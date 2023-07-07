55-летняя американка Эмма Раско призналась, что почувствовала неладное несколько лет назад. Ее муж Саймон стал вести себя очень странно: перестал общаться с друзьями, замкнулся, избегал разговоров с детьми, отказывался от совместных семейных прогулок.
«Он уходил в себя все больше и больше — до такой степени, что я стала подозревать его в измене, романе на стороне», —
Врачи развели руками
Эмма решила отвлечь мужа и организовала семейные каникулы в Греции. Правда, отдых на острове Кефалония был испорчен. Женщина призналась, что ее супруг изменился до неузнаваемости.
«Мы отдыхали со взрослыми сыновьями Алексом и Оливером, — рассказала Эмма. — Они тоже стали замечать отцовские странности: он вдруг сбивался с маршрута, когда мы гуляли, стал забывать самые простые вещи, а еще превратился в отчаянного спорщика. Это было очень тяжело».
После такого отдыха Эмма убедила пойти Саймона к своему лечащему врачу. Мужчину направили на обследование к неврологам, но врачи в клинике не нашли у Саймона никаких заболеваний.
«Нам даже дали документ, подтверждающий, что никакой деменции у Саймона нет», — говорит Эмма.
Становилось только хуже
Но симптомы слабоумия у мужчины не ослабевали. Спустя несколько лет женщина предприняла еще одну попытку разобраться со здоровьем мужа.
«Саймону наконец поставили диагноз — раннее слабоумие, и это спустя 5 лет после первых симптомов. Но я почувствовала облегчение, — сказала Эмма. — Я знала, что с ним явно что-то не так, но мне никто не верил. Теперь я хотя бы понимаю, что с ним происходит».
Сейчас состояние Саймона настолько ухудшилось, что он уже не способен делать работу по дому и на участке — например, подстричь газон. Эмма призналась, что деменция не сделала супруга злым, агрессивным или ворчливым, как это нередко бывает: «Он прекрасный человек, и слабоумие этого не изменило». Женщина не собирается отдавать мужа в приют для пациентов со слабоумием и намерена ухаживать за ним до последних дней.
«Это, конечно, большое горе — видеть, как деградирует и по сути „исчезает“ твой близкий человек. В плохие дни мне кажется, что я этого не вынесу. Но я вспоминаю, что Саймон — любовь всей моей жизни, и я должна быть рада тому, что он сейчас рядом со мной».
Симптомы деменции
Существует несколько видов деменции: сосудистые (как последствия инсультов, атеросклероза церебральных артерий), атрофические (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика) и смешанные.
Невролог ФНКЦ ФМБА России, заведующая неврологическим отделением
«Чаще всего деменция возникает у людей старше 60-65 лет, — объяснила врач-невролог Елена Ширшова. — Причина развития — черепно-мозговые травмы, сердечно-сосудистые заболевания, новообразования головного мозга, алкоголизм и наркомания, а также инфекции центральной нервной системы. В большинстве случаев приобретенное слабоумие прогрессирует довольно быстро, поэтому важно не пропустить основные симптомы заболевания и вовремя обратиться к специалисту».
Признаки заболевания:
нарушение памяти — как долговременной, так и кратковременной. Человеку сложно запоминать новое, он все время теряет предметы, появляются ложные воспоминания;
нарушение ориентации в пространстве. Человек может внезапно забыть, куда он идет, перепутать даты, потеряться в хорошо знакомом районе;
психоэмоциональные сбои — апатия, тревожность и подозрительность, могут быть галлюцинации и бред. Часто пропадает интерес к жизни, людям перестают нравиться их любимые увлечения, они могут переспрашивать одно и то же много раз, класть вещи в несвойственные места.