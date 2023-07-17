Вы в своем уме? Как наша речь выдает начавшиеся проблемы с мозгом (тест)

Что общего у актеров Брюса Уиллиса, Шона Коннери и Робина Уильямса, актрис Маргариты Тереховой и Светланы Светличной, железной леди Маргарет Тэтчер и президента США Рональда Рейгана? Объединяет эти великие умы и таланты страшный диагноз — деменция, она же — приобретенное слабоумие на фоне органических поражений головного мозга.
22 июля Всемирная федерация неврологии учредила Всемирный день мозга. А с 17 по 23 июля проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга, цель которой — повысить внимание людей и государственных органов к вопросам здоровья этого сложного органа.
Невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии им. С.Н. Давиденкова СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Когда забывчивость считается нормальной
Снижение памяти может стать одним из признаков наступающей деменции. Но стоит ли в легкой рассеянности подозревать этот страшный диагноз? К примеру, человек периодически забывает слова. В речи появляются фразы «это самое», «ну, как его там» и тому подобное.
«Такое иногда может случиться с каждым. Но если вы забываете простые слова по нескольку раз за день, стоит обратиться к врачу, — говорит врач-невролог Мария Привалова. — Мы все что-то забываем, однако, когда снижение памяти начинает сказываться на качестве жизни, отражается на работе, пора показаться неврологу».
Кстати, люди с деменцией нередко прекрасно помнят все, что происходило с ними в прошлом. Их долгосрочная память страдает не так сильно, как краткосрочная, когда человек забывает недавние события.
«Многие списывают свою плохую память на возраст: „Я старый, мне можно и забыть“. Нет, нельзя! Ни в каком возрасте частую забывчивость нельзя считать нормой, ни в 30 лет, ни в 90», — говорит Мария Привалова.
Почему память стала ухудшаться
Рассеянность и забывчивость нередко появляются из-за стресса, недосыпаний, повышенной умственной нагрузки.
«Если вы зашли в комнату, но забыли, зачем шли, возможно, ваш мозг сейчас слишком перегружен работой или посторонними мыслями. Поэтому нужно смотреть на условия, при которых появилась рассеянность», – говорит невролог.
А вот если вы вдали от дома постоянно мучитесь вопросом, выключен ли утюг, стоит обратиться к психотерапевту.
«Тут причина не в забывчивости, а в повышенной тревожности», — комментирует наш эксперт.
Кроме того, память может снизиться на фоне болезней: при заболеваниях щитовидной железы, из-за недостатка витаминов, при алкогольной или лекарственной интоксикации либо из-за опухоли в голове. В таком случае память возвращается, когда проходит болезнь.
Деменция: тревожные признаки
Скудная, нескладная речь. «Общение ограниченным набором слов. Речь обеднела, в основном состоит из существительных и глаголов», — объясняет эксперт.
Постоянная забывчивость без причин: нет ни стресса, ни повышенных нагрузок, ни болезней, ухудшающих память.
Появилась неряшливость в одежде: расстегнутая молния, мятые, грязные вещи. Человек перестал замечать, как он выглядит.
Накопительство. Конечно, пакет с пакетами есть у многих. Но если человек вдруг начал собирать коробки из-под молока, носить с мусорки старые вещи, копить в доме хлам — это очень тревожный звонок.
Невыброшенный мусор. Причины разные: забывчивость, накопительство или человек просто перестает замечать беспорядок вокруг. Но людей с деменцией часто выдает переполненное мусорное ведро.
«В Интернете есть много тестов для самодиагностики, однако определить деменцию может только врач, — говорит Марина Привалова. — Пациенту могут назначить нейропсихологическое тестирование, МРТ, КТ, ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография), исследование сосудов головного мозга, общий и биохимический анализ крови».
Можно ли вылечить деменцию
«К сожалению, деменция неизлечима, — отвечает невролог. — При этом сказать, как быстро она наступит, невозможно. Ни один грамотный врач, назначая лечение, не станет давать прогнозов. Развитие деменции будет зависеть от внутренних резервов организма. Одному таблетки помогут притормозить процесс, для другого будут бесполезны».
При деменции врачи назначают препараты, усиливающие метаболизм в нервных клетках и улучшающие кровоснабжение мозга. Такое лечение не вернет утерянную память, но приостановит ее дальнейшее ухудшение.
Как отсрочить деменцию
«Даже при ранней диагностике и лечении отсрочить деменцию на 10-20 лет вряд ли удастся. Но на семь лет отодвинуть болезнь можно», — говорит эксперт.
Врач подчеркивает: помимо медикаментозного лечения мозгу нужна умственная нагрузка.
«Мозг нуждается в тренировке не меньше, чем наши мышцы. Поэтому учите стихи, разгадывайте кроссворды, решайте головоломки, — советует Мария Привалова. — Читайте книги со сложным сюжетом, а потом пересказывайте их. Пересказ — это очень активная работа для мозга: нужно переработать информацию, подобрать слова. Но главное, чтобы такие тренировки увлекали и мотивировали, иначе человек быстро теряет интерес».
По наблюдениям врачей, работники умственного труда реже страдают деменцией, чем работники труда физического. Или же деменция у «белых воротничков» наступает позже. Поэтому тренировать свой мозг нужно постоянно, а не только при появившихся провалах в памяти.
Кроме того, для профилактики когнитивных заболеваний врач советует добавить в рацион омегу-3.
«Омегу-3 лучше принимать в виде добавок. Неизвестно, чем кормили искусственно выращенную рыбу», — говорит невролог.
А вот витамины без анализов и назначения врача пить не стоит. Тем более что некоторые из них, например витамины А, С и Е, повышают риск развития злокачественных опухолей.
Умеренные физические нагрузки 5 дней в неделю также помогают в профилактике когнитивных нарушений.
«Быстрый шаг, скандинавская ходьба — идеальная нагрузка для организма, — советует Мария Привалова. — Чрезмерные нагрузки слишком ускоряют метаболизм, а это быстрее изнашивает организм и приближает старение».
Проверьте себя: тесты на деменцию, рекомендованные Минздравом
Рисуем часы
Возьмите чистый лист нелинованной бумаги и карандаш. Нарисуйте время. Например, десять минут одиннадцатого. Ваша задача: начертить круг, поставить в правильные места все 12 чисел, нарисовать стрелки, указывающие названное время.
За выполнение теста можно получить до 10 баллов.
5 баллов за правильный и ровный рисунок циферблата:
замкнутый круг правильной формы — 1 балл;
указаны все цифры от 1 до 12 — 1 балл;
цифры нарисованы внутри круга — 1 балл;
цифры нарисованы с равными интервалами — 1 балл;
правильное расположение 4 основных цифр (12, 3, 6, 9) — 1 балл.
5 баллов за расположение стрелок:
по 1 баллу за правильное местоположение начала (центр круга) и конца стрелок;
разная длина часовой и минутной стрелок — 1 балл.
Беглость речи
Закройте глаза и в течение минуты называйте слова на букву «с». Имена собственные не засчитываются. Загибайте пальцы или делайте отметки на бумаге, чтобы посчитать количество названных слов.
Результат:
более 9 слов за минуту — отлично;
от 6 до 9 слов — нормальная работа мозга;
от 3 до 5 слов — умеренная лобная дисфункция;
менее 3 слов — признаки деменции.
Тест слежения
На рисунке слева соедините линией 25 чисел по порядку. На рисунке справа соедините последовательно буквы и цифры в порядке возрастания. Максимальное время выполнения задания – 300 секунд. Более длительное выполнение указывает на нейродинамический характер нарушений и нарушения управляющих функций.