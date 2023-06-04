«Я и так смуглая», «витамин D не получу» и еще 5 заблуждений тех, кто не пользуется кремом от загара

«Защитит лишь тональный крем с фактором защиты от солнца (SPF) не менее 30, да и то хуже, чем обычный солнцезащитный, — поясняют эксперты. — Кроме того, его ведь наносят только на лицо, а есть и другие чувствительные к солнцу участки — шея, например. Если вы пользуетесь тональными основами, наносите под них слой крема от загара».