«В норме к старости заостряются те черты характера, которые у человека были основными. Кто был добрый, становится добрее; кто был вредный, становится вреднее. При нормальном старении возрастные изменения не вызывают существенных и резких изменений ни в характере, ни в повседневной жизни. То есть человек продолжает вести примерно ту жизнь, к которой он привык. И даже если у пожилого человека возникают сложности с освоением новых навыков или выпадают из памяти какие-то события, это еще не говорит о начале заболевания. О деменции говорят другие признаки, такие как потеря профессиональных и бытовых навыков, которые были усвоены очень хорошо. К примеру, если человек перестает справляться с вязанием, которое раньше любил, — это не вариант нормы», — добавляет специалист.