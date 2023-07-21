Ученые назвали овощ, который приводит к депрессии. В России его обожают

Все есть яд, и все есть лекарство. Неудивительно, что чаще всего нутрициологи и гастроэнтерологи рекомендуют придерживаться разнообразного рациона, не увлекаться определенными продуктами и не демонизировать их.
Иранские ученые из Исфаханского университета медицинских наук все же пришли к выводу, что некоторые виды «нездоровой растительной пищи» серьезно повышают риск развития депрессии. Худший эффект на психику человека оказала… картошка. Статья об этом
Здоровое и нездоровое веганство
Целью ученых было понять, как еда влияет на эмоциональное состояние и психику человека. Команда разработала систему индексов, которые описывали различные модели растительного питания: общую, здоровую и нездоровую.
В эксперименте участвовали больше двух тысяч здоровых человек старше 18 лет. Полтора года респонденты вели дневники питания, эти данные ученые затем проанализировали, учитывая пол, возраст, нездоровые привычки, социальный статус человека и его материальное благополучие.
Затем исследователи рассчитали среднее потребление каждого растительного продукта, энергию и питательные вещества, которые получает человек после включения его в свой рацион. Далее участников исследования протестировали по иранской версии больничной шкалы тревоги и депрессии (HADS), которая выявляет симптомы расстройств.
В итоге признаки депрессии и тревожности чаще находили у тех, кто часто ел картофель, очищенные злаки и десерты из них (батончики, козинаки, халву), пил фруктовые соки и морсы с высоким содержанием сахара. В основном, подчеркивают эксперты, такой тип питания был свойственен молодой группе респондентов.
У кого питание было здоровым
Противоположные результаты оказались у людей, которые регулярно ели цельнозерновые каши, орехи, бобовые, включали в свой рацион растительные масла, пили чай и кофе, ели различные фрукты и овощи. Они оказались психологически более устойчивыми.
В эту когорту попали в основном пожилые люди — по всей видимости, они подходили к своему питанию более осмотрительно.
В статье отмечается, что все дело в высоком гликемическом индексе картофеля и очищенных злаков. При этом содержание питательных веществ в них порой стремится к нулю. Такая комбинация не слишком хорошо влияет на микробиоту кишечника и вызывает различные воспаления, в том числе поэтому страдать может и психическое здоровье.