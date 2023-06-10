Личный опыт: эндокринолог Павлова назвала 6 продуктов, которые она сама ест для здоровья мозга

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, она сама достаточно скептически относится к «научным открытиям», что употребление того или иного продукта может спасти от слабоумия или болезни Альцгеймера. По мнению специалиста, в целом для продления молодости и сохранения здоровья мозга, помимо физической активности и полноценного сна, надо чаще включать в рацион правильно приготовленные продукты — на пару, отварные или запеченные, а также добавлять больше зелени и овощей.
«И все же есть продукты, которые я ем часто, поскольку в них много полезных веществ, необходимых для умственной деятельности и здоровья в целом», — говорит врач в своем телеграм-канале.
Вот что доктор включила в свой список лучших продуктов для здоровья мозга.
1. Отварное или запеченное мясо птицы
В нем не только белки, но и триптофан, который способствует выработке серотонина и улучшает работу нервных волокон. Больше всего триптофана в индейке.
Такое мясо можно есть на ужин, обед и даже на завтрак — например, на бутерброде с зеленью и цельнозерновым хлебом. Можно добавлять его в салат с зеленью и овощами.
2. Отварная, запеченная или малосоленая морская жирная рыба
Это, например, скумбрия, сельдь, лосось. Все это поставщики для нашего организма незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6, полезных для работы мозга.
Можно есть такую рыбу на обед или ужин, добавлять в суп или класть на утренний бутерброд.
3. Зеленый горошек
Лучше есть его в свежем или замороженном виде, реже — использовать в консервированном. В зеленом горошке много тиамина — витамина В1, который помогает улучшать память.
Горошек можно добавлять в утренний омлет и салаты или отдельно готовить как гарнир.
Еще о полезных и вредных свойствах горошка можно узнать ЗДЕСЬ.
4. Морская капуста
Это продукт на любителя, каждый день морскую капусту есть не будешь. Но она, как главный поставщик йода, очень важна для здоровья щитовидной железы, от которой зависит как умственная, так и физическая деятельность.
Морская капуста хороша в салате с отварным яйцом. Другие простые рецепты салатов можно посмотреть ЗДЕСЬ.
5. Тыквенные семечки
Эти семечки — неплохие поставщики незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6, а также витаминов А и Е.
Их можно, например, добавлять в любые овощные салаты.
Чем еще полезны тыквенные семечки и как получить от них максимум пользы, читайте ЗДЕСЬ.
6. Сезонные ягоды
Черника, голубика, малина, смородина, клубника — это отличный источник натуральных витаминов.
В сезон надо обязательно съедать утром или в обед по стакану любых ягод.