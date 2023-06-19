На зависть атлетам: 7 продуктов, которые помогут быстро нарастить мышцы

Всего один гормон, а отвечает за множество функций в организме: может влиять на сексуальное желание, настроение и рост мышц. Речь о тестостероне.
Вопреки распространенному мнению, тестостерон — это не только мужской гормон, женщинам также необходимо следить за его уровнем. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии костей, периодичности менструального цикла и либидо.
Чтобы держать этот гормон под контролем, стоит обратить внимание на некоторые продукты,
Тыквенные семечки
В семенах тыквы содержится много цинка, который может существенно повлиять на уровень тестостерона. Согласно
Тыквенные семечки считаются одним из лучших источников железа: в 100 г его более 8 мг. А нехватка железа, как известно, приводит к снижению уровня гемоглобина, ухудшению иммунитета и развитию анемии.
Подробнее про пользу и вред тыквенных семечек можно прочитать ЗДЕСЬ.
Имбирь
Употребление имбиря может:
уменьшить уровень окислительного стресса;
повысить активность некоторых антиоксидантных ферментов;
нормализовать уровень глюкозы в крови;
увеличить выработку оксида азота;
нормализовать работу кровотока.
Все эти факторы положительно влияют на выработку тестостерона и набор мышечной массы.
Задействовать имбирь в рационе рекомендуется людям с пониженным иммунитетом, особенно осенью и зимой. Он полезен и тем, кто ест слишком много жирной пищи, — для профилактики атеросклероза и укрепления сосудов.
Морепродукты
В рыбе, устрицах, креветках, кальмарах много белка, который легко усваивается и так необходим для роста мышц. Кроме того, это может быть отличной альтернативой мясу: не такие тяжелые, можно употреблять сразу перед тренировкой.
Что касается устриц, то их принято считать еще и отличным афродизиаком. Их основные плюсы — высокое содержание легко усваиваемого белка и цинка, необходимых для синтеза тестостерона. Достаточный уровень этого гормона стимулирует мужчину к активности.
Бразильский орех
Он не такой популярный, как миндаль или фундук, но на бразильский орех стоит обратить внимание. В этом продукте много селена, он тоже важен для выработки тестостерона и набора мышечной массы.
Кроме того, бразильский орех:
успешно борется с проявлением возрастных изменений;
снижает риск болезни Альцгеймера.
Гранатовый сок
Гранатовый сок содержит натуральные растительные соединения полифенолов, которые могут помочь повысить уровень тестостерона.
Еще один бонус: в гранате и гранатовом соке содержится такое вещество, как уролитин А. Это природное вещество, которое влияет на энергетические станции клетки — митохондрии. Стимулируется образование энергии и обновление клеток, их активная работа, благодаря чему достигается анти-age эффект.
Молоко
В молоке содержится вещество, о котором мало говорят, — это бор. Однако именно он, согласно
Если вы предпочитаете избегать молочного жира, вы также можете найти бор в:
черносливе;
сушеных и вареных бобах;
картофеле;
бобовых.
Лосось
Лосось хочется выделить отдельно, у него очень много преимуществ.
Эта рыба богата кислотами омега-3, витамином D, жирными кислотами и селеном. Все это не только благоприятно влияет на репродуктивную систему, но и помогает организму в целом: вы чувствуете себя лучше и выглядите моложе.
Не важно, свежий, консервированный или замороженный — лосось обеспечит вас нужными витаминами и минералами, обеспечив еще и потерю лишних килограммов.
Какая еще рыба может быть такой же полезной, но не такой дорогой? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.