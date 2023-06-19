Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

На зависть атлетам: 7 продуктов, которые помогут быстро нарастить мышцы

Кроме того, такой рацион поможет повысить либидо, улучшит плотность костей и качество крови. Все дело в нормализации уровня важного гормона.

19 июня 20232
На зависть атлетам: 7 продуктов, которые помогут быстро нарастить мышцы
Источник:
freepik

Всего один гормон, а отвечает за множество функций в организме: может влиять на сексуальное желание, настроение и рост мышц. Речь о тестостероне.

Вопреки распространенному мнению, тестостерон — это не только мужской гормон, женщинам также необходимо следить за его уровнем. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии костей, периодичности менструального цикла и либидо.

Чтобы держать этот гормон под контролем, стоит обратить внимание на некоторые продукты, говорят врачи.

Читайте также

Тыквенные семечки

В семенах тыквы содержится много цинка, который может существенно повлиять на уровень тестостерона. Согласно исследованию европейских ученых, мужчины, которые в течение шести месяцев принимали добавки с цинком по назначению врача, существенно улучшили показатели тестостерона и состояния крови.

Тыквенные семечки считаются одним из лучших источников железа: в 100 г его более 8 мг. А нехватка железа, как известно, приводит к снижению уровня гемоглобина, ухудшению иммунитета и развитию анемии.

Подробнее про пользу и вред тыквенных семечек можно прочитать ЗДЕСЬ.

Имбирь

Употребление имбиря может:

  • уменьшить уровень окислительного стресса;

  • повысить активность некоторых антиоксидантных ферментов;

  • нормализовать уровень глюкозы в крови;

  • увеличить выработку оксида азота;

  • нормализовать работу кровотока.

Все эти факторы положительно влияют на выработку тестостерона и набор мышечной массы.

Задействовать имбирь в рационе рекомендуется людям с пониженным иммунитетом, особенно осенью и зимой. Он полезен и тем, кто ест слишком много жирной пищи, — для профилактики атеросклероза и укрепления сосудов. 

Читайте также

Морепродукты

В рыбе, устрицах, креветках, кальмарах много белка, который легко усваивается и так необходим для роста мышц. Кроме того, это может быть отличной альтернативой мясу: не такие тяжелые, можно употреблять сразу перед тренировкой.

Что касается устриц, то их принято считать еще и отличным афродизиаком. Их основные плюсы — высокое содержание легко усваиваемого белка и цинка, необходимых для синтеза тестостерона. Достаточный уровень этого гормона стимулирует мужчину к активности.

Бразильский орех

Он не такой популярный, как миндаль или фундук, но на бразильский орех стоит обратить внимание. В этом продукте много селена, он тоже важен для выработки тестостерона и набора мышечной массы.

Кроме того, бразильский орех:

  • успешно борется с проявлением возрастных изменений;

  • повышает иммунитет;

  • снижает риск болезни Альцгеймера.

Читайте также

Гранатовый сок

Гранатовый сок содержит натуральные растительные соединения полифенолов, которые могут помочь повысить уровень тестостерона.

Еще один бонус: в гранате и гранатовом соке содержится такое вещество, как уролитин А. Это природное вещество, которое влияет на энергетические станции клетки — митохондрии. Стимулируется образование энергии и обновление клеток, их активная работа, благодаря чему достигается анти-age эффект.

Молоко

В молоке содержится вещество, о котором мало говорят, — это бор. Однако именно он, согласно исследованиям, может повлиять на уровень тестостерона в крови и помочь как можно раньше добиться нужной формы.

Если вы предпочитаете избегать молочного жира, вы также можете найти бор в:

  • черносливе;

  • сушеных и вареных бобах;

  • картофеле;

  • бобовых.

Читайте также

Лосось

Лосось хочется выделить отдельно, у него очень много преимуществ.

Эта рыба богата кислотами омега-3, витамином D, жирными кислотами и селеном. Все это не только благоприятно влияет на репродуктивную систему, но и помогает организму в целом: вы чувствуете себя лучше и выглядите моложе.

Не важно, свежий, консервированный или замороженный — лосось обеспечит вас нужными витаминами и минералами, обеспечив еще и потерю лишних килограммов.

Какая еще рыба может быть такой же полезной, но не такой дорогой? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Правильное питание