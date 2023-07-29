Как понять, что алкоголь уже начал разрушать ваш мозг и память: 6 верных признаков

О том, что алкоголь губительно воздействует на весь организм, сказано уже далеко не один раз. Даже если человек пьет только «легкие» напитки, например пиво или шампанское, то вред все равно колоссальный. Страдает ЖКТ, иммунитет, эндокринная и другие системы организма. И, конечно, любое спиртное разрушительно действует на наш головной мозг.
Ученые уже давно сошлись во мнении, что алкоголь может стать виновником развития деменции. От этого заболевания нет лекарства, человек постепенно утрачивает свою личность: у него страдает память, он перестает ориентироваться во времени и пространстве, некоторые не узнают своих близких и даже собственное отражение.
«Если человек регулярно выпивает алкоголь, то это не может не сказаться на здоровье его головного мозга. Все начинается с того, что память постепенно ухудшается. Потом изменения прогрессируют, у человека начинается деменция», — говорит Общество Альцгеймера.
Как понять, что разрушительные процессы в головном мозге уже начались? По словам экспертов, вас должны насторожить следующие изменения:
Вам теперь крайне сложно сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь на окружающие раздражители.
Стало сложно решать проблемы, планировать или что-то организовывать.
Вам теперь трудно поставить конкретную цель или принять четкое решение.
У вас пропала мотивация для различных дел, которые вы так любили.
Вам теперь сложно контролировать эмоции, вы стали чаще раздражаться или испытывать гнев.
Вы сложно понимаете других людей, их эмоции и реакции стали вызывать массу вопросов.
«Когда заболевание начинает активно прогрессировать, то у человека появляются проблемы с координацией. Ему бывает сложно устоять на ногах или пройтись прямо, когда он трезв, — тут тоже виноват алкоголь», —
Но есть и хорошая новость: на первых этапах ситуацию еще можно спасти. Для этого потребуется полностью отказаться от алкоголя, начать изучать что-то новое и следить за питанием.
Алкоголь и сердце
Врач отделения медицинской профилактики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №6»
«Есть мнение, что хорошее красное сухое вино улучшает состояние сосудов. Даже рассчитали дозу: нужно выпивать столько граммов вина, сколько весишь в килограммах. Но большинство кардиологов считают, что отрицательные эффекты превышают положительные, — отвечает Яна Витальевна. — Да, в первые часы алкоголь расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию крови, но потом резко наступает обратный эффект. Поэтому кардиологи говорят, что даже хорошее красное сухое вино, которое еще нужно постараться купить, положительного влияния на сердце и сосуды не оказывает».
Впрочем, наш эксперт призывает «не зверствовать». Людям с больным сердцем нельзя все запрещать, это может навредить их психике.
«Но даже когда некоторые кардиологи разрешают малые дозы вина, то они говорят, что вино должно быть хорошее, а не какой-то химический раствор», — подчеркивает Яна Яновская.
Насколько сильна ваша тяга
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