Гормоны для крепкой памяти и работы мозга: эндокринолог Жито рассказал, откуда они берутся

«Окситоцин также можно назвать гормоном привязанности. Он влияет на повышение доверия и сохранение его даже в случае предательства. Также он может выборочно воздействовать на память: наши реакции на социальные стимулы могут меняться из-за действия окситоцина», — говорит Алексей Жито.