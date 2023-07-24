Бросьте себе вызов: эта техника поможет омолодить мозг на 50 лет

Каждый из нас в какой-то момент замечает, что с возрастом стало труднее долго концентрировать внимание на чем-то или запомнить новую информацию, требуется больше времени и усилий на изучение новых вещей. Однако не стоит сразу воспринимать это как неизбежность и сложить руки.
«Ученые изучали людей в возрасте 70 лет и обнаружили, что они могут так же хорошо справляться с тестами на память, как и те, кто на десятки лет моложе», — рассказывает доктор Майкл Мосли.
По словам врача, есть действенная практика, которая способна омолодить мозг на 30-50 лет: надо одновременно освоить три новых навыка. Причем не более-менее знакомые, а что-то абсолютно новое, иначе говоря, бросить самому себе вызов.
Эффект такой практики показало недавнее исследование, которое провела доктор Рэйчел Ву из Калифорнийского университета в Риверсайде (США). Как
По словам Рейчел Ву, в целом участники эксперимента тратили около 15 часов в неделю на выполнение домашних заданий, а также сидели на уроках. Им преподавали разные предметы — от испанского языка до фотографии. Причем новые навыки пожилые люди осваивали как творчески, так и академически. Суть заключалась в том, чтобы задача для них представляла настоящую проблему.
«Мы обнаружили, что к концу эксперимента когнитивные способности наших добровольцев улучшились до уровня людей среднего возраста, которые были моложе их на 30 лет», — поделилась Рейчел Ву.
Однако более удивительные результаты стали заметны спустя год после окончания эксперимента: бывшие участники стали вести себя как молодые люди, то есть люди младше их на 50 лет. За это время им удалось еще больше улучшить память и концентрацию внимания.
Итак, чтобы омолодить мозг на десятки лет, специалисты советуют попробовать освоить хотя бы три новых навыка, но обязательно одновременно. По мнению экспертов, хорошая комбинация может состоять из одного иностранного языка, одного музыкального инструмента и одного вида спорта.
«Мы призываем людей уделять как можно больше времени в своей повседневной жизни обучению новым навыкам. Эффект, который вы увидите, будет зависеть от того, сколько времени вы сможете потратить. Чем больше времени потратите, тем больше преимуществ сможете увидеть», — добавила Рейчел Ву.