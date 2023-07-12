Можно ли курить, когда пьешь антибиотики? Этот вопрос часто волнует зависимых от никотина. Обычно врачи рекомендуют бросать курить вне зависимости от того, прописаны вам антибактериальные препараты или нет, это вредно в любом случае.
Но весьма показательный ответ на вопрос, что будет, если курить при приеме антибиотиков, получили врачи медицинского центра Райт-Паттерсон в Огайо, после того, как к ним пришел необычный пациент. Клинический случай описан в
Эффект «оборотня»
В больницу обратился 64-летний мужчина — курильщик с приличным стажем. Он рассказал, что уже две недели беспокойство у него вызывает странный цвет языка — ярко-зеленый. Пациента также тревожило то, что на его языке появились волосы и он стал «как у оборотня».
Мужчина рассказал, что незадолго до того, как увидел странные изменения на языке, принимал антибиотик линкозамидовой группы. Прописали его врачи для лечения инфекции десен.
Отмечается, что прием антибиотиков может нарушить микробный баланс во рту, изменить количество и типы бактерий и заставить их накапливаться на языке.
Необычного пациента смогли быстро вылечить — правда, мужчина еще долго ощущал неприятное жжение на языке. Через полгода полностью сошли и волосы. Бросать курить мужчина при этом не стал, несмотря на рекомендации врачей.
Медики также посоветовали пациенту более тщательно заниматься гигиеной полости рта.
От чего зависит цвет языка
Ранее «Доктор Питер» уже рассказывал, что следы на языке могут оставить инфекции, стресс, прием лекарств, онкологические заболевания и даже старение.
Опухоль проявляется незаживающими на языке язвами, уплотнениями, болью, а еще проблемами с глотанием и жеванием. Однако важно отметить, что у этих тревожных признаков есть менее серьезные причины, их стоит выяснить со своим лечащим врачом.
Если на языке такое ощущение, как после ожога горячим супом или чаем, а также во рту есть металлический привкус, то такие симптомы могут говорить о нервных расстройствах. Синдром «обожженного языка» также может проявляться при кислотном рефлюксе и диабете.
«Бывает, что язык сигнализирует о нарушении работы желудочно-кишечного тракта, когда есть налет (желтый, коричневый, черный) или появились какие-то заметные трещины и пятна. В таком случае врач осматривает пациента и выясняет, связано это с состоянием ротовой полости или проблемы где-то глубже, — говорит врач-терапевт Елена Черненко. — Обязательно обратитесь к доктору, если вы заметили такие изменения на своем языке».