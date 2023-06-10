Личный опыт: эндокринолог Павлова назвала 6 продуктов, которые она сама ест для здоровья мозга

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, она сама достаточно скептически относится к «научным открытиям», что употребление того или иного продукта может спасти от слабоумия или болезни Альцгеймера. По мнению специалиста, в целом для продления молодости и сохранения здоровья мозга, помимо физической активности и полноценного сна, надо чаще включать в рацион правильно приготовленные продукты — на пару, отварные или запеченные, а также добавлять больше зелени и овощей.