Гормоны для крепкой памяти и работы мозга: эндокринолог Жито рассказал, откуда они берутся

Гормоны влияют на многие процессы в нашем организме, не зря врачи говорят, что они порой правят бал. Некоторые из них воздействуют на головной мозг, включая регуляцию настроения, сна, аппетита, концентрации внимания и памяти.
По словам врача-эндокринолога Алексея Жито, можно выделить пять главных гормонов для правильной работы мозга.
Дофамин
Это гормон, который играет ключевую роль в регуляции настроения и мотивации. Он отвечает за удовольствие и вознаграждение, но также может вызывать беспокойство и стресс. Недостаток дофамина связан с депрессией и другими психическими нарушениями.
Восполнить его недостаток можно, употребляя в пищу:
орехи;
бананы;
шоколад;
жирную рыбу;
авокадо.
Серотонин
«Это вещество, которое регулирует настроение, сон, аппетит и память. Недостаток серотонина также связан с депрессией, тревожностью и раздражительностью», — говорит Алексей Жито.
Серотонин еще участвует в фокусировке внимания и регуляции социального поведения, то есть чем активнее он вырабатывается, тем легче человеку решать сложные задачи, осваивать новое и коммуницировать с людьми.
Гормон содержится в следующих продуктах:
индейка и курица;
различные виды рыбы;
яйца;
сыр;
миндаль;
кунжут.
Норадреналин
А вот это гормон стресса. Он также участвует в регуляции настроения и аппетита.
«Когда показатели гормона завышены, это может вызывать беспокойство и повышенную раздражительность, поэтому очень важно контролировать уровень его концентрации в организме», — поясняет Алексей Жито.
Содержание гормона определяется при помощи анализов крови и мочи. Для исследования берется венозная кровь.
Ацетилхолин
Это вещество, которое играет ключевую роль в памяти и обучении. Этот гормон также участвует в регуляции внимания, анализе информации и принятии решений.
Недостаток ацетилхолина связан с деменцией и другими нарушениями памяти. Хорошая новость: с помощью некоторых продуктов можно стимулировать выработку этого гормона.
Для этого включите в свой рацион:
овощи: брокколи, брюссельскую капусту, огурцы, салат, цукини;
продукты животного происхождения: яйца (особенно желток), говяжью печень / печень ягненка, говядину, свинину;
натуральный йогурт;
креветки, лосось и другую жирную рыбу;
орехи и семена: кедровые орехи, миндаль, лесной орех, орех макадамия.
Окситоцин
Окситоцин — это гормон, который играет важную роль в регуляции социальной связи и поведения. Он участвует в контроле социальной агрессии, снижении тревожности и улучшении настроения.
Недостаток окситоцина может снизить лояльность и социальную привязанность.
«Окситоцин также можно назвать гормоном привязанности. Он влияет на повышение доверия и сохранение его даже в случае предательства. Также он может выборочно воздействовать на память: наши реакции на социальные стимулы могут меняться из-за действия окситоцина», — говорит Алексей Жито.
Это вещество нет смысла искать в продуктах, так как он вырабатывается в основном тогда, когда мы испытываем различные эмоции.
Хотите повысить окситоцин? Тогда почаще общайтесь с друзьями, обнимайтесь, заводите новые приятные знакомства и будьте верными перед теми, кто вам дорог, чтобы получать это взамен, заключил врач.