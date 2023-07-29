Как понять, что алкоголь уже начал разрушать ваш мозг и память: 6 верных признаков

О том, что алкоголь губительно воздействует на весь организм, сказано уже далеко не один раз. Даже если человек пьет только «легкие» напитки, например пиво или шампанское, то вред все равно колоссальный. Страдает ЖКТ, иммунитет, эндокринная и другие системы организма. И, конечно, любое спиртное разрушительно действует на наш головной мозг.