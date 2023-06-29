Похудеть, улучшить память и еще 5 причин есть творог как можно чаще

Когда мы задаемся вопросом о пользе молочных продуктов, в том числе и творога, то первое, что приходит на ум, — это высокое содержание кальция. В этом продукте и правда много этого минерала, который необходим для здоровья костей. Плюс ко всему творог — ценный источник белка, поэтому его рекомендуют есть перед тренировкой. Так мышцы быстрее восстановятся и не будет чувства тяжести.