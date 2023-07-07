Сейчас состояние Саймона настолько ухудшилось, что он уже не способен делать работу по дому и на участке — например, подстричь газон. Эмма призналась, что деменция не сделала супруга злым, агрессивным или ворчливым, как это нередко бывает: «Он прекрасный человек, и слабоумие этого не изменило». Женщина не собирается отдавать мужа в приют для пациентов со слабоумием и намерена ухаживать за ним до последних дней.