Вы в своем уме? Как наша речь выдает начавшиеся проблемы с мозгом (тест)

«Такое иногда может случиться с каждым. Но если вы забываете простые слова по нескольку раз за день, стоит обратиться к врачу, — говорит врач-невролог Мария Привалова. — Мы все что-то забываем, однако, когда снижение памяти начинает сказываться на качестве жизни, отражается на работе, пора показаться неврологу ».