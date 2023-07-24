Бросьте себе вызов: эта техника поможет омолодить мозг на 50 лет

По словам Рейчел Ву, в целом участники эксперимента тратили около 15 часов в неделю на выполнение домашних заданий, а также сидели на уроках. Им преподавали разные предметы — от испанского языка до фотографии. Причем новые навыки пожилые люди осваивали как творчески, так и академически. Суть заключалась в том, чтобы задача для них представляла настоящую проблему.