Ученые назвали овощ, который приводит к депрессии. В России его обожают

В статье отмечается, что все дело в высоком гликемическом индексе картофеля и очищенных злаков. При этом содержание питательных веществ в них порой стремится к нулю. Такая комбинация не слишком хорошо влияет на микробиоту кишечника и вызывает различные воспаления, в том числе поэтому страдать может и психическое здоровье.