тех, кто отказывается пользоваться кремом от загара
"Я никогда не сгораю"
Загар — это реакция организма на ультрафиолетовое излучение и признак того, что ваша кожа уже повреждена. Безопасного загара не существует. Даже небольшое покраснение уже повреждает ДНК кожи и увеличивает риск старения и рака. Загар не защищает вашу кожу от солнечных ожогов или других повреждений.
«Я смуглый от природы, мне не опасно»
Да, люди с более темной кожей сгорают не так быстро, но даже смуглые люди все равно подвержены кожным повреждениям и могут получить ожог.
«Независимо от тона вашей кожи, не отказывайтесь от солнцезащитного крема», — советуют эксперты клиники Мейо.
«Я не получу полезный витамин D, если намажусь кремом»
Даже самый хороший солнцезащитный крем пропускает от 2% до 3% ультрафиолетовых лучей, а организму требуется совсем немного для выработки витамина D. Вместо того чтобы рисковать и заработать рак кожи, лучше восполнить потребность в витамине D с помощью здорового питания или биодобавок по показаниям врача.
«Я ношу одежду с длинным рукавом»
Тонкая белая туника, даже с капюшоном и длинным рукавом, не защитит от опасного излучения.
«От УФ-лучей защищают темные и тяжелые ткани с плотным переплетением, а не легкая и светлая одежда, — говорят врачи клиники Mейo. — Лучше выбирайте ту, на которой указан фактор защиты от ультрафиолета — от 30 до 50 и выше. Причем чем больше кожи будет закрыто, тем лучше. Не забудьте дополнить наряд широкополой шляпой и солнцезащитными очками с УФ-фильтром».
«Я пользуюсь косметикой с УФ-защитой»
«Защитит лишь тональный крем с фактором защиты от солнца (SPF) не менее 30, да и то хуже, чем обычный солнцезащитный, — поясняют эксперты. — Кроме того, его ведь наносят только на лицо, а есть и другие чувствительные к солнцу участки — шея, например. Если вы пользуетесь тональными основами, наносите под них слой крема от загара».
«Моя кожа в безопасности, когда пасмурно»
Если солнце высоко и вы находитесь на улице, на кожу по умолчанию воздействуют УФ-излучение. Даже в пасмурные дни до 90% солнечных лучей проникают в кожу. Независимо от того, закрывают солнце облака или нет, наносить солнцезащитный крем надо обязательно, если УФ-индекс выше 3. Его можно посмотреть на погодных сайтах. После показателя «3» сила ультрафиолета достаточна, чтобы привести к ожогу.
«Я не выхожу на солнце в пиковые часы»
Самый разгар УФ-излучения с 12 до 15 часов. В это время дня солнце наиболее активно и риск повреждения кожи высок. Однако это не означает, что раннее утро и вечер безопасны. Защита кожи нужна от восхода солнца до заката.
Три мифа о солнцезащитных кремах
Более высокий SPF обеспечивает значительно большую защиту
Ни один солнцезащитный крем не блокирует 100% солнечного света. Даже крем с SPF 100 пропускает 1-2% УФ-лучей. Но при этом «тридцатка» способна отразить 97% лучей.
«Также уровень SPF не влияет на то, как долго вы будете защищены, — продолжают врачи. — Любой крем работает не более двух часов. Поэтому лучше всего выбирать водостойкое средство широкого спектра действия, которое блокирует лучи UVA и UVB, с SPF не менее 30. И не забывайте наносить его повторно, особенно если вы вспотели или искупались.
Все солнцезащитные кремы одинаковы
Бывают два основных типа солнцезащитных средств: физические и химические, каждый — со своими плюсами и минусами.
Физические работают как щит, отражающий УФ-лучи, содержат активные минеральные вещества. Они подходят для людей с чувствительной кожей и детей. Минус: иногда они оставляют на коже белый налет.
Химические солнцезащитные кремы работают как губка. Они поглощают и нейтрализуют солнечные лучи. Их легче наносить, и они не оставляют белых следов на коже. Минус: могут вызывать аллергию и раздражать глаза.
«Избегайте солнцезащитных кремов с оксибензоном, это химическое вещество может нарушить гормональный фон, — рекомендуют в клинике Мейo. — Кроме того, откажитесь от солнцезащитных кремов в виде спреев, они не так эффективны. Также избегайте так называемых натуральных средств, таких как масло какао, сафлоровое, оливковое, жожоба, детское или кокосовое масло. Они не дают никакой защиты от солнца.
Солнцезащитный крем никогда не портится
«Это заблуждение, кремы портятся, поэтому всегда проверяйте срок годности. Если истек — выбрасывайте, если не хотите получить на отдыхе раздражение кожи или другие проблемы со здоровьем», — резюмируют эксперты.