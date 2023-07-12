В больницу обратился 64-летний мужчина — курильщик с приличным стажем. Он рассказал, что уже две недели беспокойство у него вызывает странный цвет языка — ярко-зеленый. Пациента также тревожило то, что на его языке появились волосы и он стал «как у оборотня».

Мужчина рассказал, что незадолго до того, как увидел странные изменения на языке, принимал антибиотик линкозамидовой группы. Прописали его врачи для лечения инфекции десен.

Отмечается, что прием антибиотиков может нарушить микробный баланс во рту, изменить количество и типы бактерий и заставить их накапливаться на языке.

Необычного пациента смогли быстро вылечить — правда, мужчина еще долго ощущал неприятное жжение на языке. Через полгода полностью сошли и волосы. Бросать курить мужчина при этом не стал, несмотря на рекомендации врачей.

Медики также посоветовали пациенту более тщательно заниматься гигиеной полости рта.