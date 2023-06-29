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Гормоны для крепкой памяти и работы мозга: эндокринолог Жито рассказал, откуда они берутся

Необходимые для мозга гормоны помогают нам крепче спать, лучше запоминать и больше радоваться. Как их активировать? Отвечает эндокринолог Алексей Жито.

29 июня 20231
Гормоны для крепкой памяти и работы мозга: эндокринолог Жито рассказал, откуда они берутся
Источник:
Getty Images

Гормоны влияют на многие процессы в нашем организме, не зря врачи говорят, что они порой правят бал. Некоторые из них воздействуют на головной мозг, включая регуляцию настроения, сна, аппетита, концентрации внимания и памяти.

По словам врача-эндокринолога Алексея Жито, можно выделить пять главных гормонов для правильной работы мозга.

Алексей Жито
Медицина

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог

Дофамин

Это гормон, который играет ключевую роль в регуляции настроения и мотивации. Он отвечает за удовольствие и вознаграждение, но также может вызывать беспокойство и стресс. Недостаток дофамина связан с депрессией и другими психическими нарушениями.

Восполнить его недостаток можно, употребляя в пищу:

  • орехи;

  • бананы;

  • шоколад;

  • жирную рыбу;

  • авокадо.

Серотонин

«Это вещество, которое регулирует настроение, сон, аппетит и память. Недостаток серотонина также связан с депрессией, тревожностью и раздражительностью», — говорит Алексей Жито.

Серотонин еще участвует в фокусировке внимания и регуляции социального поведения, то есть чем активнее он вырабатывается, тем легче человеку решать сложные задачи, осваивать новое и коммуницировать с людьми.

Гормон содержится в следующих продуктах:

  • индейка и курица;

  • различные виды рыбы;

  • яйца;

  • сыр;

  • миндаль;

  • кунжут.

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Норадреналин 

А вот это гормон стресса. Он также участвует в регуляции настроения и аппетита.

«Когда показатели гормона завышены, это может вызывать беспокойство и повышенную раздражительность, поэтому очень важно контролировать уровень его концентрации в организме», — поясняет Алексей Жито.

Содержание гормона определяется при помощи анализов крови и мочи. Для исследования берется венозная кровь.

Ацетилхолин

Это вещество, которое играет ключевую роль в памяти и обучении. Этот гормон также участвует в регуляции внимания, анализе информации и принятии решений.

Недостаток ацетилхолина связан с деменцией и другими нарушениями памяти. Хорошая новость: с помощью некоторых продуктов можно стимулировать выработку этого гормона.

Для этого включите в свой рацион:

  • овощи: брокколи, брюссельскую капусту, огурцы, салат, цукини;

  • продукты животного происхождения: яйца (особенно желток), говяжью печень / печень ягненка, говядину, свинину;

  • натуральный йогурт;

  • креветки, лосось и другую жирную рыбу;

  • орехи и семена: кедровые орехи, миндаль, лесной орех, орех макадамия.

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Окситоцин

Окситоцин — это гормон, который играет важную роль в регуляции социальной связи и поведения. Он участвует в контроле социальной агрессии, снижении тревожности и улучшении настроения.

Недостаток окситоцина может снизить лояльность и социальную привязанность.

«Окситоцин также можно назвать гормоном привязанности. Он влияет на повышение доверия и сохранение его даже в случае предательства. Также он может выборочно воздействовать на память: наши реакции на социальные стимулы могут меняться из-за действия окситоцина», — говорит Алексей Жито.

Это вещество нет смысла искать в продуктах, так как он вырабатывается в основном тогда, когда мы испытываем различные эмоции.

Хотите повысить окситоцин? Тогда почаще общайтесь с друзьями, обнимайтесь, заводите новые приятные знакомства и будьте верными перед теми, кто вам дорог, чтобы получать это взамен, заключил врач.

Автор текста:Софья Хромова
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